(P) Salubrizare Sector 5. Orașe europene curate

Curățenia urbană reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai calității vieții într-un oraș modern. În întreaga Europă, numeroase administrații locale investesc constant în colectarea selectivă a deșeurilor și întreținerea spațiilor publice.

Rezultatul este un mediu urban mai sănătos, mai atractiv și mai sustenabil pentru locuitori și vizitatori.

Fiecare gest contează:

depozitarea corectă a deșeurilor;

păstrarea curățeniei în jurul locuinței;

utilizarea recipientelor dedicate colectării;

respectarea spațiilor publice.

Sectorul 5 se dezvoltă prin implicarea cetățenilor și prin servicii eficiente de salubrizare, menite să mențină curățenia cartierelor, parcurilor și spațiilor publice.