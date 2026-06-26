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(P) Salubrizare Sector 5. Orașe europene curate

(P) Salubrizare Sector 5. Orașe europene curate
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Curățenia urbană reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai calității vieții într-un oraș modern. În întreaga Europă, numeroase administrații locale investesc constant în colectarea selectivă a deșeurilor și întreținerea spațiilor publice.

Rezultatul este un mediu urban mai sănătos, mai atractiv și mai sustenabil pentru locuitori și vizitatori.

Fiecare gest contează:

  • depozitarea corectă a deșeurilor;
  • păstrarea curățeniei în jurul locuinței;
  • utilizarea recipientelor dedicate colectării;
  • respectarea spațiilor publice.

Sectorul 5 se dezvoltă prin implicarea cetățenilor și prin servicii eficiente de salubrizare, menite să mențină curățenia cartierelor, parcurilor și spațiilor publice.

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