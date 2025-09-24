(P) Se construiește primul centru multifuncțional pentru copiii defavorizați, din Ilfov

Consiliul Județean Ilfov a semnat un contract de finanțare pentru proiectul „Centrul Multifuncțional pentru Copii Cernica”. Scopul acestuia este să sprijine și să ofere servicii copiilor încadrați în categoriile vulnerabile, proveniți din zone izolate sau dezavantajate.

Centrul va avea o suprafață de 1.500 mp și va include săli de sport și fitness, spații pentru consiliere, terapie și educație, bibliotecă, mediatecă și cabinet medical.

Infrastructura acestuia va permite desfășurarea unor activități personalizate, adaptate nevoilor fiecărui copil, urmărind dezvoltarea echilibrată, integrarea socială și creșterea performanțelor școlare.

Construcția centrului va fi gata în 16 luni, iar valoarea totală a proiectului este de aproximativ 22 milioane de lei, bani europeni.

Implementarea este rezultatul unui parteneriat public-privat dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Federația Română de Lupte, finanțat prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021–2027.

