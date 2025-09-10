(P) Peste 4.000 de persoane cu dizabilități sunt sprijinite ca să intre pe piața muncii

Județul Ilfov s-a alăturat unui proiect, derulat la nivel național, prin care persoanele cu dizabilități sunt ajutate să-și găsească un loc de muncă. Proiectul se adresează celor peste 4.000 de persoane aflate în evidențele instituțiilor abilitate.

Peste 4.000 de persoane din toată țara vor fi sprijinite să obțină un loc de muncă, iar printre aceștia sunt și ilfoveni. Este vorba despre persoane cu dizabilități fizice, senzoriale, psihice, asociate, care se află de mult timp în afara pieței muncii și care au nevoie de suport pentru a-și găsi sau păstra locul de muncă.

„Ce face DGASPC Ilfov?

Identifică și monitorizează beneficiarii din județ, implementează servicii pilot de pregătire pentru muncă și angajare asistată. Mai departe – oferă sprijin personalizat atât persoanelor cu dizabilități, cât și angajatorilor, inclusiv prin adaptarea locurilor de muncă pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestora. Valoarea totală a proiectului este de 2.290.064,00 lei, dintre care DGASPC Ilfov contribuie cu 45.801,28 lei. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov este unul dintre cei 20 de parteneri ai proiectului „Îmbunătățirea capacității de inserție profesională a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii”. Proiectul se va implementa în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, având ca scop promovarea egalității de șanse și a incluziunii sociale”, anunță Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov.

