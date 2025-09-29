INFRASTRUCTURĂ 5: Noi lucrări finalizate pe strada Năsăud (P)

Societatea Infrastructura S5, cu sprijinul Primăriei, a finalizat lucrările de reabilitare din zona Năsăud – Șoseaua Progresului, o intervenție mult așteptată de locuitorii din cartier.

Infrastructura rutieră era deteriorată, provocând atât disconfort zilnic pentru cetățeni, cât și probleme serioase de siguranță în trafic.

Conform autorităților, lucrările au vizat refacerea carosabilului și a trotuarelor, zone care se aflau într-o stare avansată de uzură. După finalizarea intervențiilor, strada oferă condiții optime pentru circulația vehiculelor și pentru deplasarea pietonilor.

Scopul societății Infrastructura S5 este să asigure o infrastructură funcțională, deci trafic mai sigur și condiții de deplasare mai bune pentru toți participanții.

Zona aduce beneficii vizibile pentru comunitate: fluidizarea traficului, reducerea riscurilor de accidente și creșterea confortului pietonilor.

„Continuăm astfel de intervenții și în alte zone ale orașului, pentru a răspunde nevoilor reale ale cetățenilor”, transmite Infrastructură Sector 5.

