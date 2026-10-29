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(P) Stația de încărcare electrică pentru acasă: ce influențează bugetul final

(P) Stația de încărcare electrică pentru acasă: ce influențează bugetul final
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Dacă ai o mașină electrică și vrei să o încarci comod acasă, instalarea unei stații dedicate poate fi o soluție practică pentru utilizarea de zi cu zi. Spre deosebire de o priză obișnuită, o stație de încărcare electrică este concepută special pentru alimentarea mașinii și îți permite să reduci timpul de încărcare, să programezi alimentarea și, în funcție de model, să controlezi procesul dintr-o aplicație.

Pentru a stabili bugetul final, însă, nu este suficient să te uiți doar la prețul echipamentului. Iată ce alte aspecte trebuie să ai în vedere:

Ce influențează prețul unei stații de încărcare electrice?

Primul factor este modelul ales și puterea la care poate încărca. Pentru locuințele alimentate monofazat, o stație de 7,4 kW poate fi suficientă pentru încărcarea peste noapte. Dacă ai alimentare trifazată, poți lua în calcul variante de 11 kW sau 22 kW. Totuși, o stație mai puternică nu înseamnă automat că mașina se va încărca mai repede. Viteza este limitată și de capacitatea de încărcare acceptată de mașina ta.

Și dotările pot modifica prețul. În funcție de model, poți avea conexiune Wi-Fi sau 4G, control prin aplicație, afișaj, autentificare prin card și funcții care permit adaptarea încărcării la consumul locuinței. Dacă ai panouri fotovoltaice, anumite stații pot fi integrate cu sistemul existent, astfel încât să folosești mai bine energia produsă de acestea.

Instalarea poate conta mult în buget

Pe lângă stația de încărcare electrică propriu-zisă, trebuie să iei în calcul instalarea. Costul poate varia în funcție de locul în care montezi echipamentul și de distanța dintre sursa de alimentare și stație. Dacă instalația casei trebuie adaptată sau traseul este mai lung, soluția finală poate necesita lucrări suplimentare. Contează și situația instalației electrice pe care o ai deja.

Înainte de montaj este utilă o evaluare pentru a verifica dacă locuința poate susține puterea dorită. La bloc, situația poate fi diferită: pe lângă existența unui loc de parcare și posibilitatea de alimentare cu energie, pot fi necesare acorduri sau verificări suplimentare. O variantă practică este să te orientezi către un pachet complet de instalare care să includă, pe lângă stația de încărcare electrică, și servicii de livrare, montaj și punere în funcțiune, precum și suport 24/7, vizită de evaluare și realizarea instalației electrice.

Cât costă încărcarea mașinii după instalare?

Ca să îți faci o idee cât mai clară despre cât costă o stație de încărcare electrică, este necesar să separi investiția inițială de costul energiei electrice consumate ulterior. Prețul unei încărcări depinde de cantitatea de energie de care are nevoie mașina și de tariful pe care îl plătești pentru electricitate. În general, o mașină electrică modernă consumă în medie aproximativ 15-17 kWh la 100 km, iar la un tarif de 1,30 lei/kWh costul ajunge la aproximativ 19-22 de lei pentru 100 km.

Valoarea reală diferă în funcție de model, stilul de condus și tariful din contractul tău. În cazul în care ai panouri fotovoltaice, poți utiliza energia produsă de acestea pentru alimentarea mașinii și poți reduce cantitatea de energie cumpărată din rețea.

În concluzie, bugetul final depinde de puterea stației alese, de dotările incluse, de instalația electrică a locuinței, de distanța până la locul de montaj și de eventualele lucrări suplimentare. Dacă analizezi aceste aspecte înainte de achiziție, poți alege o soluție potrivită pentru mașina și locuința ta. Până la urmă, încărcarea acasă îți oferă confortul de a avea mașina pregătită pentru drum, chiar de la începutul zilei.

Imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, cu scop ilustrativ.

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