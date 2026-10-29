Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”

Elena Udrea, fostul consilier de la Cotroceni și ministru al Turismului în Guvernul Boc, compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, aceasta critică politicienii care pun imaginea publică și activitatea pe rețelele sociale înaintea competenței și a responsabilității față de cetățeni.

Fostul ministru pornește de la mesajul transmis de fotbalistul Marcos Llorente ministrului Transporturilor din Spania, Óscar Puente. Fotbalistul i-a reproșat oficialului preocuparea pentru disputele de pe Twitter, în detrimentul responsabilităților care îi revin în funcție.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...