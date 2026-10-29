Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”

Elena Udrea, fostul consilier de la Cotroceni și ministru al Turismului în Guvernul Boc, compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, aceasta critică politicienii care pun imaginea publică și activitatea pe rețelele sociale înaintea competenței și a responsabilității față de cetățeni.
Fostul ministru pornește de la mesajul transmis de fotbalistul Marcos Llorente ministrului Transporturilor din Spania, Óscar Puente. Fotbalistul i-a reproșat oficialului preocuparea pentru disputele de pe Twitter, în detrimentul responsabilităților care îi revin în funcție.
„Dragă Óscar Puente, nu crezi că a venit timpul să lași Twitterul deoparte și să te concentrezi asupra muncii pentru care te plătim? Ne-am săturat de politicieni care par mai preocupați să câștige dispute pe rețelele sociale, de parcă ar fi niște copii de 13 ani, decât să se ridice la înălțimea responsabilităților pe care le au.
Twitterul nu este slujba ta. Treaba ta este să te ocupi de transportul public, de siguranță și să dai socoteală când lucrurile merg prost”, se arată în mesajul citat de Elena Udrea.
Elena Udrea extinde critica la clasa politică și susține că unii politicieni acordă mai multă importanță imaginii publice decât rezultatelor concrete. În opinia sa, rețelele sociale au devenit instrumente de promovare care pot ascunde lipsa de competență și de performanță administrativă.
„Este, de fapt, portretul unei noi generații de politicieni, de regulă progresiști, pentru care imaginea a devenit mai importantă decât competența, iar promovarea pe TikTok, Twitter si pe alte rețele sociale, a luat locul muncii concrete”.
Potrivit fostului ministru, acești politicieni sunt preocupați de popularitatea online, de replici virale și de imagine, în detrimentul rezultatelor concrete.
„Politicieni fără substanță, obsedați de like-uri, replici virale și imagine, dar incapabili să livreze rezultate. Politicieni care confundă guvernarea cu spectacolul și comunicarea cu performanța”.
Udrea își îndreaptă apoi criticile direct către USR. Aceasta susține că partidul a lăsat în urmă un dezastru ascunzând problemele din perioada în care s-a aflat la guvernare în spatele postărilor de pe rețelele sociale.
„Adică exact useristii de la noi! În cazul USR-ului, dezastrul pe care l-au lăsat în urma guvernării ascuns până acum în spatele postărilor de pe rețelele sociale, iese acum la iveală. Că, ce să vezi? S-a aprins lumina și pentru ei! Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri. Iar o țară nu se conduce cu postări virale”.