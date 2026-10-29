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Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027

Ruxandra Radulescu
Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027
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Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a anunțat că se va menține actualul mecanism de plată în ceea ce privește activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal. În privința eventualelor majorări salariale din 2027, acesta a precizat că remunerația va depinde de resursele bugetare disponibile.

Marian Neacșu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, s-a întâlnit vineri 29 octombrie cu liderii organizațiilor sindicale reprezentative și ai organizațiilor profesionale din minister.

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Potrivit unui comunicat al MAI, discuțiile au vizat drepturile salariale și profesionale ale angajaților, deficitul de personal, condițiile de muncă și predictibilitatea carierei și a pensionării.

La reuniune au participat și reprezentanți ai conducerii ministerului.

Întâlnirea face parte dintr-o serie de consultări inițiate de Marian Neacșu pentru identificarea problemelor din sistem și a soluțiilor de îmbunătățire a activității instituției.

Mecanismul de plată al zilelor de weekend se păstrează

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost remunerarea activității desfășurate în zilele de repaus săptămânal.

Ministrul a transmis că susține protejarea drepturilor deja câștigate de personalul MAI și a precizat că mecanismul actual de plată pentru munca din weekend va rămâne în vigoare.

Sindicaliștii au ridicat și problema plății orelor suplimentare, a normei de hrană, a compensării cheltuielilor de transport și locuință, precum și a actualizării unor drepturi financiare.

Ce se întâmplă cu salariile angajaților MAI în 2027

În ceea ce privește posibilele creșteri salariale de anul viitor, Marian Neacșu a subliniat că orice măsură trebuie analizată în funcție de fondurile alocate instituțiilor.

Potrivit MAI, obiectivul este ca eventualele majorări să poată fi susținute pe termen lung din resursele bugetare disponibile.

Astfel, deși ministrul și-a exprimat susținerea pentru menținerea și, acolo unde este posibil, îmbunătățirea drepturilor angajaților, nu a fost anunțată o majorare salarială concretă pentru 2027.

Deficitul de personal și condițiile de pensionare, printre subiectele abordate

Reprezentanții sindicatelor au atras atenția și asupra lipsei de personal, a recrutării, a accesului la programe de pregătire profesională și a ocupării funcțiilor de conducere.

Au fost discutate, de asemenea, statutul profesional al polițiștilor și necesitatea unei mai mari predictibilități în privința carierei și pensionării.

Marian Neacșu a evidențiat importanța păstrării angajaților cu experiență și a pregătirii noilor generații, în condițiile volumului ridicat de activitate din structurile MAI.

Ministrul a indicat drept prioritate și creșterea încrederii cetățenilor în instituție, prin îmbunătățirea serviciilor publice și consolidarea capacității operaționale.

Conducerea MAI consideră că respectarea drepturilor angajaților și stabilitatea profesională sunt esențiale pentru buna desfășurare a misiunilor ministerului.

Deocamdată, nu au fost anunțate termene sau măsuri concrete pentru reducerea deficitului de personal.

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