Prima pagină » Știri politice » Giorgia Meloni majorează taxele în Italia pentru bănci și companii din energie. În România, au scăzut taxele pe multinaționale

Giorgia Meloni majorează taxele în Italia pentru bănci și companii din energie. În România, au scăzut taxele pe multinaționale

Giorgia Meloni majorează taxele în Italia pentru bănci și companii din energie. În România, au scăzut taxele pe multinaționale
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul italian Giorgia Meloni și guvernul de coaliție alcătuit din Frații Italiei, Lega și Forța Italia au decis miercuri să aprobe un nou  buget  pentru 2027, considerat un an electoral.

Meloni încearcă să reducă deficitul de 3% de teama agravării crizei economice și efectelor pe care le-ar putea avea criza datoriei publice din Franța. Într-un climat de fustrare generată tot mai accentuată față  de creșterea economică lentă a Italiei și costul ridicat al vieții, guvernul italian prevede reduceri de impozite și cheltuieli suplimentare în valoare de 26 de miliarde de euro.

Pe de altă parte, Meloni crește taxele aplicate băncilor, companiilor de asigurări, companiilor energetice și industriei jocurilor de noroc, relatează Reuters. Prim-ministrul spune că încearcă să reducă povara fiscală asupra persoanelor cu veniturile medii și lucrătorii independenți și să majoreze finanțarea sistemului public de sănătate.

Prin urmare, sectorul bancar va contribui cu peste 5 miliarde de euro la finanțarea bugetului. Companiile energetice și industria jocurilor de noroc vor contribui cu câte 700 de milioane de euro de fiecare.

Crește și impozitul pe profitul băncilor de la 27,5%  la 30,5%. Impozitul pe profitul companiilor de asigurări va fi majorat de la 24% la 27%. În schimb, lucrătorii independenți cu venituri anuale de până la 100.000 euro vor beneficia de o cotă de impozitare de 15%.

Guvernul Italiei va extinde aplicarea cotei de impozitare de 33% pentru veniturile anuale de până la 55.000 de euro. Plafonul actual este de 50.000 euro.

În Italia este prognozată o creștere economică de 3,4% pentru 2027. Potrivit Financial Times , Meloni se străduiește cu greu să-și securizeze victoria blocului ei conservator în alegeri și obținerea celui de-al doilea mandat de prim-ministru în condițiile în care au izbucnit proteste violente împotriva creștrii costurilor de trai.

Ultimul sondaj realizat de PolitPro pe 25 octombrie arată că Frații Italiei conduc cu 7,3%, având 27,7% susținere, alături de Lega care are 5,7% și Forza Italia cu 7,2%  . Pe locul doi se situează Partidul Democratic de stânga cu 20,4% și Alianța Stângii și a Verzilor cu 6,2%.

Mișcarea 5 Stele are 12,5%, iar partidul ultraconservator Viitorul Național condus de Roberto Vannacci a crescut la 7,1%.

Protestele antiguvernamentale au luat amploare în Italia din 16 octombrie, cauzate de creșterea costurilor vieții și a scumpirii carburanților. Transportul a fost paralizat, multe magazine alimentare având rafturile goale.

Mai multe miușcări studențești, sindicate și partidele de stânga au demonstrat în Milano, Torino, Bologna, Roma, precum și în regiunea Apulia și în Sicilia. Au luat parte și activiști pro-Palestina neafiliați.  Din tabăra de dreapta au fost inițiate mișcări de contra-manifestații de către partidele Frații Italiei, dar și de către partide neofasciste ca Forza Nuova și CasaPound.

Guvernul Italiei a mobilizat 500 de soldați în Milano, plus alte sute de carabinieri și ofițeri de poliție. În total, 314 oameni au fost răniți și 69 au fost arestați. 642  de protestari au fost reținuți, din care 201 au fost puși sub acuzare. Mare parte din protestatarii reținuți sunt tineri studenți și chiar elevi minori.

În România, guvernul condus de fostul premier liberal Ilie Bolojan a crescut TVA de la 19% la 21%. Efectele s-au văzut în majorarea prețuilor la raft și în inflație. În schimb, Bolojan a înjumătățit taxa pe cifra de afaceri și a companiilor mari, de la 1% la 0,5%.

Sursa Foto: Hepta

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Îmbrânceli și lovituri cu pumni și picioare în Parlamentul Armeniei. Este pentru a doua oară în acest an când au loc bătăi ca într-o gală MMA
15:32
Îmbrânceli și lovituri cu pumni și picioare în Parlamentul Armeniei. Este pentru a doua oară în acest an când au loc bătăi ca într-o gală MMA
FLASH NEWS Viceprimarul PNL al comunei Ciurila, Vasile Morea, ar fi fost reținut pentru 24 de ore. Acuzațiile vizează presupuse nereguli privind modul de acordare a ajutoarelor sociale
15:20
Viceprimarul PNL al comunei Ciurila, Vasile Morea, ar fi fost reținut pentru 24 de ore. Acuzațiile vizează presupuse nereguli privind modul de acordare a ajutoarelor sociale
ENERGIE România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, în contextul investigației Comisiei Europene. Anunțul ministrului Energiei
15:16
România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, în contextul investigației Comisiei Europene. Anunțul ministrului Energiei
FLASH NEWS Luca Niculescu anunță deblocarea urgentă a finanțărilor pentru sănătate și rectificare bugetară: ”În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens”
15:15
Luca Niculescu anunță deblocarea urgentă a finanțărilor pentru sănătate și rectificare bugetară: ”În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens”
FLASH NEWS Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027
14:41
Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027
REACȚIE Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”
14:39
Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”
Mediafax
Europa cu două viteze în sănătate. Românii așteaptă peste trei ani pentru medicamente noi, germanii doar două luni
Digi24
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
De ce vorbesc Finlanda și Norvegia cu Putin, iar România evită orice contact? Analist: „Diplomația nu o folosești doar cu prietenii”
Mediafax
Nicușor Dan, mesaj la Gala MEDIAFAX 35: „Un adevărat reper pe piața media din România”
Click
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Cele 4 cuvinte pe care i le-a șoptit Maurice la ureche lui Alex Gîlcă, după ce a fost eliminat de la Asia Express. Anterior, soțul Valeriei Lungu îl amenințase cu moartea
Ce se întâmplă doctore
A pierdut averea de 2 milioane de euro și a ajuns să trăiască dintr-un salariu de 5.000 de lei. Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea și ce spune despre Andreea Tonciu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit fosila care rescrie istoria amfibienilor
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
INEDIT Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil
15:38
Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil
EXCLUSIV Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el nu îi mai dă drumul
15:28
Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el nu îi mai dă drumul
EVENIMENT Alexandru Petcovici, Proger Global Network, la Gândul Euro Industry Summit: Parteneriatele public-private trebuie să aducă valoare publică, nu doar kilometri de autostradă
14:20
Alexandru Petcovici, Proger Global Network, la Gândul Euro Industry Summit: Parteneriatele public-private trebuie să aducă valoare publică, nu doar kilometri de autostradă
VIDEO Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
14:20
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
ACTUALITATE Veterinar „de ocazie” în Dâmbovița: Bărbatul ar fi castrat trei capre fără anestezie / Nu se află la prima intervenție
14:18
Veterinar „de ocazie” în Dâmbovița: Bărbatul ar fi castrat trei capre fără anestezie / Nu se află la prima intervenție
JUSTIȚIE A murit Alvin Hellerstein, judecătorul american care prezida dosarul împotriva lui Nicolás Maduro
14:14
A murit Alvin Hellerstein, judecătorul american care prezida dosarul împotriva lui Nicolás Maduro

Cele mai noi

Trimite acest link pe