Giorgia Meloni majorează taxele în Italia pentru bănci și companii din energie. În România, au scăzut taxele pe multinaționale

Premierul italian Giorgia Meloni și guvernul de coaliție alcătuit din Frații Italiei, Lega și Forța Italia au decis miercuri să aprobe un nou buget pentru 2027, considerat un an electoral.

Meloni încearcă să reducă deficitul de 3% de teama agravării crizei economice și efectelor pe care le-ar putea avea criza datoriei publice din Franța. Într-un climat de fustrare generată tot mai accentuată față de creșterea economică lentă a Italiei și costul ridicat al vieții, guvernul italian prevede reduceri de impozite și cheltuieli suplimentare în valoare de 26 de miliarde de euro.

Pe de altă parte, Meloni crește taxele aplicate băncilor, companiilor de asigurări, companiilor energetice și industriei jocurilor de noroc, relatează Reuters. Prim-ministrul spune că încearcă să reducă povara fiscală asupra persoanelor cu veniturile medii și lucrătorii independenți și să majoreze finanțarea sistemului public de sănătate.

Prin urmare, sectorul bancar va contribui cu peste 5 miliarde de euro la finanțarea bugetului. Companiile energetice și industria jocurilor de noroc vor contribui cu câte 700 de milioane de euro de fiecare.

Crește și impozitul pe profitul băncilor de la 27,5% la 30,5%. Impozitul pe profitul companiilor de asigurări va fi majorat de la 24% la 27%. În schimb, lucrătorii independenți cu venituri anuale de până la 100.000 euro vor beneficia de o cotă de impozitare de 15%.

Guvernul Italiei va extinde aplicarea cotei de impozitare de 33% pentru veniturile anuale de până la 55.000 de euro. Plafonul actual este de 50.000 euro.

În Italia este prognozată o creștere economică de 3,4% pentru 2027. Potrivit Financial Times , Meloni se străduiește cu greu să-și securizeze victoria blocului ei conservator în alegeri și obținerea celui de-al doilea mandat de prim-ministru în condițiile în care au izbucnit proteste violente împotriva creștrii costurilor de trai.

Ultimul sondaj realizat de PolitPro pe 25 octombrie arată că Frații Italiei conduc cu 7,3%, având 27,7% susținere, alături de Lega care are 5,7% și Forza Italia cu 7,2% . Pe locul doi se situează Partidul Democratic de stânga cu 20,4% și Alianța Stângii și a Verzilor cu 6,2%.

Mișcarea 5 Stele are 12,5%, iar partidul ultraconservator Viitorul Național condus de Roberto Vannacci a crescut la 7,1%.

Protestele antiguvernamentale au luat amploare în Italia din 16 octombrie, cauzate de creșterea costurilor vieții și a scumpirii carburanților. Transportul a fost paralizat, multe magazine alimentare având rafturile goale.

Mai multe miușcări studențești, sindicate și partidele de stânga au demonstrat în Milano, Torino, Bologna, Roma, precum și în regiunea Apulia și în Sicilia. Au luat parte și activiști pro-Palestina neafiliați. Din tabăra de dreapta au fost inițiate mișcări de contra-manifestații de către partidele Frații Italiei, dar și de către partide neofasciste ca Forza Nuova și CasaPound.

Guvernul Italiei a mobilizat 500 de soldați în Milano, plus alte sute de carabinieri și ofițeri de poliție. În total, 314 oameni au fost răniți și 69 au fost arestați. 642 de protestari au fost reținuți, din care 201 au fost puși sub acuzare. Mare parte din protestatarii reținuți sunt tineri studenți și chiar elevi minori.

În România, guvernul condus de fostul premier liberal Ilie Bolojan a crescut TVA de la 19% la 21%. Efectele s-au văzut în majorarea prețuilor la raft și în inflație. În schimb, Bolojan a înjumătățit taxa pe cifra de afaceri și a companiilor mari, de la 1% la 0,5%.

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