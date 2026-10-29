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Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”

Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
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Directorul Romarm a declarat că, în opinia sa, industria de apărare a fost neglijată de Guvernul Bolojan. Răzvan-Marian Pîrcălăbescu susține că fondurile pentru investiții, alocate inițial, nu au mai ajuns la industria de apărare și la Romarm. Acesta consideră că decizia a fost premeditată și că a urmărit distrugerea industriei naționale de apărare și a companiei Romarm.

Pîrcălăbescu: ”Intenția, cred eu, a fost distrugerea industriei naționale de apărare și distrugerea Romarm”

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Pîrcălăbescu a declarat că, în opinia sa, Guvernul Bolojan și foștii miniștri ai Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, ar fi urmărit distrugerea companiei Romarm.

”Din păcate, industria de apărare a fost neglijată de guvernul precedent și, din păcate, banii pentru investiții, alocați inițial de Guvernul României, nu au mai fost alocați industriei de apărare și Romarm. Nu-mi dau seama de ce s-a făcut acest lucru, dar cred că a fost premeditat. Intenția, cred eu, a fost distrugerea industriei naționale de apărare și distrugerea Romarm. Asta s-a urmărit de către ultimii miniștri ai Economiei și de către cei ai Apărării”, a declarat Pîrcălăbescu, la Antena 3 CNN.

În luna mai, Răzvan Pîrcălăbescu lansa un atac la adresa ministrului Radu Miruță și declara, la Realitatea Plus, că în perioada în care ministrul Apărării Naționale se afla la cârma Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului blocase investițiile în industria de apărare a țării.

Răzvan Pîrcălăbescu a susținut că anul trecut ar fi trebuit ca Romarm să intre în posesia sumei de 1 miliard de lei. Însă, acest aspect nu a mai avut loc.

Ce a făcut domnul ministru Miruță? El și-a bătut joc de toată economia națională și de industria de apărare. A blocat de-a lungul timpului, cât a fost la Ministerul Economiei, toate investițiile în industria de apărare, deși ele erau alocate de la Guvernul României. Anul trecut, în 2025, aveam alocat un miliard de lei. Nu am văzut niciun ban din aceste lucruri. (…) Dumnealui spune: «Dom’le, cresc copacii în fabrici și nu se tehnologizează». Dacă dumneata nu ne dai bani, niciodată nu vom fi tehnologizați. (…) Asta a făcut ministrul Miruță cât a fost la Economie: și-a bătut joc de toate companiile din subordine și noi am pierdut contracte și parteneri. Și am hârtii clare care dovedesc câți bani am pierdut”, a acuzat Răzvan Pîrcălăbescu.

Comentarii 1
  • Marius George

    si țJustitiaȚ plina de papitoi si de Țfonduri mutualeȚ nu reactioneaza deloc !! De ce? pentru ca au fost platiti si ei de *** si politicieni sa aduca deservicii imense statului de drept roman ! Nu ar fi buni toti la munca silnica la Canal?

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