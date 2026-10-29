România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, în contextul investigației Comisiei Europene. Anunțul ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a anunțat că a solicitat sprijinul statelor europene pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Demersul a avut loc joi, la Luxemburg, în cadrul reuniunii ministeriale a Alianței Nucleare, organizată în marja Consiliului Energie, pe fondul investigației declanșate de Comisia Europeană cu privire la intenţia României de a acorda un ajutor de stat în acest sens.

România cere sprijinul Alianței Nucleare pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

CE a deschis, în aprilie, o investigaţie aprofundată pentru a evalua dacă sprijinul public pe care România intenţionează să îl acorde pentru retehnologizarea Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este conform cu normele UE privind ajutoarele de stat.

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„Pentru România, cooperarea în cadrul Alianţei trebuie să aducă rezultate concrete şi pentru proiectele noastre nucleare. Am solicitat sprijinul partenerilor pentru proiectul de retehnologizare, o investiţie esenţială pentru menţinerea pe termen lung a producţiei de energie electrică cu emisii reduse de carbon şi pentru securitatea aprovizionării”, a declarat Dumitru Chisăliţă, Ministrul Energiei, într-un comunicat de presă.

Alianţa Nucleară reprezintă un format de cooperare între state europene care susţin contribuţia energiei nucleare la securitatea energetică, reducerea emisiilor şi competitivitatea economiei. Prin coordonarea poziţiilor şi dialogul cu instituţiile europene, statele participante urmăresc ca această contribuţie să fie reflectată în politicile, legislaţia şi instrumentele de finanţare ale Uniunii Europene, transmit oficialii de la Ministerul Energiei.

„Discuţiile Alianţei Nucleare s-au concentrat asupra viitorului cadru energetic european pentru perioada de după 2030 şi asupra contribuţiei energiei nucleare la securitatea aprovizionării, competitivitatea economiei europene şi îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare.

În cadrul reuniunii, ministrul a susţinut necesitatea unui cadru european neutru din punct de vedere tehnologic, care să recunoască explicit contribuţia energiei nucleare ca sursă de energie curată şi să ofere condiţii predictibile pentru investiţii. Pentru România, valorificarea complementarităţii dintre energia nucleară şi sursele regenerabile este esenţială pentru un sistem energetic sigur, competitiv şi cu emisii reduse de carbon”, se arată în comunicat.

Chisăliţă a evidenţiat şi importanţa continuării dezvoltării proiectelor nucleare naţionale pentru asigurarea securităţii energetice a României. În acest sens, oficialul a adus în discuţie publicarea deciziei Comisiei Europene – DG Competition pentru începerea investigaţiei privind ajutorul de stat pentru Proiectul Retehnologizării Unităţii 1 de la CNE Cernavodă, proiect strategic şi de importanţă deosebită.

Această etapă este una normală şi extrem de importantă pentru un proiect nuclear, permiţând Comisiei să înţeleagă proiectul şi să evalueze eficient mecanismul de finanţare. În acest context, a invitat statele participante la Alianţa Nucleară să sprijine proiectul de retehnologizare în cadrul consultării publice de 30 de zile, subliniind necesitatea unui cadru european care să faciliteze realizarea acestor investiţii, susţin reprezentanţii Ministerului Energiei.

„Am participat astăzi, la Luxemburg, la reuniunea Alianţei Nucleare, în marja Consiliului Energie. Mesajul României este clar: energia nucleară trebuie să aibă un rol pe deplin recunoscut în viitorul cadru energetic european. Avem nevoie de reguli predictibile şi de acces efectiv la finanţare pentru investiţiile care asigură energie curată, disponibilă permanent şi la costuri competitive pentru populaţie şi industrie. Pentru România, cooperarea în cadrul Alianţei trebuie să aducă rezultate concrete şi pentru proiectele noastre nucleare”, a precizat ministrul.

Reactorul va putea funcționa încă 30 de ani după retehnologizare

Retehnologizarea Unității 1 este unul dintre proiectele strategice ale sectorului energetic românesc.

Reactorul Unităţii 1 a fost pus în funcţiune în 1996, iar în prezent este oprit din luna iulie, în contextul debitului scăzut al Dunării.