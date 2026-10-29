Luca Niculescu anunță deblocarea urgentă a finanțărilor pentru sănătate și rectificare bugetară: ”În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens”

Prim-ministrul Luca Niculescu a participat joi, 29 octombrie, la evenimentul de inaugurare a noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, secție aflată în cadrul Institului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, alături de Alexandru Nazare, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și Alexandru Rogobete. Niculescu a anunțat deblocarea urgentă a finanțărilor pentru sănătate și rectificare bugetară.

Daniel Băluță a declarat că proiectul reprezintă unul dintre obiectivele importante realizate în Sectorul 4 și a subliniat că investițiile în sănătate trebuie să răspundă nevoilor oamenilor din întreaga țară, nu doar celor din București.

Niculescu, Nazare și Rogobete au participat la evenimentul de inaugurare a noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei

„Sunt extrem de emoționat, pentru că este al doilea spital pe care îl facem aici, în Sectorul 4, un spital nu doar pentru București, ci pentru români”, a afirmat acesta.

Edilul a amintit că, în 2016, proiectele administrației locale au pornit de la sloganul „Hai că se poate!”, susținând că rezultatele obținute au fost posibile prin colaborare și sprijin instituțional.

„Nimic nu ar fi fost posibil dacă acum câțiva ani nu am fi pornit această investiție. Nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Guvernului României, indiferent de premierul pe care l-a avut”, a declarat Daniel Băluță.

Acesta a mai precizat că investițiile vor continua și a mulțumit tuturor celor implicați în realizarea proiectului. Totodată, a menționat că, în perioada următoare, există perspectiva participării la deschiderea magistralei de metrou M4.

Rogobete a rememorat începuturile proiectului, în anul 2022, când ocupa funcția de secretar de stat. Acesta a explicat că implementarea investiției părea dificilă, iar identificarea unei soluții administrative a fost esențială pentru continuarea demersurilor.

”N-am să uit anul 2022. Eu eram secretar de stat și aveam proiectul Marius Nasta pe birou. Ne uitam toți unii la alții și nu știam cu ce vom începe acest proiect, pentru că părea unul dintre cele mai grele din PNRR. Într-o vizită, a venit Băluță cu o soluție: să devină Sectorul 4 implementatorul acestui proiect. Și, la trei ani distanță, nu-mi vine să cred că suntem în noul corp.

Vreau să mulțumesc tuturor. Este o muncă de echipă, iar încrederea ne face bine. Vreau să mulțumesc Ministerului Finanțelor, cu care am avut multe discuții. Vreau să le mulțumesc tuturor”, a declarat Rogobete.

Luca Niculescu: ”Este o mare bucurie să fiu astăzi aici, chiar dacă sunt cel căruia trebuie să i se mulțumească cel mai puțin, pentru că sunt în funcție de câteva zile”

În intervenția sa, Luca Niculescu a declarat că în urma discuțiilor cu Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare, a fost abordată situația rectificărilor necesare pentru deblocarea finanțărilor destinate domeniilor prioritare, inclusiv în cel al Sănătății. Potrivit declarației sale, urmează ca o decizie în acest sens să fie adoptată în ședința de Guvern de mâine.

”Este o mare bucurie să fiu astăzi aici, chiar dacă sunt cel căruia trebuie să i se mulțumească cel mai puțin, pentru că sunt în funcție de câteva zile.

Este un spital construit de la zero din fonduri europene și care ajunge acolo unde îi este locul. Facem împreună acest pas foarte important pentru ca un spital modern să își deschidă porțile pentru oamenii care au nevoie de el.

Deși nu este cea mai liniștită perioadă la Palatul Victoria, am dorit să fiu astăzi aici pentru a transmite un mesaj cât se poate de clar: sănătatea reprezintă un element fundamental al dezvoltării noastre.

Astăzi am decis, după discuțiile cu Grindeanu și Nazare, să rezolvăm situația urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare.

Funcționarea sistemului de sănătate are o importanță majoră. În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens.

Fondurile alocate sănătății nu trebuie considerate cheltuieli, ci investiții pe termen lung. Trebuie să privim finanțarea acestui domeniu ca pe o prioritate”, a declarat Luca Niculescu.