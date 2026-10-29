Alexandru Petcovici, Proger Global Network, la Gândul Euro Industry Summit: Parteneriatele public-private trebuie să aducă valoare publică, nu doar kilometri de autostradă

Parteneriatele public-private pot schimba modul în care sunt planificate, finanțate și administrate marile proiecte de infrastructură, însă succesul lor depinde de contracte echilibrate, de împărțirea corectă a riscurilor și de evaluarea beneficiilor pe termen lung. Alexandru Petcovici, Project Manager în cadrul Proger Global Network, a vorbit după conferința Gândul Euro Industry Summit, despre necesitatea unei abordări care să depășească simpla măsurare a investițiilor în kilometri de autostradă și să pună accent pe utilitatea proiectelor și pe impactul lor asupra calității vieții.

Dezvoltarea infrastructurii nu înseamnă doar construirea unor autostrăzi sau finalizarea unor lucrări, ci și obținerea unor beneficii concrete pentru comunități pe întreaga durată de viață a investițiilor.

Parteneriatele public-private, o abordare pe termen lung a infrastructurii

La Gândul Euro Industry Summit, conferință care a reunit reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri pentru a discuta viitorul investițiilor și al finanțărilor europene, reprezentantul Proger Global Network, a atras atenția asupra potențialului parteneriatelor public-private în domeniul infrastructurii. Acestea presupun proiecte desfășurate pe perioade îndelungate, de până la 25 de ani, în care echilibrul contractual dintre stat și partenerul privat este esențial pentru livrarea unor investiții cu valoare publică reală.

„Un parteneriat public-privat înseamnă un proiect care se derulează pe 25 de ani, care presupune niște contracte care trebuie să fie echilibrate din punctul de vedere al riscurilor între partenerul statal și partenerul privat, astfel încât să putem să livrăm împreună proiecte care să aducă cu adevărat valoare publică și să putem să măsurăm valoarea asta publică”, a explicat Alexandru Petcovici.

Reprezentantul Proger Global Network a subliniat că evaluarea investițiilor trebuie să țină cont de utilitatea proiectelor, de calitatea execuției și de efectele acestora asupra vieții oamenilor, nu doar de indicatori cantitativi precum numărul de kilometri de autostradă dați în trafic.

„Nu vorbim în momentul de față doar de kilometri de autostradă dați în trafic, ci vorbim de calitatea vieții adusă prin kilometrii ăștia de autostradă, prin utilitatea investițiilor, prin calitatea execuției lucrărilor”, a punctat acesta.

Infrastructura, între finanțare și valoarea pe termen lung

Proger Global Network activează în domeniul proiectelor de infrastructură și al construcțiilor, un sector în care finanțarea, execuția și gestionarea pe termen lung trebuie corelate pentru ca investițiile să își atingă obiectivele. În cazul parteneriatelor public-private, această abordare presupune ca statul și partenerul privat să stabilească de la început responsabilități și riscuri bine definite, ținând cont de întregul ciclu de viață al proiectului, nu doar de etapa de construcție.

În contextul dezbaterilor despre viitorul finanțărilor europene pentru perioada 2028–2034, mesajul lui Petcovici pune accentul pe calitatea investițiilor și pe rezultatele pe care acestea trebuie să le producă pentru economie și societate. Dincolo de valoarea finanțării și de ritmul lucrărilor, criteriul esențial rămâne capacitatea infrastructurii de a răspunde nevoilor reale ale comunităților.

Gândul Euro Industry Summit a pus în dialog decidenți din administrația publică și mediul privat

Dezbaterea organizată de Gândul a generat un dialog interdisciplinar între reprezentanți de la vârful administrației publice și cei ai mediului de afaceri legat de prioritățile economiei, viitorul finanțărilor europene și investițiile sunt necesare în energie și infrastructură

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.