Prima pagină » Diverse » (P) Top 10 cele mai cunoscute atracții turistice din Salonic

(P) Top 10 cele mai cunoscute atracții turistice din Salonic

07 aug. 2025, 13:09, Diverse
(P) Top 10 cele mai cunoscute atracții turistice din Salonic

Fie că ajungi aici pentru prima dată sau revii cu dor, Salonic îți oferă o diversitate impresionantă de locuri de explorat. În acest articol, ți-am pregătit top 10 cele mai cunoscute atracții turistice din Salonic – un ghid esențial care te va ajuta să descoperi esența orașului, de la vestigii bizantine până la panorame de neuitat. Urmează-ne în această călătorie printre simboluri, povești și repere care definesc farmecul unic al Salonicului.

Turnul Alb – Emblema litoralului Salonicului

Te vor impresiona formele simple și robuste ale acestui edificiu ce a rezistat eroic vremurilor. Urcă scările interioare și descoperă panorama amplă asupra orașului și a golfului termal, loc perfect să fotografiezi orașul la apus sau în lumina zilei. Când călătorești pe ruta București – Salonic, merită să-ți faci timp pentru o oprire la White Tower of Thessaloniki – vei simți spiritul grecesc autentic, o îmbinare unică de nostalgie, mândrie și bucurie de viață.

Piața Aristotelous – Inima urbană a orașului

Piața Aristotelous adună zilnic localnici și turiști, fiind mereu în mișcare. Aici vezi copii alergând printre palmieri, artiști stradali, tineri savurând cafeaua la terase și multitude de restaurante cu meniu variat. Statuia filosofului Aristotel veghează de pe soclu, iar arhitectura clădirilor din jur amestecă linii moderne cu detalii clasice.

Primăvara sau toamna, piața capătă culoare datorită diferitelor festivaluri sau târguri cu produse locale. Pentru o experiență tipic grecească, comandă un frappe rece și alege una dintre bănci pentru o pauză de tihnă. Ca punct de plecare, poți continua pe jos spre alte atracții importante aflate la mică distanță.

Ano Poli și Cetatea Heptapyrgion – Un colț neschimbat al orașului vechi

Ano Poli, cartierul de nord, păstrează farmecul străzilor pietruite și caselor decorate simplu, cu nuanțe pastelate sau balcoane aglomerate cu flori. Zona mizează totul pe autenticitate—taverne mici, scări abrupte și curți cu viță-de-vie transformă plimbarea într-o aventură relaxantă.

La marginea acestui cartier urci către cetatea Heptapyrgion. Fortăreața bizantină, cunoscută și sub denumirea Yedikule, îți oferă un tur liniștit printre turnuri și ziduri vechi. Te bucuri de perspectiva largă asupra orașului dacă ajungi la apus, atunci când grupurile de turiști se răresc.

Arcul lui Galerius – Monument roman în inima orașului

Arcul lui Galerius (Kamara) te întâmpină aproape de centrul modern, la doi pași de universitate și multiple cafenele ticsite de tineri. Arcul datează din secolul al IV-lea și poartă sculpturi în piatră care povestesc despre luptele împăratului Galerius. Basoreliefurile ilustrează soldați în bătălii, ceremonii și animale mitologice, perfecte pentru fotografii sau pentru a discuta despre trecutul imperial al orașului.

Rotonda lui Galerius – Capodoperă a arhitecturii antice

Rotonda, situată foarte aproape de Kamara, surprinde prin construcția sa circulară și istoria complexă. Întâi mausoleu imperial, apoi biserică, moschee și muzeu, astăzi impresionează prin mozaicurile sale bizantine, cupola masivă și interiorul aerisit. Intrarea costă 2-4 euro.

Dacă alegi să participi la un concert, acustica locului adaugă o dimensiune specială oricărui eveniment. Poți vedea aici atât fragmente din pictura originală, cât și modificări arhitecturale ce reflectă momentele de trecere între epoci bizantine și otomane. În apropiere descoperi mici restaurante și zone de relaxare la umbră.

Biserica Sfânta Sofia – Atracție UNESCO și loc de liniște

Biserica Sfânta Sofia, inclusă în patrimoniul UNESCO, atrage vizitatorii prin domul impresionant, vitraliile colorate și frescele autentice. Clădirea are un trecut îndelungat și poartă urme ale trecerii secolelor. Interiorul luminează discret datorită mozaicurilor aurii, iar pereții prezintă scene biblice pictate cu migală.

Accesul se face gratuit, cu excepția zilelor speciale sau evenimentelor religioase. Ține cont de ținuta adecvată: acoperă umerii și evită pantalonii scurți. Poți rămâne câteva minute în liniște sau te poți plimba pe aleile din jurul bisericii, pentru a surprinde atmosfera locului.

Biserica Sfântul Dimitrie – Lăcașul spiritual al Salonicului

Cea mai mare biserică ortodoxă a orașului, dedicată Sfântului Dimitrie, se remarcă prin interiorul spațios și mozaicurile bizantine vechi de sute de ani. Vizitatorii vin fie pentru a se reculege, fie pentru a vizita cripta subterană (deschisă zilnic cu acces gratuit).

Cartierul Ladadika – Gastronomie grecească și distracție

Clădirile recondiționate în culori vii, străduțele înguste și tavernele tradiționale creează o atmosferă relaxată și autentică. Multe restaurante propun meniuri bogate în pește, carne la grătar, brânzeturi locale și deserturi de la patiseriile celebrului brand Terkenlis.

Aici poți comanda souvlaki, gyros sau tsoureki și poți asculta muzică grecească live. În weekend, întreaga zonă devine un punct de întâlnire pentru localnici și turiști, deopotrivă.

Promenada cu „Umbrelele” – Plimbare pe malul mării

Faleza din Salonic se extinde pe parcursul a câtorva kilometri și rămâne zona favorită pentru plimbări la apus, alergare sau relaxare la umbră. Instalatia artistică „Umbrelele” a sculptorului George Zongolopoulos atrage atenția prin structura ei modernă: zeci de umbrele înălțate deasupra plajei formând un decor foto inedit.

Indiferent de anotimp, găsești aici tineri pe bicicletă, familii la picnic sau localnici care preferă să petreacă câteva minute privind valurile. Poți savura o înghețată de la un stand ambulant sau poți alege să te oprești pentru câteva poze memorabile lângă instalație.

Plaja Perea – Moment de relaxare aproape de oraș

La doar 30-40 de minute cu autobuzul sau mașina din centrul Salonicului ajungi la plaja Perea. Vei descoperi o zonă largă cu nisip fin, beach baruri și restaurante cu vedere panoramică spre mare. Dacă ajungi la apus, profită de lumina blândă pentru o cină cu fructe de mare sau pește proaspăt la tavernele de pe malul Egeei.

Salonic nu este doar un oraș de tranzit spre insule sau o oprire scurtă pe harta Greciei – este o destinație cu identitate puternică, unde fiecare colț spune o poveste. De la Turnul Alb și forul roman, până la apusurile văzute de pe zidurile bizantine, orașul reușește să te cucerească fără grabă, dar definitiv. Fiecare atracție turistică este o invitație la descoperire, iar farmecul său constă tocmai în îmbinarea armonioasă dintre vechi și nou.

Mediafax
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Planeta noastră arde: Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
O turistă de 50 de ani a dispărut pe o plajă din Grecia! Femeia ar fi intrat în apă și nu a mai ieșit
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
S-a stins o legendă a muzicii. Marele artist ne-a părăsit. Ne lasă pe toți cu ochii în lacrimi
Evz.ro
Cinci ani de coșmar pentru românii care au ales ROBOR. Zdrobiți de creșterea năucitoare
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Cortegiul a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Ce a făcut Filip în camera roșie a schimbat percepția colegilor de platou. Gestul SURPRINZĂTOR a venit când se așteptau mai puțin. Nimeni nu și-a imaginat asta. Concurentul din Casa Iubirii declanșează controverse imense: "De ce râzi?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
O terapie revoluționară a îmbunătățit vederea unui bărbat cu o formă rară și netratabilă de orbire
ACTUALITATE Robert Cazanciuc: „Trebuie să ne uităm mai întâi la moștenirea lui Ion Iliescu ca președinte al României”
14:09
Robert Cazanciuc: „Trebuie să ne uităm mai întâi la moștenirea lui Ion Iliescu ca președinte al României”
VIDEO Adrian Năstase îi taxează pe marii ABSENȚI de la funeraliile lui Iliescu: Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți
14:07
Adrian Năstase îi taxează pe marii ABSENȚI de la funeraliile lui Iliescu: Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat”
14:03
Sorin Grindeanu: „Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat”
ISTORIE Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte Ion Iliescu: „Știam de Playboy cum știam de CAPITALISM. Nu eram pudibond”
13:54
Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte Ion Iliescu: „Știam de Playboy cum știam de CAPITALISM. Nu eram pudibond”
VIDEO Gelu Voican Voiculescu, vizibil AFECTAT la funeraliile fostului președinte: „Nu mă simt bine”/ Când a vorbit ultima dată cu Ion Iliescu
13:47
Gelu Voican Voiculescu, vizibil AFECTAT la funeraliile fostului președinte: „Nu mă simt bine”/ Când a vorbit ultima dată cu Ion Iliescu
EXCLUSIV Părinții copiilor cu cerințe educaționale SPECIALE încep să depună petiții la CNCD. Cristian Jura: „Chiar am audiat câteva cazuri cutremurătoare!”
13:45
Părinții copiilor cu cerințe educaționale SPECIALE încep să depună petiții la CNCD. Cristian Jura: „Chiar am audiat câteva cazuri cutremurătoare!”