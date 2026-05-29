(P) Top 7 cele mai populare modele de sandale pentru bărbați

Vara schimbă complet modul în care alegi încălțămintea — nu mai e doar despre cum arată, ci despre cât de mult poți merge fără disconfort și cât de bine se potrivesc stilului tău de zi cu zi. Sandalele pentru bărbați au devenit din ce în ce mai versatile: de la modele sport pentru mers intens, până la variante minimaliste sau casual, potrivite chiar și în oraș. Alegerea corectă înseamnă echilibru între confort, rezistență și stil. În continuare ai o selecție clară a celor mai populare modele de sandale pentru bărbați, ca să știi exact ce se poartă și ce merită luat în calcul vara aceasta.

1. Sandale tip slider – alegerea rapidă pentru zilele relaxate

Slider-ele rămân printre cele mai cumpărate modele în sezonul cald. Le încalți imediat și pleci. Designul este simplu: o baretă lată peste picior și o talpă plată sau ușor conturată.

• Material principal: EVA, cauciuc sau piele netedă

• Tip talpă: plată sau anatomică, flexibilă

• Când le porți: plajă, piscină, plimbări scurte, drumuri rapide prin oraș

Modelele din cauciuc sau EVA rezistă bine la apă și se curăță ușor. Pentru utilizare uzuală în oraș, alege variante cu talpă anatomică și interior ușor texturat, care reduce alunecarea piciorului. Dacă vrei un look mai curat, mergi pe slider-e din piele într-o nuanță neutră, cum ar fi negru, maro sau bej.

La styling, păstrează lucrurile simple. Combină-le cu bermude din bumbac, tricou alb și o cămașă subțire purtată descheiată. Pentru un vibe urban, adaugă jeanși slim și un tricou oversized. Evită ținutele prea formale. Slider-ele transmit relaxare.

Pentru distanțe lungi, verifică susținerea tălpii. Modelele foarte subțiri obosesc piciorul după câteva ore.

2. Sandale cu două barete reglabile – confort adaptat piciorului

Acest model apare constant în topuri pentru că oferă echilibru între stil și confort. Cele două barete reglabile îți permit să ajustezi fixarea în funcție de forma piciorului.

• Material principal: piele naturală, piele ecologică sau material textil

• Tip talpă: anatomică, adesea din plută și spumă

• Când le porți: plimbări lungi, vacanțe urbane, ieșiri casual

Talpa anatomică susține arcada plantară și distribuie mai bine greutatea. În majoritatea cazurilor, după câteva purtări, materialul interior începe să se muleze pe forma piciorului. Asta înseamnă mai mult confort la mers zilnic.

Le asortezi ușor cu pantaloni chino trei sferturi, bermude sau pantaloni din in. Pentru un outfit potrivit de vacanță, combină-le cu o cămașă din in și o geantă crossbody. Dacă alegi culori precum cognac, maro sau taupe, le integrezi ușor în garderobă.

Un detaliu important: verifică dacă talpa are strat antiderapant. Vara, suprafețele pot deveni alunecoase.

3. Sandale sport / trekking – pentru zile active

Dacă știi că el merge mult pe jos în city break-uri sau adoră traseele ușoare de vară, sandalele sport sunt o alegere practică.

• Material principal: textil tehnic, mesh, inserții sintetice

• Tip talpă: cauciuc aderent, profil pronunțat, amortizare bună

• Când le porți: drumeții ușoare, plimbări lungi, excursii

Au mai multe barete reglabile, de obicei cu velcro, și fixează piciorul stabil. Talpa este mai groasă și oferă aderență pe teren variat. Unele modele includ protecție parțială pentru degete.

Din punct de vedere estetic, merg cel mai bine cu pantaloni scurți sport, tricouri tehnice sau outfituri casual cu influență utilitară. Evită să le combini cu piese elegante. Sunt create pentru funcționalitate.

Dacă alegi acest model pentru vacanță, verifică greutatea. O pereche ușoară face diferența după 10.000 de pași pe zi.

4. Sandale fisherman – echilibrul dintre acoperire și aerisire

Sandalele fisherman revin puternic în tendințe. Designul cu barete multiple și vârf semi-închis oferă mai multă protecție pentru degete.

• Material principal: piele naturală sau piele finisată mat

• Tip talpă: cauciuc flexibil sau talpă ușor rigidă cusută

• Când le porți: ieșiri în oraș, vacanțe, evenimente casual în aer liber

Aspectul este mai structurat decât la alte modele. De aceea, le poți integra inclusiv în ținute smart-casual. Merg bine cu pantaloni din in, cămăși cu mânecă scurtă și chiar cu costume lejere din bumbac, pentru petreceri în aer liber.

Culorile cele mai căutate sunt maro închis, cognac și negru. Pentru vară, tonurile deschise arată mai fresh și se potrivesc cu haine în nuanțe naturale.

Întreține pielea cu produse dedicate și evită expunerea prelungită la apă. Astfel, îți păstrezi perechea mai mult timp în stare bună.

Dacă vrei să alegi rapid, filtrează după material și tip de talpă.

5. Flip-flops – soluția pentru plajă și piscină

Flip-flops-urile, cunoscute drept șlapi între degete, rămân alegerea clasică pentru zonele cu apă.

• Material principal: cauciuc, spumă sau piele subțire

• Tip talpă: plată, flexibilă

• Când le porți: plajă, piscină, dușuri publice, drumuri foarte scurte

Sunt ușor de transportat și ocupă puțin spațiu în bagaj. Modelele din cauciuc rezistă bine la apă sărată și se usucă rapid. Variantele din piele arată mai matur și pot fi purtate ocazional în oraș, dar nu oferă susținere mare.

Ca recomandare suplimentară, evită să mergi mult pe jos cu acest model. Lipsa suportului pentru arcadă poate crea disconfort. Alege-i pentru contexte scurte și relaxate.

La styling, limitează-i la outfituri de plajă: pantaloni scurți, tricou lejer, prosop pe umăr. Nu îi integra în ținute semi-formale.

6. Sandale minimaliste (barefoot) – pentru cei care preferă flexibilitate totală

Modelele minimaliste au talpă foarte subțire și flexibilă. Susțin ideea de mișcare naturală a piciorului.

• Material principal: textil rezistent, curele subțiri, talpă din cauciuc flexibil

• Tip talpă: foarte subțire, fără diferență de nivel între călcâi și vârf

• Când le porți: plimbări ușoare, activități relaxate, vacanțe

Sunt extrem de ușoare și oferă libertate mare de mișcare. Totuși, nu se potrivesc oricui. Dacă nu ești obișnuit cu acest tip de încălțăminte, începe cu purtări scurte. Piciorul are nevoie de timp pentru adaptare.

Din punct de vedere stilistic, se potrivesc cu ținute minimaliste: pantaloni scurți simpli, tricouri basic, culori neutre. Se adresează mai ales celor care apreciază designul simplu.

7. Sandale premium din piele – pentru ținute îngrijite de vară

Acest model atrage atenția prin finisaje curate și materiale de calitate.

• Material principal: piele naturală netedă sau întoarsă

• Tip talpă: cauciuc durabil sau talpă cusută

• Când le porți: cine în oraș, evenimente casual, vacanțe urbane

Pielea se mulează treptat pe picior și oferă confort mai bun în timp. Verifică interiorul: trebuie să fie neted, fără cusături care pot freca. Talpa ar trebui să aibă grosime medie și aderență bună.

Le poți purta cu pantaloni chino, cămașă din bumbac și curea în aceeași nuanță. Pentru un look de seară, adaugă un sacou lejer. Alege culori clasice dacă vrei să le integrezi în mai multe combinații.

Cum alegi mărimea potrivită atunci când comanzi online?

Dacă faci shopping de pe telefon, urmează câțiva pași simpli:

1. Măsoară lungimea piciorului pe o foaie de hârtie.

2. Compară valoarea cu tabelul de mărimi afișat la produs.

3. Citește recenziile pentru a vedea dacă modelul vine mai mare sau mai mic.

4. Dacă ești între două mărimi, pentru sandale este adesea mai confortabil să alegi varianta ușor mai mare.

Sfaturi rapide de styling pentru un look reușit

• Alege sandale în culori apropiate de paleta hainelor pe care le are deja.

• Evită combinația dintre sandale elegante și pantaloni sport foarte largi.

• Pentru oraș, mergi pe modele cu talpă structurată și barete bine definite.

• Pentru vacanță, prioritizează confortul și greutatea redusă.

• Testează ținuta completă înainte de plecare, nu lăsa decizia pe ultima zi.

Vara oferă mai multă libertate vestimentară. Profită de asta și alege modelul care se potrivește stilului de viață. Explorează opțiunile disponibile, compară materialele și gândește fiecare pereche ca parte dintr-un outfit complet. Adaugă în coș piesa favorită și construiește-ți ținute confortabile și stilate!