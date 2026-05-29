Consulul general al Rusiei are la dispoziție 72 de ore să părăsească România. Bucureștiul închide consulatul și îl convoacă pe ambasador la MAE

Autoritățile române au decis încetarea activității Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța și expulzarea consulului general, declarat persona non grata, care are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi România. La scurt timp după reuniune, ambasadorului Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Prima măsură anunțată de Ministerul Afacerilor Externe vizează reprezentarea diplomatică rusă de la Constanța. România nu va mai permite funcționarea Consulatului General al Federației Ruse, iar consulul general trebuie să părăsească teritoriul țării în termen de trei zile.

Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe, Oana Țoiu, care a precizat că ambasadorul rus la București a fost informat oficial despre deciziile luate de partea română.

„A fost informat de decizia României de a nu mai permite funcționarea Consulatului General al Federației Ruse la Constanța. Am declarat persona non grata Consulul General al Federației Ruse în România și are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României”, a declarat șefa diplomației române.

România cere sancțiuni suplimentare și consultări cu aliații

În declarația sa, Oana Țoiu a spus că România condamnă în continuare „gesturile nesăbuite ale Federației Ruse” și susține accelerarea unui nou pachet de sancțiuni la nivelul Uniunii Europene.

Ministrul a precizat că pe parcursul zilei au avut loc discuții cu omologi din state aliate, iar mesajele primite au reconfirmat angajamentul comun pentru apărarea flancului estic.

„Vom continua consultările în format aliat”, a afirmat Oana Țoiu.

Accent pe securitatea de la Marea Neagră și frontiera cu Ucraina

Potrivit șefei diplomației române, România urmărește consolidarea capacităților de descurajare și apărare la Marea Neagră, pe Dunăre și pe întreg flancul estic al NATO.

Aceasta a amintit că România are cea mai lungă frontieră cu zona afectată de războiul din Ucraina, iar în acest context Guvernul și Ministerul Apărării accelerează programele de înzestrare a Armatei Române și discuțiile privind măsuri suplimentare de apărare.

La finalul declarației, Oana Țoiu a transmis un mesaj de susținere pentru locuitorii din Galați afectați de evenimentele din ultimele ore și a mulțumit partenerilor și aliaților pentru sprijin.

