Fostul deputat Sebastian Ghiță dezvăluie, în urma incidentului cu drona din Galați, că România ar fi primit, în timpul guvernării Ciolacu, un sistem anti-drone din partea Germaniei. Dispozitivul ar fi fost returnat de ministrul Apărării Radu Miruță, care ar vrea să achiziționeze sisteme anti-dronă de la francezi. Amintim, de asemenea, că Guvernul Bolojan s-a împrumtat 17 miliarde de euro pentru înarmarea Armatei, prin programul SAFE, deși economia României este în recesiune tehnică, potrivit datelor oficiale.

„În ultimii ani m-am împrietenit și am cooperat cu Directorii Serviciului de Informații Militare al German Bundeswehr ( Forțele Armate ale Germaniei ). Văzând ce se întâmplă în Ukraina , la granita cu România, cu dronele rusești, am întrebat care ar fi soluțiile Europei.Am obținut promisiunea că România poate primi gratuit un Sistem Antidrone.

Cu ajutorul Prim Ministrului Ciolacu și cu efortul Ambasadei Germaniei la București oferit prin intermediul Atașatului Militar al Germaniei la București, România a primit un astfel de Sistem de Apărare AntiDrone”, precizează Sebastian Ghiță în postarea de pe Facebook.

Fostul deputat menționează chiar că sistemul anti-drone ar fost utilizat timp de un an în regiunea Dobrogei.

„SISTEMUL A FOST FOLOSIT TIMP DE 1 AN ÎN DOBROGEA”.

„Miruță vrea sa cumpere din banii SAFE .. MEROPS frantuzesc”

Fostul deputat acuză interese ascunse din partea ministrului interimar al Apărării Radu Miruță, care ar fi returnat sistemul anti-dronă Germaniei. Scopul? Miruță ar vrea ca România să achiziționeze din fondurile SAFE dispozitiv anti-dronă de la o companie franțuzească.

„Pentru ca unii de la Ministerul Apararii au diverse alte aranjamente, Sistemul Germaniei a fost returnat !!!

Sistemul al fi putut sa fie foarte usor conectat cu Ghepardurile Romaniei.

Nici o drona ruseasca nu ar fi putut sa treaca ! Miruta vrea sa cumpere din banii SAFE .. MEROPS frantuzesc. Sa fie sanatos !”, mai adaugă Sebastian Ghiță.

„Testat la exercitiile NATO a dat multe rateuri

Potrivit fostului deputat, dispozitivele anti-dronă pe care Miruță ar vrea să le contracteze prin SAFE nu s-ar ridica la standardele de calitate necesare, fapt care ar fi ieșit la iveală chiar în timpul exercițiilor NATO de la Capul Midia.

„Testat la exercitiile NATO de la Capul Midia… a dat multe rateuri”, spune Ghiță.

„Ministerul Apărării din România nu vrea să cumpere tehnologie românească”

Acesta atrage atenția că în România se produce armament militar NATO de înaltă calitate și dă exemplul companiei OPTOELECTRONICA. Ministrul interimar Miruță nu ar dori să utilizeze tehnologie românească, în favoarea contractelor cu o companie franceză.

„Romania are la OPTOELECTRONICA cea mai buna tehnologie NATO impotriva dronelor rusesti si iraniene.

Ministerul Apararii din Romania nu vrea sa cumpere tehnologie romaneasca.

Vrea Miruta… frantuzeasca !

A romanilor merge perfect

A lui Miruta… 50% !!!”, mai adaugă Sebastian Ghiță. „Nu vad procurori sa verifice achizitiile de la Aparare… dar macar.. trebuie sa spunem public adevarul !”, conchide fostul deputat.

Ordonanța pe programul SAFE, depusă de premierul demis Bolojan, a fost atacată la CCR de Avocatul Poporului

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului a admis un amendament depus de grupul parlamentar PSD în timpul ședinței, privind abrogarea articolelor III – XIV din Ordonanța de Urgență (OUG) 38/2026 privind derularea Programului SAFE de înzestrare a forțelor militare, adoptată după demiterea Guvernului Bolojan, când nu mai avea acest drept.

Iar acest amendament vine în contextul atacării actului normativ la CCR de către Avocatul Poporului, Renate Weber.

Guvernul demis Ilie Bolojan a trimis la Monitorul Oficial OUG, deşi nu mai era în funcţie. Înainte de demitere, Guvernul Bolojan a avut pe ordinea de zi acea ordonanţă de urgenţă cu privire la programul SAFE de înzestrare a Armatei.

În timpul şedinţei, la acea ordonanţă au fost adăugate 12 puncte pe ordinea de zi, printre care şi facilităţi acordate unor agenţi economici, lucru care din punctul de vedere al PSD, ar fi necesitat un nou aviz al Consiliului Legislativ.

OUG 38/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial la 8 mai 2026, la trei zile după ce Guvernul Bolojan fusese demis prin moţiune de cenzură. Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat-o la Curtea Constituţională.

PSD a acuzat Guvernul Bolojan de trafic de influență prin programul SAFE

Partidul Social Democrat l-a acuzat pe premierul demis, Ilie Bolojan, de trafic de influență la nivel înalt în gestionarea fondurilor din programul european SAFE, destinate înzestrării Armatei Române.

Social-democrații susțin că în biroul fostului prim-ministru ar fi fost negociată o înțelegere secretă între Guvernul României și un furnizor privat german de echipamente militare.

PSD cere explicații publice privind modul în care a fost selectată firma de avocatură care a oferit consultanță Executivului în acest dosar, invocând un posibil conflict major de interese. Potrivit social-democraților, aceeași firmă ar fi reprezentat în trecut și compania germană implicată în negocieri, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la interesele apărate în cadrul discuțiilor.

Social-democrații au solicitat intervenția autorităților competente pentru verificarea acuzațiilor și clarificarea modului în care au fost purtate negocierile privind fondurile din cadrul programului SAFE.