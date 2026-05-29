Cum își pot recupera proprietarii apartamentelor afectate de incidentul cu drona din Galați daunele. Explicațiile reprezentanților UNSAR

Căderea dronei pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, care a provocat un incendiu într-un apartament de la etajul 10, lansează noi întrebări cu privire la modul în care proprietarii afectați își pot recupera daunele. UNSAR spune că riscul de război, la fel ca pierderile provocate de terorism sau lovituri de stat militare, tulburări sociale și fenomene militare nu sunt, în mod obișnuit, riscuri asigurabile.

Reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), entitate ai cărei membrii dețin peste 90% din piața locală de asigurări, au explicat în ce măsură pagubele provocate de incidentul de la Galați pot fi recuperate de polițele încheiate de proprietari, dacă acestea există. În prezent, agenții societăților cu acoperire pe zona afecată se află în teren și analizează cazurile sesizate.

„De principiu, căderile de corpuri sunt un risc acoperit de asigurările facultative de locuinţe, însă nu şi atunci când vorbim despre un act de război”

Potrivit reprezentanților UNSAR, teoretic, situația este aparte pentru sistemul de asigurări doar dacă se delcară stare de război, dar dacă nu, în principiu incendiul și prăbușirile de corpuri sunt riscuri acoperite de aigurările facultative.

„De principiu, căderile de corpuri sunt un risc acoperit de asigurările facultative de locuinţe, însă nu şi atunci când vorbim despre un act de război. În astfel de situaţii, precum căderea unor drone, delimitarea cauzei este esenţială în procesul de analiză a unei daune. Asigurătorii evaluează nu doar efectul (de exemplu, avarierea unei locuinţe sau a unui autovehicul prin căderea unui „obiect”), ci şi cauza primară a producerii evenimentului. Dacă aceasta este asociată unui act de război sau unei acţiuni militare, atunci se activează, de principiu, excluderea standard prevăzută în majoritatea poliţelor”.

Reprezentanții UNSAR au explicat că este important de subliniat că aceste clauze nu reprezintă o particularitate a pieței din România, ci sunt standardizate la nivel internațional, fiind incluse în condițiile contractuale tocmai pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de asigurări în fața unor riscuri sistematice, de amploare externă.

„Este important de subliniat că aceste clauze nu reprezintă o particularitate a pieţei din România, ci sunt standardizate la nivel internaţional, fiind incluse în condiţiile contractuale tocmai pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de asigurări în faţa unor riscuri sistemice, de amploare extremă. Pentru consumatori, acest context subliniază importanţa înţelegerii clare a acoperirilor şi excluderilor din poliţele de asigurare, precum şi necesitatea unui dialog constant cu asigurătorul sau brokerul, pentru a avea o imagine completă asupra protecţiei financiare de care beneficiază”.

UNSAR: Riscul de război poate fi asigurat, dar doar prin polițe speciale