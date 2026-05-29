Prima pagină » Știri externe » Trump: „Iranul trebuie să fie de acord că nu va avea niciodată arme nucleare, iar strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă imediat, fără nicio taxă”

Trump: „Iranul trebuie să fie de acord că nu va avea niciodată arme nucleare, iar strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă imediat, fără nicio taxă”

Trump: „Iranul trebuie să fie de acord că nu va avea niciodată arme nucleare, iar strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă imediat, fără nicio taxă”
Politica lui Trump în Orientul Mijlociu din mai 2026 nu este nici pe departe apropiată de aspirațiile pe care le avea acum un an / Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Pe Truth Social, Trump a declarat că Iranul trebuie să fie de acord că „nu va avea niciodată arme nucleare”, iar Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă imediat pentru navigație, fără nicio taxă.

De asemenea, el a subliniat că toate minele maritime din strâmtoare trebuie distruse, iar navele blocate vor putea să se întoarcă acasă.

În plus, conform lui Trump, materialul îmbogățit, aflat adânc sub pământ în Iran, va fi extras de Statele Unite în strânsă coordonare cu Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, apoi distrus.

„Iranul trebuie să fie de acord că nu va avea niciodată arme nucleare sau o bombă. Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă imediat, fără nicio taxă, pentru o navigație nelimitată în ambele direcții. Toate minele maritime (bombele), dacă există, trebuie distruse (am distrus deja multe dintre aceste mine cu submarinele noastre minifregate excelente. Iranul va finaliza imediat eliminarea și/sau distrugerea tuturor minelor rămase, care nu vor fi prea multe!).

Navele blocate în strâmtoare din cauza blocadei maritime incredibile și fără precedent pe care o vom ridica acum pot începe procesul de «întoarcere acasă»! Transmiteți salutările mele soțiilor, soților, părinților și familiilor voastre – de la președintele vostru iubit!

Materialul îmbogățit, numit uneori și «praf nuclear», care este îngropat adânc sub pământ sub munții practic prăbușiți în urma loviturii noastre puternice cu bombardierele B-2 de acum 11 luni, va fi extras de Statele Unite (care, după cum s-a convenit, este singura țară, alături de China, care are capacitățile tehnice necesare pentru a face acest lucru!) în strânsă coordonare și cooperare cu Republica Islamică Iran, precum și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, și VA FI DISTRUS.

Nu vor fi transferați bani până la o notificare ulterioară. S-au căzut de acord cu privire la alte probleme, mult mai puțin importante.

Acum mă duc în Camera de Situație pentru a lua o decizie finală. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!» – a scris el.

Știre în curs de actualizare  

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Președintele Poloniei vrea să-i retragă lui Zelenski „Ordinul Vulturul Alb”. Cum a reușit liderul ucrainean să stârnească furia lui Nawrocki
17:57
Președintele Poloniei vrea să-i retragă lui Zelenski „Ordinul Vulturul Alb”. Cum a reușit liderul ucrainean să stârnească furia lui Nawrocki
FLASH NEWS Un judecător federal a blocat temporar fondul de „înarmare” de 1,8 miliarde de dolari al lui Trump
17:55
Un judecător federal a blocat temporar fondul de „înarmare” de 1,8 miliarde de dolari al lui Trump
MILITAR Reuters: China se pregătește pentru un război nuclear. Imaginile prin sateliți arată noi platforme construite lângă silozurile cu rachetele nucleare
17:54
Reuters: China se pregătește pentru un război nuclear. Imaginile prin sateliți arată noi platforme construite lângă silozurile cu rachetele nucleare
SCANDAL Donald Trump, despre afirmațiile fostei Prime Doamne a SUA: Jill Biden știa că ceva nu era în regulă cu soțul ei, „Somnorosul” Joe
16:59
Donald Trump, despre afirmațiile fostei Prime Doamne a SUA: Jill Biden știa că ceva nu era în regulă cu soțul ei, „Somnorosul” Joe
RĂZBOI „Rusia pregătește un nou atac la scară largă”. Zelenski le cere aliaților să nu întârzie livrările de „rachete antibalistice” în Ucraina
16:31
„Rusia pregătește un nou atac la scară largă”. Zelenski le cere aliaților să nu întârzie livrările de „rachete antibalistice” în Ucraina
NEWS ALERT Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
16:18
Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
Mediafax
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Copiii nu uită cum i-ai făcut să se simtă. Lecțiile unui psiholog despre maturitatea emoțională a părinților
SCANDALOS USR folosește incidentul de la Galați ca armă politică și dă vina pe PSD și AUR pentru atacul cu drona: Voi ați lăsat România vulenarbilă!
17:44
USR folosește incidentul de la Galați ca armă politică și dă vina pe PSD și AUR pentru atacul cu drona: Voi ați lăsat România vulenarbilă!
VIDEO Ministerul Apărării eșuează să ofere un motiv întemeiat pentru care nu a doborât drona, prăbușită peste blocul din Galați: „Rămâneți calmi”
17:06
Ministerul Apărării eșuează să ofere un motiv întemeiat pentru care nu a doborât drona, prăbușită peste blocul din Galați: „Rămâneți calmi”
LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: Nu poți fi fericit niciodată…” Nu ignora lecția de viață despre adevărata fericire
17:04
Proverbul chinezesc al zilei: Nu poți fi fericit niciodată…” Nu ignora lecția de viață despre adevărata fericire
ULTIMA ORĂ A fost publicat în SUA contractul de lobby al Administrației lui Nicușor Dan cu firma de avocatură. Un consilier din echipa lui Trump a încasat deja sute de mii de dolari. A apărut și la un post de televiziune din România, lăudându-l pe Nicușor Dan
17:04
A fost publicat în SUA contractul de lobby al Administrației lui Nicușor Dan cu firma de avocatură. Un consilier din echipa lui Trump a încasat deja sute de mii de dolari. A apărut și la un post de televiziune din România, lăudându-l pe Nicușor Dan
REACȚIE Avertismentul lui Mircea Geoană. Incidentul de la Galați ar putea indica un risc de escaladare a conflictului din partea Federaţiei Ruse
16:49
Avertismentul lui Mircea Geoană. Incidentul de la Galați ar putea indica un risc de escaladare a conflictului din partea Federaţiei Ruse
ULTIMA ORĂ Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ
16:48
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ

Cele mai noi

Trimite acest link pe