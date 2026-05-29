Trump: „Iranul trebuie să fie de acord că nu va avea niciodată arme nucleare, iar strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă imediat, fără nicio taxă”

Pe Truth Social, Trump a declarat că Iranul trebuie să fie de acord că „nu va avea niciodată arme nucleare”, iar Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă imediat pentru navigație, fără nicio taxă.

De asemenea, el a subliniat că toate minele maritime din strâmtoare trebuie distruse, iar navele blocate vor putea să se întoarcă acasă.

În plus, conform lui Trump, materialul îmbogățit, aflat adânc sub pământ în Iran, va fi extras de Statele Unite în strânsă coordonare cu Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, apoi distrus.

„Iranul trebuie să fie de acord că nu va avea niciodată arme nucleare sau o bombă. Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă imediat, fără nicio taxă, pentru o navigație nelimitată în ambele direcții. Toate minele maritime (bombele), dacă există, trebuie distruse (am distrus deja multe dintre aceste mine cu submarinele noastre minifregate excelente. Iranul va finaliza imediat eliminarea și/sau distrugerea tuturor minelor rămase, care nu vor fi prea multe!).

Navele blocate în strâmtoare din cauza blocadei maritime incredibile și fără precedent pe care o vom ridica acum pot începe procesul de «întoarcere acasă»! Transmiteți salutările mele soțiilor, soților, părinților și familiilor voastre – de la președintele vostru iubit!

Materialul îmbogățit, numit uneori și «praf nuclear», care este îngropat adânc sub pământ sub munții practic prăbușiți în urma loviturii noastre puternice cu bombardierele B-2 de acum 11 luni, va fi extras de Statele Unite (care, după cum s-a convenit, este singura țară, alături de China, care are capacitățile tehnice necesare pentru a face acest lucru!) în strânsă coordonare și cooperare cu Republica Islamică Iran, precum și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, și VA FI DISTRUS.

Nu vor fi transferați bani până la o notificare ulterioară. S-au căzut de acord cu privire la alte probleme, mult mai puțin importante.

Acum mă duc în Camera de Situație pentru a lua o decizie finală. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!» – a scris el.

