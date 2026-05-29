Reuters: China se pregătește pentru un război nuclear. Imaginile prin sateliți arată noi platforme construite lângă silozurile cu rachetele nucleare

Într-un deșert îndepărtat, Republica Populară Chineză construiește un vast complex militar.

În caz de atac nuclear, Beijingul vrea să se asigure că dispune de capacitatea de a riposta. China deține rachete nucleare care pot lovi orice oraș din SUA acum.

China își extinde instalațiile nucleare

Potrivit Reuters, imaginile prin sateliți arată că Beijingul construiește o rețea extinsă de rampe de lansare, buncăre și noduri de comunicații în apropiere de silozurile nucleare, unde sunt depozitate rachetele cu cea mai lungă rază de acțiune.

Armata chineză a construit 80 de rampe de lansare și trei instalații în formă de octagon în nord-vestul îndepărtat al Chinei. Noi instalații au fost construite în Xianjiang, lângă silozurile nucleare Hami. Acestea sunt flancate de buncăre întărite, căi ferate, aerodromuri și de depozite fortificate cu armament. A treia instalație în formă de octagon este în construcție, folosită pentru teste.

Amploarea construcției nu a fost raportată anterior, dar semnalează o intensificare a eforturilor Beijingului de a se asigura că poate riposta nuclear. Ultimele manevre din deșertul din estul Xinjiang au avut loc pe fondul tensiunilor crescânde cu Taiwan și cu SUA.

Hans Kristensen, directorul Proiectului de Informații Nucleare al Federației Oamenilor de Știință Americani, a declarat:

„Niciodată n-am mai văzut așa ceva. Este un efort extraordinar”.

Sursa Foto: Reuters/Shutterstock

