Nicușor Dan, huiduit la Galați, după ce a vizitat blocul pe care a căzut drona. Oamenii i-au strigat: “Demisia!”

Președintele Nicușor Dan s-a deplasat vineri la Galați, unde i-a vizitat la spital pe cei doi răniți în urma exploziei provocate de drona care a lovit un bloc de locuințe și a provocat un incendiu. Șeful statului a fost huiduit minute în șir de o parte dintre oamenii aflați în zonă. De asemenea, aceștia i-au cerut demisia.

În timpul declarațiilor de presă, Nicușor Dan a fost huiduit în mai multe momente de oamenii aflați la fața locului. Printre scandările acestora, cel mai des s-a auzit „Demisia!”. Președintele a spuns că România „este într-un proces pe care încearcă să-l accelereze cât de mult se poate”, referindu-se la întrebarea privind răspunsul pe care îl dă locuitorilor din Galați revoltați că drona nu a fost doborâtă.

„În primul rând că toate eforturile pe care statul român, Europa au început să le facă de câțiva ani sunt complet justificate. Nu putem să spunem doar „suntem o țară NATO și nu trebuie să mai investim nimic”. Trebuie, pentru o amenințare, să te pregătești, și ce face România, ce face Europa e corect.”, a declarat Nicușor Dan, aflat la Galați.

Estimarea specialiştilor este că drona avea cel puţin 30 de kilograme şi explozibil clasic

Întrebat despre drona și tipul de explozibil folosit, șeful statului a explicat că urmează să fie făcute niște calcule de rezistență de către cele două institute competente. Conform estimărilor, drona ar fi avut cel puțin 30 de kilograme și explozibil clasic.

„Astea sunt niște calcule de rezistență care urmează să se facă la cele două institute care analizează. Estimarea lor, cel puțin 30 de kilograme – repet, estimare – și explozibil clasic”.

Nicușor Dan a explicat de ce s-a schimbat traiectoria dronei care a căzut pe blocul din Galați

Președintele a vorbit și despre traiectoria dronei care a căzut pe blocul din Galați. Șeful statului a spus că aceasta se modificase probabil după ce a fost lovită deasupra orașului ucrainean Reni.

„A fost un grup de 43 de drone, care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la, să zicem, 20-30 de kilometri de la nord de la Dunăre, dinspre est spre vest. Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte – și una dintre ele, lovită probabil deasupra orașului Reni, traiectoria ei s-a modificat și a venit înspre Galați”, a explicat președintele.

Întrebat dacă traiectoria ei s-a modificat în mod aleatoriu sau a modificat cineva traiectoria, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „A fost lovită kinetic. A fost lovită şi din cauza asta”.

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, vineri, răniţii în urma incidentului legat de explozia dronei ruseşti pe acoperişul unui bloc din Galaţi. Potrivit ultimelor informații, starea ambelor victime este stabilă. Imediat după producerea incidentului, persoanele rănite au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Victimele au ajuns la spitale diferite. Adolescentul a fost transportat Spitalul de Urgență pentru Copii din Galați, în timp ce mama lui a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență din oraș. Acestea au supraviețuit deoarece impactul s-a produs în holul apartamentului. Dacă ar fi lovit dormitorul, urmările ar fi fost mult mai grave, estimează specialiștii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

