Un judecător federal a blocat temporar fondul de „înarmare” de 1,8 miliarde de dolari al lui Trump

Un judecător federal din SUA a suspendat temporar plățile din fondul „înarmare” de aproximativ 1,8 miliarde de dolari, creat de administrația Donald Trump pentru persoane care susțin că au fost afectate de ceea ce președintele american și aliații săi numesc „instrumentalizarea guvernului”. În paralel, instanța a oprit și continuarea implementării mecanismului până la soluționarea litigiului.

Instanța oprește temporar plățile și dezvoltarea fondului

Judecătoarea federală Leonie Brinkema, din Alexandria, statul Virginia, a decis vineri suspendarea temporară a oricăror plăți din noul fond de despăgubiri în valoare de 1,776 miliarde de dolari, destinat aliaților lui Donald Trump care consideră că au fost victime ale unor acțiuni guvernamentale motivate politic.

În aceeași decizie, magistratul a interzis administrației Trump să continue procesul de implementare a fondului până la clarificarea procesului intentat împotriva acestuia.

Judecătoarea, numită în funcție în perioada administrației fostului președinte democrat Bill Clinton, a stabilit pentru 12 iunie o audiere în care se va decide dacă măsura de blocare temporară va fi prelungită.

Fondul, creat în urma unui proces privind divulgarea declarațiilor fiscale ale lui Trump

Așa-numitul „Fond Anti-Înarmare” a fost creat de guvern pentru a soluționa procesul intentat de Donald Trump împotriva autorităților fiscale americane, după divulgarea declarațiilor sale fiscale.

Inițiativa a provocat reacții puternice imediat după anunțul făcut săptămâna trecută, inclusiv în interiorul Partidului Republican.

Mai mulți republicani i-au cerut explicații procurorului general interimar Todd Blanche privind criteriile de eligibilitate și posibilitatea ca persoane implicate în violențele de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021 să poată solicita despăgubiri.

Proces pentru blocarea definitivă a implementării

Până în prezent, Departamentul Justiției nu a constituit comisia formată din cinci membri care ar urma să stabilească regulile de acordare a compensațiilor. Din acest motiv, nu au fost aprobate cereri și nu au fost efectuate plăți.

Avocații reclamanților, reprezentați de grupul juridic Democracy Forward, au cerut instanței să oprească implementarea fondului și să interzică administrației Trump să distribuie bani prin acest mecanism.

În acțiunea depusă la tribunal, aceștia susțin că fondul nu are o bază legală clară și că lipsește un mecanism de responsabilizare privind administrarea sa.

