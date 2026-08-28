(P) Top carduri de credit contactless pentru plăți rapide în România în 2026

Cele mai bune carduri de credit contactless din România permit plata imediată cu telefonul sau ceasul, controlul tranzacțiilor din aplicație și împărțirea cumpărăturilor eligibile în rate fără dobândă. Diferența nu este dată doar de tehnologia contactless, prezentă la majoritatea cardurilor, ci de cât de repede primești versiunea digitală și cât de simplu gestionezi plata după tranzacție.

De exemplu, cardul de credit Standard BCR poate fi solicitat 100% online în George, iar cardul digital poate fi activat în Apple Pay sau Google Pay. Astfel, poți face plăți contactless înainte să folosești cardul fizic. Pentru cumpărături de minimum 600 lei, BCR oferă până la 12 rate fără dobândă oriunde în lume și o perioadă de grație de până la 55 de zile, dacă respecți condițiile lunare de rambursare. Este un exemplu util pentru comparație, nu o recomandare universală.

BT poate fi analizată pentru integrarea cardului STAR în BT Pay și rețeaua extinsă de comercianți parteneri, ING pentru cardul virtual și compatibilitatea cu Apple Pay, Google Pay și Garmin Pay, Raiffeisen pentru cardul digital emis imediat după aprobare, iar UniCredit pentru solicitarea 100% Mobile și administrarea planurilor de rate din aplicație.

Ce înseamnă un card de credit contactless bun

Un card contactless bun trebuie să îți permită să plătești rapid, dar și să controlezi ușor suma folosită din limita de credit.

Criteriile importante sunt:

emiterea unui card digital după aprobare;

activarea directă în Apple Pay sau Google Pay;

compatibilitatea cu smartwatch-uri;

afișarea instantă a tranzacțiilor;

modificarea limitelor din aplicație;

blocarea și deblocarea rapidă a cardului;

posibilitatea transformării cumpărăturilor în rate;

perioada de grație;

pragul minim pentru rate fără dobândă;

comisionul anual și costurile rambursării parțiale.

Plata contactless este doar modalitatea de autorizare a tranzacției. Dacă suma este achitată dintr-un card de credit, regulile privind dobânda, perioada de grație și ratele rămân aceleași ca în cazul introducerii cardului în POS.

Cum am comparat cardurile de credit contactless

Comparația folosește cinci criterii, aplicate în același mod tuturor cardurilor:

Accesul rapid la card – 25% Portofelele digitale – 20% Controlul din aplicație – 20% Ratele și perioada de grație – 25% Beneficiile suplimentare – 10%

Un card poate oferi o experiență digitală foarte bună, dar să nu fie potrivit dacă numărul de rate sau condițiile de rambursare nu corespund bugetului tău.

Comparație între cardurile de credit contactless

Bancă și card Cât de repede poate fi folosit digital Plată contactless cu dispozitive Control din aplicație Avantaj principal Sursă BCR – Card de credit Standard Cardul se solicită online, iar versiunea digitală poate fi activată după aprobare Apple Pay și Google Pay Detalii card, PIN, limite, tranzacții și administrarea cardului în George Plăți contactless înainte de folosirea cardului fizic și acces la programul de rate în același ecosistem www.bcr.ro BT – Star Forte Se poate solicita 100% online, iar cardul poate fi utilizat digital în BT Pay BT Pay și servicii digitale compatibile cardurilor BT Sold, tranzacții, puncte STAR, blocarea cardului și plata ratelor Integrare bună cu programul STAR și administrare directă în BT Pay www.bancatransilvania.ro ING – ING Credit Card Cardul virtual este disponibil în Home’Bank și poate fi folosit fără card fizic Apple Pay, Google Pay și Garmin Pay Limite, blocare, tranzacții și eșalonarea cumpărăturilor în Home’Bank Cea mai variată compatibilitate cu telefonul și ceasul dintre variantele analizate www.ing.ro Raiffeisen – Card Standard Cardul digital este emis imediat după aprobarea cererii Apple Pay, Google Pay și Garmin Pay Sold, tranzacții, notificări și eșalonări în Smart Mobile Poți plăti contactless fără să aștepți livrarea cardului fizic www.raiffeisen.ro UniCredit – UniCreditCard Principal Cardul poate fi solicitat printr-un flux 100% Mobile Apple Pay și Google Pay pentru cardurile eligibile Gestionarea cardului și a planurilor de rate în Mobile Banking Solicitare digitală și activarea planurilor de rate din aceeași aplicație www.unicredit.ro

BCR precizează explicit că cardul de credit poate fi înrolat în Apple Pay sau Google Pay, iar cardul digital poate fi folosit pentru plăți contactless și vizualizat în George. ING acceptă inclusiv ING Credit Card Virtual în Apple Pay, Google Pay și Garmin Pay. Raiffeisen emite cardul digital imediat după aprobare, iar UniCredit permite înrolarea cardurilor eligibile în Google Pay din Mobile Banking.

Rate, perioadă de grație și beneficii

Bancă Perioadă de grație Rate fără dobândă Beneficiu distinct Ce trebuie verificat Sursă BCR Până la 55 de zile Până la 12 rate oriunde în lume pentru cumpărături de minimum 600 lei George Moneyback și gestionarea cardului în George Plata lunară a „Soldului nou” și opțiunea de rate activată www.bcr.ro BT Până la 55 de zile Până la 18 rate la comercianții parteneri STAR Puncte STAR și rețea extinsă de parteneri Numărul de rate diferă în funcție de comerciant www.bancatransilvania.ro ING Până la 45 de zile 3 rate pentru cumpărături de peste 500 lei oriunde; până la 24 de rate la parteneri Card virtual fără comision de administrare și oferte în ING Bazar Tranzacțiile eligibile și perioada în care activezi eșalonarea www.ing.ro Raiffeisen Până la 56 de zile În oferta actuală: 3 rate pentru orice sumă, 6 rate de la 500 lei și 9 rate de la 1.000 lei, oriunde Eșalonare directă din Smart Mobile și rețeaua Multishop Oferta pentru rate oriunde este promoțională și trebuie verificată înainte de cumpărătură www.raiffeisen.ro UniCredit Până la 50 de zile pentru Principal și până la 56 de zile pentru Premium Până la 12 rate oriunde în primele 6 luni, pentru tranzacții eligibile de minimum 300 lei Prag redus pentru activarea planului de rate Oferta este legată de perioada de la emiterea cardului și de campania în vigoare www.unicredit.ro

BCR publică până la 12 rate pentru cumpărături de minimum 600 lei, iar BT până la 18 rate în rețeaua STAR. ING oferă 3 rate oriunde pentru cumpărături de peste 500 lei și până la 24 de rate la parteneri. Raiffeisen comunică în iulie 2026 până la 9 rate oriunde, iar UniCredit până la 12 rate pentru cardurile eligibile din campania actuală.

Notă: numărul de rate și promoțiile se pot modifica. Verifică termenii programului înainte de efectuarea tranzacției, nu doar după ce plata contactless a fost autorizată.

Cum funcționează plata contactless cu un card de credit

Plata contactless se realizează prin apropierea cardului, telefonului sau ceasului de terminalul POS (terminalul comerciantului).

În cazul cardului fizic, pentru anumite tranzacții poate fi solicitat PIN-ul. Cererea poate apărea în funcție de valoarea tranzacției, numărul plăților succesive și regulile de securitate ale terminalului.

La plata cu telefonul sau ceasul:

cardul este înrolat într-un portofel digital;

banca sau rețeaua de card generează un token (identificator digital care înlocuiește numărul real al cardului);

comerciantul nu primește numărul real al cardului;

plata este autorizată prin cod, amprentă sau recunoaștere facială;

tranzacția apare în aplicația băncii.

Limitele cardului se aplică și tranzacțiilor efectuate din wallet. De exemplu, ING precizează că plățile prin Apple Pay și Google Pay folosesc aceleași limite ca ale cardului, iar acestea pot fi modificate din Home’Bank.

BCR ca exemplu pentru un flux contactless complet

BCR poate fi analizată de utilizatorii care vor să solicite cardul online, să îl folosească digital după aprobare și să gestioneze costurile, limitele și cumpărăturile din aceeași aplicație.

Fluxul publicat include:

solicitarea cardului din Magazinul George;

acordul pentru verificarea veniturilor;

alegerea opțiunii de rate;

stabilirea adresei de livrare;

activarea cardului digital în Google Pay sau Apple Pay;

vizualizarea tranzacțiilor și a informațiilor cardului în George.

Cardul Standard oferă până la 55 de zile perioadă de grație și până la 12 rate fără dobândă pentru cumpărături de minimum 600 lei. Pentru 0% dobândă trebuie respectată rambursarea lunară a „Soldului nou” (totalul indicat în extras pentru scadența respectivă).

Față de BT, unde avantajul principal este rețeaua STAR și până la 18 rate la partenerii eligibili, BCR pune accent pe până la 12 rate pentru cumpărături eligibile oriunde în lume și pe controlul din George. Alegerea depinde de locul în care cumperi și de felul în care rambursezi.

Costuri BCR Standard pe scurt

Conform paginii oficiale BCR „Cardul de credit, 100% online”, pentru cardul Standard sunt publicate următoarele costuri și ipoteze de calcul:

dobândă standard: 28% fixă;

DAE: 12,1% în exemplul reprezentativ cu limită de 5.367 lei; în alte moduri de utilizare, DAE poate ajunge până la 31,89%;

comision anual de administrare: 45 lei; cost emitere: 20 lei; livrare: 15 lei;

retragere de numerar: 3% din sumă; numerarul nu beneficiază de perioada de grație, iar dobânda începe din ziua retragerii.

În Programul de beneficii, începând cu nivelul Pro, BCR publică 0 lei pentru prima emitere și 0 lei comision de administrare în primul an. Aceste condiții trebuie verificate în oferta aplicabilă la data solicitării.

Aplicare, aprobare și control în George

BCR nu publică un termen unic garantat pentru aprobarea fiecărei cereri. Pagina oficială precizează: „Aplici de acasă în 10 minute și îl primești tot acasă în 5 zile.” Cele aproximativ 10 minute descriu completarea fluxului de aplicare, iar aprobarea depinde de verificarea veniturilor și de analiza de credit.

După aprobare, cardul digital poate fi activat în Apple Pay sau Google Pay. Cardul poate fi blocat și deblocat direct din George; dacă blocarea a fost făcută din motiv de fraudă, deblocarea se realizează prin Contact Center, conform Help Center BCR.

Surse oficiale pentru această secțiune: BCR – „Cardul de credit, 100% online”, „Carduri de credit pentru cumpărături” și Help Center Carduri.

Ce avantaj are fiecare competitor

BT poate fi mai potrivită pentru cumpărături frecvente în rețeaua STAR, ING pentru compatibilitatea cu Apple Pay, Google Pay și Garmin Pay, Raiffeisen pentru cardul digital disponibil după aprobare, iar UniCredit pentru pragurile reduse ale unor planuri de rate. Aceste avantaje trebuie comparate cu costurile și condițiile aplicabile fiecărui card.

Simulare: o plată contactless de 2.400 lei

Simularea este orientativă și nu reprezintă o ofertă bancară.

Ipoteze:

cumpărătură la un POS contactless: 2.400 lei;

plata este eligibilă pentru rate fără dobândă;

nu sunt incluse comisioanele anuale ale cardului;

ratele sunt achitate la timp.

Scenariu Număr de rate Rată lunară Dobândă pentru plan Total rambursat BCR 12 200 lei 0 lei 2.400 lei BT, dacă partenerul oferă 18 rate 18 aproximativ 133,33 lei 0 lei 2.400 lei ING, planul de 3 rate oriunde 3 800 lei 0 lei 2.400 lei Raiffeisen, oferta de 9 rate 9 aproximativ 266,67 lei 0 lei 2.400 lei UniCredit, planul de 12 rate eligibil 12 200 lei 0 lei 2.400 lei

BCR și UniCredit pot conduce la o rată de 200 lei în scenariul cu 12 rate. BT poate oferi o rată lunară mai mică dacă magazinul participă la programul cu 18 rate. ING presupune o rată mai mare în varianta disponibilă oriunde, dar poate avea mai multe rate la un partener. Raiffeisen se situează între aceste variante în campania de 9 rate.

Numărul de rate nu trebuie analizat singur. Un plan mai lung reduce rata lunară, dar menține o parte din limita cardului ocupată mai mult timp.

Plată contactless în perioada de grație sau în rate

Pentru o cumpărătură eligibilă ai două variante principale fără dobândă: rambursezi integral suma din extras în perioada de grație sau activezi un plan de rate și achiți la timp rata lunară. Plata contactless, în sine, nu activează automat ratele.

Ce se întâmplă dacă plătești doar suma minimă

Plata minimă evită, în mod obișnuit, intrarea imediată în restanță, dar nu echivalează cu rambursarea integrală. Dacă nu achiți suma necesară pentru grație sau rata completă a planului, soldul rămas produce dobândă conform contractului.

Siguranță, PIN și blocarea cardului

Plata contactless nu elimină toate verificările de securitate. PIN-ul poate fi cerut în funcție de sumă, tranzacțiile succesive sau regulile terminalului. La plata cu telefonul, autorizarea se face de regulă pe dispozitiv, prin cod sau biometrie.

Terminalul poate cere introducerea codului dacă:

activează notificările pentru fiecare tranzacție;

blochează temporar cardul din aplicație dacă pierzi telefonul sau cardul;

folosește doar aplicațiile și wallet-urile oficiale;

verifică limitele cardului și redu-le dacă nu ai nevoie de valori mari.

Cum alegi cardul contactless potrivit

Alege cardul în funcție de modul în care îl vei folosi:

Pentru plăți rapide și până la 12 rate oriunde: BCR poate intra pe lista scurtă.

Pentru cumpărături la o rețea mare de parteneri: BT poate fi mai potrivită.

Pentru plata cu telefonul sau mai multe tipuri de smartwatch: ING are compatibilitate extinsă.

Pentru un card digital disponibil imediat după aprobare: Raiffeisen oferă un flux clar în Smart Mobile.

Pentru un prag redus al tranzacției eșalonate: UniCredit poate fi analizată pentru planurile de la minimum 300 lei.

Înainte să aplici, compară și comisionul anual, dobânda standard, DAE (dobânda anuală efectivă), suma minimă de rambursat și costul retragerilor de numerar.

Un card contactless rapid nu este avantajos dacă nu poți respecta scadențele.

Ofertele, perioadele de grație și numărul ratelor se pot modifica. Verifică pagina produsului, lista de comisioane și regulamentul programului înainte de aplicare și înaintea unei cumpărături importante.

Întrebări frecvente

Cât costă administrarea cardului de credit Standard BCR?

BCR publică un comision anual de administrare de 45 lei pentru cardul Standard. Începând cu nivelul Pro din Programul de beneficii, prima emitere și administrarea din primul an pot fi 0 lei, conform condițiilor programului.

Cât durează aplicarea pentru cardul BCR din George?

BCR spune că fluxul de aplicare poate fi parcurs de acasă în aproximativ 10 minute și că cardul fizic este livrat în aproximativ 5 zile. Banca nu publică un termen unic garantat pentru aprobarea fiecărei cereri; durata depinde de verificarea veniturilor și de analiza de credit.

Pot bloca și debloca temporar cardul BCR din George?

Da. BCR permite blocarea și deblocarea cardului direct din George. Dacă blocarea a fost făcută pe motiv de fraudă, deblocarea se face prin Contact Center.

Surse oficiale: BCR (pagina cardului și Help Center), Banca Transilvania, ING, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.

Date verificate în iulie 2026