(P) Tratament de canal incorect sau incomplet: semne care pot indica o problemă

Tratamentul de canal are rolul de a elimina țesutul pulpar inflamat sau infectat, de a curăța și dezinfecta sistemul de canale radiculare și de a permite păstrarea dintelui natural. După procedură, este posibil să existe o anumită sensibilitate pentru o perioadă scurtă, mai ales la masticație. Durerea persistentă, intensificarea simptomelor sau reapariția lor după o perioadă fără probleme pot necesita însă o reevaluare.

Un tratament de canal incorect sau incomplet nu poate fi stabilit doar pe baza durerii. Cauza simptomelor trebuie identificată prin consult și investigații, deoarece disconfortul poate avea mai multe explicații.

Ce poate însemna un tratament de canal incomplet?

Sistemul de canale din interiorul unui dinte poate avea o anatomie complexă. Unele canale sunt foarte înguste, curbate sau dificil de identificat, iar uneori pot exista ramificații suplimentare.

Dacă țesutul infectat sau bacteriile persistă într-o zonă care nu a fost curățată și sigilată corespunzător, inflamația poate continua. Problemele pot apărea și atunci când sigilarea canalului nu este suficientă sau când bacteriile pătrund din nou în interiorul dintelui după finalizarea tratamentului.

Acest lucru nu înseamnă că orice simptom apărut ulterior dovedește automat că tratamentul inițial a fost realizat incorect. Diagnosticul trebuie stabilit individual.

Este normală durerea după tratamentul de canal?

O sensibilitate moderată în primele zile poate apărea după tratament, în special atunci când dintele este apăsat sau folosit la masticație. Țesuturile din jurul rădăcinii pot rămâne temporar sensibile după intervenție.

Semnele care justifică însă o evaluare medicală includ:

durerea care nu se reduce sau devine mai intensă;

durerea puternică la mușcătură;

umflarea gingiei sau a zonei din jurul dintelui;

apariția unei fistule sau a unei secreții;

senzația că dintele este „mai înalt” decât ceilalți;

reapariția durerii la săptămâni, luni sau chiar mai mult timp după tratament.

Durerea este, așadar, un simptom care trebuie interpretat în context, nu o dovadă în sine a unui tratament de canal incorect.

De ce poate reapărea problema după tratament?

Există mai multe situații în care un dinte tratat endodontic poate necesita o nouă evaluare. Un canal suplimentar poate să nu fi fost identificat inițial, anatomia rădăcinilor poate fi dificilă, iar sigilarea canalelor se poate dovedi insuficientă.

Reinfectarea poate apărea și dacă restaurarea dintelui nu mai izolează corespunzător interiorul acestuia de mediul oral. În alte situații, o fisură a dintelui poate genera simptome asemănătoare.

De aceea, înainte de a decide dacă este necesar un retratament, medicul trebuie să determine cauza exactă a simptomelor.

Cum se verifică un dinte tratat pe canal?

Evaluarea începe prin examinarea clinică și analiza istoricului simptomelor. Radiografiile pot oferi informații despre tratamentul existent și despre țesuturile din jurul rădăcinii, iar în cazurile mai complexe poate fi recomandată o investigație tridimensională.

În anumite situații, un tratament de canal la microscop poate ajuta medicul să vizualizeze mai bine anatomia internă a dintelui. Magnificația este utilă mai ales pentru identificarea canalelor suplimentare, a unor particularități anatomice sau pentru gestionarea cazurilor care au fost tratate anterior.

Se poate reface un tratament de canal?

În anumite cazuri, da. Retratamentul endodontic presupune îndepărtarea materialelor existente din canale, identificarea și curățarea sistemului radicular, dezinfectarea și resigilarea acestuia.

Posibilitatea de a păstra dintele depinde însă de situația clinică. Medicul va lua în calcul starea rădăcinii, cantitatea de țesut dentar rămasă, existența eventualelor fisuri și posibilitatea restaurării dintelui după tratament.

În unele situații pot fi necesare și alte proceduri, iar extracția este luată în considerare atunci când dintele nu mai poate fi păstrat în condiții predictibile.

Când ar trebui să mergi la medic?

Durerea care continuă după perioada inițială de vindecare, umflarea, reapariția unei infecții sau simptomele care revin după luni de la tratamentul de canal sunt motive pentru o consultație.

Este preferabil ca evaluarea să fie făcută înainte ca simptomele să devină severe. Cu cât cauza este identificată mai repede, cu atât medicul poate stabili mai clar dacă este nevoie de monitorizare, ajustarea restaurării, retratament endodontic sau o altă soluție.

Pentru orientare înaintea consultației poate fi verificat și prețul unui tratament de canal, însă costul final depinde de diagnosticul stabilit, complexitatea cazului și procedurile necesare.

Un tratament de canal incorect sau incomplet nu poate fi diagnosticat doar pentru că dintele doare. Diferența dintre o sensibilitate temporară și o problemă care necesită intervenție poate fi stabilită prin evaluare clinică și imagistică. Atunci când simptomele persistă sau reapar, controlul medical este cea mai sigură cale pentru a identifica problema și pentru a evalua dacă dintele poate fi păstrat.