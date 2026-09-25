Siegfried Mureșan refuză să apeleze la serviciile SPP. „Eu conduc. Am două mâini, două picioare. Aș veni și cu bicicleta”. Ce mașină are premierul desemnat

Invitat la o emisiune la radio, premierul desemnat i-a surprins pe realizatori atunci când a coborât din mașină singur, fără SPP și fără girofar. ,,M-aș duce și cu bicicleta, m-aș duce și pe jos,, a răspuns Siegfried Mureșan, întrebat dacă astfel merge și la întâlnirile oficiale. Deși are dreptul la protecție și pază, în calitate de prim- ministru nominalizat, Mureșan preferă să-și conducă singur autoturismul care poartă inițialele numelui său.

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Siegfried Murșan: Am două mâini, două picioare, mi-a plăcut întotdeauna să conduc

Premierul desemnat a venit la emisiunea de la Europa FM fără pază și protecție și fără girofar.

Discuția dintre Siegfried Mureșan și realizatorul Cătălin Striblea:

– Am două mâini, două picioare, mi-a plăcut dintotdeauna să conduc..

– N-aveți SPP?

-Nu!

-N-aveți girofar? Vă duceți la întâlnirile astea oficiale fără?

-Sigur că da, m-aș duce și cu bicicleta, m-aș duce și pe jos, evident da, dacă ești premier desemnat ai dreptul la pază și protecție din partea SPP dar nu este obligatoriu și mă simt sigur să vin aici la dumneavoastră la Europa FM fără pază și protecție.

La scurt timp după emisiune, Mureșan a putut fi văzut la volanul mașinii sale, la intrarea în sediul PNL din Modrogan.

Europarlamentarul deține un autoturism marca Volkswagen Golf VI, înmatriculat în Hunedoara, cu inițialele numelui său – Siegfried Vasile Mureșan.