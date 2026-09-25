Prima pagină » Știri politice » Siegfried Mureșan refuză să apeleze la serviciile SPP. „Eu conduc. Am două mâini, două picioare. Aș veni și cu bicicleta”. Ce mașină are premierul desemnat

Siegfried Mureșan refuză să apeleze la serviciile SPP. „Eu conduc. Am două mâini, două picioare. Aș veni și cu bicicleta”. Ce mașină are premierul desemnat

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la o emisiune la radio, premierul desemnat i-a surprins pe realizatori atunci când a coborât din mașină singur, fără SPP și fără girofar. ,,M-aș duce și cu bicicleta, m-aș duce și pe jos,, a răspuns Siegfried Mureșan, întrebat dacă astfel merge și la întâlnirile oficiale.  Deși are dreptul la protecție și pază, în calitate de prim- ministru nominalizat, Mureșan preferă să-și conducă singur autoturismul care poartă inițialele numelui său.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Siegfried Murșan: Am două mâini, două picioare, mi-a plăcut întotdeauna să conduc

Premierul desemnat a venit la emisiunea de la Europa FM fără pază și protecție și fără girofar.

Discuția dintre Siegfried Mureșan și realizatorul Cătălin Striblea:

– Am două mâini, două picioare, mi-a plăcut dintotdeauna să conduc..

– N-aveți SPP?

-Nu!

-N-aveți girofar? Vă duceți la întâlnirile astea oficiale fără?

-Sigur că da, m-aș duce și cu bicicleta, m-aș duce și pe jos, evident da, dacă ești premier desemnat ai dreptul la pază și protecție din partea SPP dar nu este obligatoriu și mă simt sigur să vin aici la dumneavoastră la Europa FM fără pază și protecție.

La scurt timp după emisiune, Mureșan a putut fi văzut la volanul mașinii sale, la intrarea în sediul PNL din Modrogan.

Europarlamentarul deține un autoturism marca Volkswagen Golf VI, înmatriculat în Hunedoara, cu inițialele numelui său – Siegfried Vasile Mureșan.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, de mână pe străzile din New York. Ce mesaj a transmis președintele la finalul vizitei oficiale în Statele Unite al Americii
14:33
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, de mână pe străzile din New York. Ce mesaj a transmis președintele la finalul vizitei oficiale în Statele Unite al Americii
CONTROVERSĂ „Omul lui Bolojan”, în topul listei Oanei Gheorghiu cu mogulii de la stat, dar cu apartenență politică „neprecizată”. Adrian Foghiș a cunoscut o ascensiune fulgerătoare și are venituri de 59.000 lei lunar, fiind implicat în scandalul „sporului de femeie”
14:21
„Omul lui Bolojan”, în topul listei Oanei Gheorghiu cu mogulii de la stat, dar cu apartenență politică „neprecizată”. Adrian Foghiș a cunoscut o ascensiune fulgerătoare și are venituri de 59.000 lei lunar, fiind implicat în scandalul „sporului de femeie”
SCANDAL Boicot la ONU: Zeci de delegații au ieșit din sală în timpul discursului lui Netanyahu. „Dacă mai sunt lași în sală, să plece acum!”
13:59
Boicot la ONU: Zeci de delegații au ieșit din sală în timpul discursului lui Netanyahu. „Dacă mai sunt lași în sală, să plece acum!”
REACȚIE Teoria lui Răzvan Dumitrescu despre planul secret al președintelui: Atenție, Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să-l facă de râs
12:38
Teoria lui Răzvan Dumitrescu despre planul secret al președintelui: Atenție, Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să-l facă de râs
SONDAJ DE OPINIE Avangarde: AUR crește în plină criză politică. 88% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
10:30
Avangarde: AUR crește în plină criză politică. 88% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
FLASH NEWS Oana Țoiu compară relația România-SUA cu un milkshake, celebra băutură americană. Ce a vrut de fapt să transmită
22:40
Oana Țoiu compară relația România-SUA cu un milkshake, celebra băutură americană. Ce a vrut de fapt să transmită
Mediafax
Milkshake, șaorma și diplomație! Deputat PSD, atac la adresa Oanei Țoiu: „Mult sos, multe ingrediente”
Digi24
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Cancan.ro
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Lista de miniștri din Guvernul Mureșan. Bătaie pe un minister fantomă. Neînțelegeri între USR și UDMR - SURSE
Mediafax
Pinwell își extinde imperiul! Grupul de brokeraj deschide o nouă sucursală în Corbeanca
Click
Spaimă uriașă pentru Simone Biles! Trei hoți mascați i-au atacat proprietatea și i-au furat mașina din garaj
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Cercul pașoptiștilor. O mărturie interesantă despre cum s-a format grupul revoluționar
Mediafax Italia
Anunțul Guvernului: salarii și pensii MAI MICI începând din noiembrie pentru milioane de italieni
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe