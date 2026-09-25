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Siegfried Mureșan refuză să spună dacă programul de guvernare, aprobat de PNL, a fost agreat și de Nicușor Dan: „Mi-am atins obiectivul”

Flavius NiculescuRuxandra Radulescu
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Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a declarat, la Europa FM, că i-a prezentat programul de guvernare președintelui Nicușor Dan, însă a refuzat să spună dacă documentul a fost agreat și de șeful statului. Întrebat dacă liderul de la Cotroceni i-a promis vreun sprijin în ceea ce privește obținerea voturilor, necesare pentru învestirea viitorului Cabinet, Mureșan a evitat, de asemenea, să ofere un răspuns clar.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan nu a dorit să spună cetățenilor dacă planul său de guvernare a fost aprobat și de președintele Nicușor Dan, după discuțiile de vineri, de la Palatul Cotroceni. Amintim că Mureșan a afirmat, la scurt timp după desemnare, că planul său de guvernare va continua măsurile austeritate a premierului demis Bolojan.

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„Punctul de vedere al președintelui îl va spune președintele, nu pot eu să vorbesc eu în numele președintelui.

Nu cer niciodată ajutor altor oameni politici, preşedintele îşi are rolul constituţional în acest proces, m-a desemnat şi acum este obligaţia mea vin cu programul şi cu Cabinetul în faţa Parlamentului”, a declarat Siegfried Mureșan pentru sursa menționată.

Siegfried Mureșan: „Obiectivul întâlnirii a fost să-i prezint programul de guvernare”

La întrebarea referitoare la un eventual sprijin promis de Nicușor Dan pentru obţinerea voturilor în Parlament, Mureşan a ocolit răspunsul și a invocat „respectul pentru instituții”.

„Cred că trebuie să avem respect faţă de instituţii şi de aceea nu ar fi frumos faţă de preşedintele României să vorbesc eu în numele domniei sale. Obiectivul întâlnirii a fost să-i prezint programul de guvernare, deoarece acesta este elementul de noutate, la asta am lucrat pe durata acestei săptămâni şi obiectivul a fost îndeplinit”, a afirmat Mureşan.

Siegfried Mureșan a precizat, însă, că a i-a prezentat, „în detaliu”, președintelui Nicușor Dan programul de guvernare. Acesta a refuzat însă să spună și care a fost, concret, reacția liderului de la Cotroceni.

„Am avut o întâlnire cu preşedintele României, întâlnire pe care o agreasem încă de la momentul desemnării să o avem şi i-am prezentat preşedintelui programul de guvernare şi acesta a fost obiectivul întâlnirii şi cred că obiectivul a fost îndeplinit.

I-am prezentat preşedintelui în detaliu programul de guvernare şi acum pentru mine următorii paşi sunt să finalizăm structura guvernului şi cele trei partide care susţin guvernul să-şi nominalizeze miniştri”, a declarat Siegfried Mureşan, vineri, la Europa FM.

PNL a aprobat planul de guvernare al lui Siegfried Mureșan și lista de miniștrii

Conducerea PNL a validat, cu puţin timp în urmă, programul de guvernare propus de Siegfried Mureşan, precum şi lista de miniştri liberali care vor face parte din viitorul guvern.

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