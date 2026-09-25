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Siegfried Mureșan o vrea pe judecătoarea Recorder Andrea Chiș în funcția de ministru al Justiției

Siegfried Mureșan o vrea pe judecătoarea Recorder Andrea Chiș în funcția de ministru al Justiției
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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, vrea să o numească în fruntea Ministerului de Justiție pe fosta judecătoare Andrea Chiș, au afirmat surse parlamentare pentru Gândul. Alianța PNL-USR-UDMR a propus-o pe magistrată pentru conducerea Ministerului Justiției, după ce Dominic Fritz ar fi încercat să obțină ministerul pentru USR, însă Kelemen Hunor s-ar fi opus. Ulterior, Bolojan, Fritz și Kelemen ar fi convenit să o propună pe Andreea Chiș.

UPDATE: PNL a confirmat, în urma ședinței Biroului Politic Național, că Andreea Chiș este propunerea pentru Ministerul Justiției, în Guvernul Mureșan.

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Știre inițială:

Andreea Chiș este unul dintre magistrații care, fără dovezi concrete, au făcut acuzații grave la adresa sistemului de justiție în documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Propunerea PNL-USR-UDMR pentru Ministerul Justiției a ocupat funcția de judecătoare la Cluj Napoca și a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în perioada 2017-2023,

Andrea Chiș s-a pensionat din magistratură în 2023, la 52 de ani.

„Am avut o carieră de peste 28 de ani în magistratură, parcursă de la Judecătoria Cluj Napoca până la Curtea de Apel Cluj și Consiliul Superior al Magistraturii, unde am dat voce reformei din sistemul judiciar.

În paralel, am fost timp de mulți ani lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, pregătind generații de studenți nu doar la disciplina Drept procesual civil, al cărei titular am fost, ci și cu privire la etica și valorile profesiilor juridice.

M-am retras din magistratură la începutul anului 2023, rămânând o voce publică în dezbaterea despre statul de drept și încrederea în actul de justiție. Mi-am dat demisia și din învățământul juridic, pe care îl consider responsabil pentru modul în care funcționează azi sistemul judiciar, reorientându-mă spre psihologie”, se descrie fosta judecătoare, potrivit paginii de Linkedin.

Un alt magistrat Recorder încearcă să reactiveze vechea rețea Kovesi într-un turneu prin țară

Anunțul propunerii fostei judecătoare Andreea Chiș, ca ministru al Justiției, în noul Guvern Siegfried Mureșan, vine la câteva zile după ce Gândul a dezvăluit că procurorul Claudiu Sandu, protagonist în filmul Recorder, actor în bătălia împotriva justiției, alături de grupările din presă și ONG-uri, a început un turneu prin țară prin care încearcă să reactiveze vechea rețea Kovesi. Scopul ar fi menținerea unei stări de conflict în interiorul sistemului judiciar, acesta fiind și interesul fostei rețele.

Ca să alimenteze conflictul, acesta ar instiga la revoltă mai mulți colegi din magistratură pe care îi împinge să se plângă mai ales despre procurorul general Cristina Chiriac.

Tot sursele Gândul au afirmat că procurorul Claudiu Sandu ar urma să aibă o întâlnire la Oradea cu procurorul Ciprian Florentin Man, fost șef DNA Oradea, și alți oameni din anturajul acestuia tocmai ca să pregătească revolta împotriva procurorului general Cristina Chiriac.

Claudiu Sandu a fost acuzat de Inspecția Judiciară de „delegitimarea actului de justiție”. Într-un raport al Inspecției, aceasta a subliniat că cele mai vizibile atacuri asupra justiției, prin reportajul Recorder „Justiție Capturată”, au fost exprimate prin vocea procurorului Sandu Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

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