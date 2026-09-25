Agenția rusă de știri de stat RIA Novosti a publicat și ulterior a șters de pe site-ul său un articol în care amenința Lituania cu un război „scurt” și cu posibile lovituri nucleare. Articolul, intitulat „Rusia se confruntă cu o altă operațiune militară specială. Va fi foarte scurtă”, aborda scenarii privind atacuri cu rachete asupra statului de pe flancul nord-estic al NATO.

Autorul articolului în cauză, Aleksandr Nosovici, susține că Rusia ar putea utiliza rachete cu focoase nucleare în locul forțelor terestre și a argumentat că un conflict în țările baltice ar fi unul rapid datorită particularităților geografice. La doar câteva ore de la publicare, RIA Novosti a eliminat articolul și a precizat ulterior că acesta nu reflectă linia editorială sau politica de stat a Rusiei.

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Articolul de opinie a fost semnat de Alexander Nosovici , un propagandist rus proeminent, redactor-șef al publicației pro-Kremlin RuBaltic.ru, cu sediul în Kaliningrad, și membru al organizației nonguvernamentale Consiliul pentru Politică Externă și de Apărare, notează Meduza. În 2020, proiectul de investigație Dossier Center l-a legat pe Nosovici de o rețea de influență supravegheată de oficiali din administrația prezidențială a lui Vladimir Putin și din Serviciul de Informații Externe al Rusiei.

În articol, Lituania era descrisă ca o „țară sinucigașă, complet lipsită de creier” și „un stat kamikaze din vecinătatea Rusiei”. Autorul sugera că, datorită geografiei statelor baltice, Rusia nu ar avea nevoie să trimită trupe la sol. În schimb, conflictul s-ar putea rezolva printr-o soluție fulgerătoare cu ajutorul rachetelor dotate cu „focoase corespunzătoare”, o aluzie directă la armele nucleare.

„Nu este vorba că Rusia nu ar avea de ales. Rusia are de ales: cum să lupte. Nici măcar nu se pune problema cât timp sau cât de repede. Evident, rapid: un conflict militar în Țările Baltice, pur și simplu din motive geografice, nu poate fi același ca în Ucraina”. ”Problema este ce mijloace pot fi folosite. Și, din moment ce adversarii noștri sunt primii care ridică amenințarea nucleară, Rusia își poate permite chiar să renunțe la desfășurarea forțelor terestre. Doar rachete cu focoasele corespunzătoare. Soluția nu este doar rapidă, este extrem de rapidă. Nu vă lăsați păcăliți de gândul la câteva secunde”, se arată în articolul RIA Novosti.

Articolul a fost publicat ca reacție directă la demersurile recente ale parlamentului lituanian, care a demarat procedurile legale pentru anularea interdicției constituționale privind prezența bazelor militare străine pe teritoriul său și amplasarea de arme nucleare. Lituania a explicat că această restricție este învechită și dorește să participe activ la mecanismul de descurajare nucleară al Alianței pentru a se proteja de agresivitatea Moscovei.

După ce conținutul articolului a stârnit reacții negative în rândul comunității internaționale, RIA Novosti a eliminat articolul de pe site-ul său și a precizat că abordarea autorului „[…] nu reflectă viziunea echipei editoriale, politica editorială și nici politica de stat a Federației Ruse”.

Deși a fost șters, conținutul articolului este încă disponibil prin intermediul unei arhive web.