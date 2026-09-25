Papa Leon al XIV-lea a susținut vineri primul său discurs în Franța, la scurt timp după sosirea la Paris. Suveranul Pontif a vorbit despre riscurile dezvoltării necontrolate a științei și tehnologiei, dar și despre cursa înarmării și armele nucleare, cerând statelor să opteze pentru dialog și dezarmare.

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Avertismentul Papei asupra științei

În discursul său, Papa a avertizat că știința și tehnologia nu trebuie privite ca soluții pentru toate problemele omenirii și a criticat folosirea acestora fără o preocupare pentru consecințele asupra vieții umane.

„Există astăzi tentația de a aștepta de la știință să ofere o soluție și o alinare pentru toate suferințele noastre. Riscul este adesea acela de a cădea în iluzie. Atunci când știința și tehnologia nu sunt ghidate de conștiință, ele pot propune soluții imediate care par să răspundă dorințelor și nevoilor bărbaților și femeilor, dar care, în realitate, îi pot îndepărta serios de binele către care aspiră în profunzime”, a declarat Suveranul Pontif.

Critici privind manipularea genetică, maternitatea surogat și cumpărarea de organe

Suveranul Pontif a spus că este îngrijorat de evoluțiile din societate prin care știința și tehnologia riscă să devină instrumente ale unei industrii orientate spre profit.

„Uneori observ cu îngrijorare evoluțiile actuale din societăți care riscă să transforme știința și tehnologia într-o afacere profitabilă, încurajând manipularea genetică, maternitatea surogat, cumpărarea de organe și oferirea unei morți programate.”

Papa a făcut apoi apel la respect reciproc și la protejarea vieții fiecărei persoane.

„Să nu uităm că respectul reciproc și protejarea vieții fiecărei persoane sunt responsabilitatea fiecăruia dintre noi, începând cu o convertire a inteligenței și a inimii și necesitând un angajament real și dezinteresat față de frații și surorile noastre.”

„Trebuie să oprim cursa înarmării”

În aceeași intervenție, Papa Leon al XIV-lea a vorbit despre arme și despre necesitatea dezarmării.

„Justiția, înțelepciunea și simțul umanității cer să oprim cursa înarmării. Ele cer reducerea paralelă și simultană a armelor existente în diferite țări. Interzicerea armelor atomice și dezarmarea umanității trebuie realizate printr-un acord comun și însoțite de controale eficiente.”

„Pacea nu înseamnă un echilibru al forțelor”

Papa Leon al XIV-lea a avertizat și asupra ideii că armele nucleare ar putea reprezenta o garanție pentru securitatea statelor.

„Există o convingere eronată, tot mai răspândită, potrivit căreia deținerea de arme nucleare constituie o garanție a securității; aceasta alimentează o cursă a înarmărilor nouă și greu de controlat. Totuși, pacea nu înseamnă un echilibru al forțelor, ci se construiește în fiecare zi prin dialog și dreptate.”

Patru zile în Franța

Papa Leon al XIV-lea se află în Franța între 25 și 28 septembrie. În prima zi a vizitei, el are întâlniri cu președintele Emmanuel Macron și cu oficiali francezi și este programat să vorbească la sediul UNESCO din Paris despre dezvoltarea tehnologiei și inteligența artificială.

Programul vizitei include și o rugăciune la catedrala Notre-Dame, o întâlnire cu tinerii pe Stade de France, o Liturghie la Paris și deplasări la sanctuarul de la Lourdes și la Metz.

La Lourdes, Papa urmează să se întâlnească și cu victime ale abuzurilor comise în cadrul Bisericii Catolice din Franța. Vizita se va încheia luni, la Metz, unde Leon al XIV-lea va susține un discurs despre „rădăcinile Europei pentru pace și unitate”.