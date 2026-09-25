Băiețelul de 4 ani, cu autism, care a dispărut din comuna băcăuană Dofteana, a fost găsit fără viață în râul Trotuș. Iosif a plecat de acasă fără să fie văzut. Copilul era căutat de aproape 24 ore, peste 250 de persoane luând parte la acțiune.

Iosif a fost găsit fără viață de un scafandru, în râul Trotuș, la aproximativ 500 de metri de casă.

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Polițiștii din orașul Onești au fost sesizați în data de 24 septembrie cu privire la dispariția minorului Avram Iosif Laurențiu. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău, copilul ar fi plecat voluntar de acasă. La momentul plecării, minorul era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri și tricou albastru și era fără încălțăminte.

Peste 250 de persoane au participat la căutări

Imediat după sesizarea dispariției, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost constituit Centrul de Monitorizare. Totodată, au fost formate echipe de căutare din polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari.

Polițiștii din Onești au fost sesizați în data de 24 septembrie 2026 cu privire la dispariția minorului Avram Iosif Laurențiu. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, copilul ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, a mai transmis IPJ Bacău.

Pentru găsirea micuțului au fost folosite inclusiv o cameră cu termoviziune și un elicopter din partea IGAV, relatează ȘtirileProTV. Forțele mobilizate în teren au fost suplimentate.

Peste 250 de oameni au participat la operațiunile de căutare, printre care polițiști, jandarmi, pompieri, pădurari, salvamontiști, localnici și voluntari. Echipele au verificat minuțios lunca râului Trotuș, parcul și zonele cu miriște și vegetație deasă din împrejurimi. La căutări au fost folosite drone, o cameră cu termoviziune și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Operațiunile au continuat inclusiv pe timpul nopții, însă fără rezultat.

Copilul nu cunoștea zona

Primele imagini cu băiețelul au fost surprinse de o cameră de supraveghere, la scurt timp după ce acesta a fost surprins de cameră ieșind pe poarta casei. În imagini, copilul aleargă pe stradă și pare complet dezorientat. Camera se afla la câteva sute de metri de locuința familiei.

De reținut că familia se mutase în comuna băcăuană Dofteana cu mai puțin de o lună și jumătate înainte de dispariție, așadar băiețelul nu cunoștea zona. Copilul avea un frate mai mic, în vîrstă copuil de 3 ani, și locuia împreună cu mama și mătușa sa.