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Un nou val de epidemie de COVID-19 lovește Franța. Creștere explozivă de 76% a cazurilor într-o singură săptămână

Un nou val de epidemie de COVID-19 lovește Franța. Creștere explozivă de 76% a cazurilor într-o singură săptămână
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COVID-19 revine în forță în Franța. În săptămâna 14-20 septembrie au fost înregistrate 390 de consultații suplimentare pentru suspiciune de Covid-19, ceea ce reprezintă o creștere de 76% față de săptămâna precedentă.

„Este în mod clar un nou val epidemic.”, a declarat eoidemiologul Antoine Flahault, intervievat de actu.fr.  pe tema revenirii Covid-19.

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Conform datelor transmise de Sănătatea Publică din Franța (SPF), care analizează 54 de stații de epurare a apelor uzate de pe întreg teritoriul țării, concentrația virusului a  înregistrat luni, 21 septembrie 2026, o ușoară creștere de la începutul lunii.

Deși este încă dificil de anticipat ce ne rezervă acest nou val, deoarece „nu putem prezice amploarea și impactul său în acest moment”, după cum afirmă Antoine Flahault, este posibil să aflăm mai multe detalii despre prezența virusului pe teritoriul Franței.

Potrivit ultimelor cifre publicate de Sănătatea Publică din Franța, care centralizează datele asociației SOS Médecins, au fost înregistrate 390 de intervenții suplimentare în săptămâna 14-20 septembrie 2026 pentru suspiciune de Covid-19, adică o creștere de 76% comparativ cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor rețelei OSCUR, cazurile cu suspiciune de Covid-19 la copii au crescut cu 16% (+25 de prezentări), iar la adulți cu 67% (+204 prezentări) de la o săptămână la alta.

În ambele cazuri, „indicatorii se află la niveluri comparabile sau inferioare celor din anii precedenți”, precizează SPF.

Mai mult, întreaga populație pare să fie „încă bine protejată împotriva formelor severe”, a adăugat Antoine Flahault.

Cu toate acestea, el subliniază că „persoanele în vârstă, cele cu imunitate slăbită din cauza vârstei și din cauza bolilor infecțioase sau a tratamentelor rămân cele mai expuse riscului de complicații, spitalizare și deces”.

Potrivit acestuia, aceste persoane „trebuie neapărat să se protejeze” și „să poarte masca FFP2 în spațiile închise și în mijloacele de transport”, în așteptarea dozei de rapel.

După cum amintește o notă a Direcției Generale de Sănătate (DGS), campania de vaccinare 2026-2027 împotriva Covid-19 și a gripei va începe pe 13 octombrie.

Sursa Foto: Shutterstock

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