(P) Ulise, primul concurent de la „Insula Iubirii”? Două ispite, 10 ani de rătăciri și o soție care îl aștepta acasă!

Credeați că la „Insula Iubirii” din 2026 se întâmplă lucruri complicate? Homer a scris, în urmă cu aproape 3.000 de ani, o poveste sentimentală care ar putea face să pălească multe dintre scandalurile din Thailanda. Ulise a plecat de acasă, a petrecut un an alături de vrăjitoarea Circe, a rămas 7 ani pe insula nimfei Calipso, iar Penelopa îl aștepta în Itaca, asediată de 108 pretendenți. Dacă Radu Vâlcan ar fi prezentat „Insula Iubirii” în Grecia antică, probabil că bonfire-ul final ar fi intrat direct în istoria literaturii universale.

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Ulise, concurentul care ar fi pus la grea încercare răbdarea lui Radu Vâlcan

La „Insula Iubirii”, 5 cupluri ajung în Thailanda pentru a afla dacă relațiile lor rezistă tentațiilor. Sunt despărțite, locuiesc în vile diferite și interacționează cu ispite care încearcă să le testeze sentimentele. Uneori apar flirturi, alteori declarații neașteptate, iar la bonfire imaginile de pe ecran pot transforma o poveste de dragoste într-un adevărat dezastru sentimental. Dar dacă producătorii ar fi avut posibilitatea să-l aducă pe Ulise în emisiune, testul ar fi trebuit prelungit considerabil. Nu câteva săptămâni, ci 10 ani! Atât durează întoarcerea eroului din războiul troian, iar în acest interval apar 2 personaje feminine care complică serios povestea: Circe și Calipso.

În sezonul 10, Prințul Marco și ispita Gabriella Barbu au ajuns în centrul atenției după apropierea lor, în timp ce Bianca Ghiurcă a trecut prin momente dificile, urmărind evoluția relației de la distanță. În edițiile din octombrie, Marco și Gabriella au avut propriile tensiuni, iar imaginile prezentate la bonfire au alimentat discuțiile despre viitorul căsniciei sale. Prin comparație, Ulise ar fi oferit producătorilor material pentru câteva sezoane consecutive. Mai ales că, în cazul lui, soția nu ar fi avut nevoie doar de explicații despre un sărut sau o întâlnire romantică, ci chiar despre ani întregi petrecuți departe de casă.

Povestea originală se găsește în „Odiseea” lui Homer, primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Epopeea arată că întoarcerea eroului nu a fost o simplă excursie prelungită, iar relațiile sale cu cele 2 personaje feminine sunt mult mai complicate decât un flirt televizat. Totuși, dacă privim aventurile prin lentila unui reality-show modern, materialul pentru un bonfire memorabil este deja acolo.

Circe, prima mare ispită: un an departe de Penelopa și un anturaj transformat în porci

Prima care ar fi atras atenția telespectatorilor este Circe, vrăjitoarea de pe insula Aiaia. Întâlnirea începe într-un mod care ar pune în dificultate orice producător de televiziune: femeia îi primește pe însoțitorii lui Ulise și îi transformă în porci. Eroul reușește să reziste vrăjilor cu ajutorul zeului Hermes, iar ulterior ajunge să împartă patul cu Circe. Mai mult, rămâne pe insula acesteia aproximativ un an, până când tovarășii săi îi amintesc că ar fi cazul să se întoarcă acasă.

La „Insula Iubirii”, o simplă apropiere dintre concurent și ispită poate declanșa o furtună de reacții. În sezonul 10, Ionuț Mocăniță și Andrușca au atras atenția prin tachinări și replici îndrăznețe, iar relația dintre Ionuț și Claudia Ion a devenit atât de tensionată încât în discuție a intrat inclusiv testul poligraf. Claudia a refuzat inițial posibilitatea de a-și supune partenerul testului, dar Ionuț s-a declarat dispus să răspundă întrebărilor și a cerut reciprocitate.

Imaginați-vă însă ce întrebări i-ar fi adresat Penelopa lui Ulise la poligraf. „Ai petrecut un an cu Circe?”, „Ai dormit în patul ei?”, „De ce nu te-ai întors mai devreme?”. Eroul ar fi avut nevoie de explicații serioase, iar răspunsul că Hermes l-a ajutat să scape de vrăji probabil n-ar fi convins pe toată lumea.

Cine vrea să afle cum s-au desfășurat lucrurile în povestea originală poate citi „Odiseea”, disponibilă în colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Spre deosebire de ispitele unui reality-show, Circe este o ființă supranaturală, iar episodul combină seducția, magia și pericolul.

Calipso, ispita care l-a ținut 7 ani pe insulă. Ce ar fi văzut Penelopa la bonfire?

Dacă aventura cu Circe ar fi provocat deja un scandal, episodul Calipso ar fi fost lovitura de grație. Nimfa îl ține pe Ulise pe insula Ogigia timp de 7 ani și îi oferă inclusiv posibilitatea de a deveni nemuritor dacă rămâne alături de ea. Numai că eroul nu este un concurent care alege liniștit între 2 femei. Homer îl descrie ca pe un om care suferă din cauza captivității și tânjește după întoarcerea acasă.

În Cântul V al „Odiseei”, poetul îl prezintă pe Ulise privind marea și plângând după patria pierdută. Într-o traducere proprie după textul antic, pasajul sună astfel: „Ziua și-o petrecea șezând pe stânci și pe țărm, sfâșiindu-și inima cu lacrimi, suspine și durere, privind cu ochii înlăcrimați spre marea pustie.”

Așadar, imaginile pe care le-ar fi văzut Penelopa la bonfire ar fi fost ceva mai puțin spectaculoase decât ar fi sperat producătorii: un bărbat care stă pe o stâncă și plânge după casă. Calipso îl dorește, însă el vrea să plece. Abia intervenția zeilor îi permite să părăsească insula.

La „Insula Iubirii” din 2026, Bianca Iotu și ispita Narcis Bujor au provocat reacții după apropierea lor, iar ulterior au discutat despre ceea ce s-a întâmplat între ei. Diferența față de episodul homeric este esențială: în emisiune se discută despre alegerile și limitele unor adulți, în timp ce Ulise se află într-o situație de captivitate.

Pentru cititorii interesați de povestea completă, „Odiseea” poate fi cumpărată individual sau descoperită prin abonament la colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Relația dintre Ulise și Calipso este unul dintre episoadele care arată cât de diferită poate fi o aventură mitologică de imaginea unei idile romantice.

Penelopa, concurenta cu 108 ispite care n-a cedat nici după 20 de ani

În orice caz, adevărata vedetă a acestei versiuni imaginare a emisiunii ar fi fost Penelopa. În timp ce Ulise lipsește 20 de ani în total, 10 petrecuți în războiul troian și alți 10 pe drumul de întoarcere, palatul din Itaca este invadat de 108 pretendenți care vor să o ia de soție. Bărbații îi consumă averea familiei, organizează ospețe și așteaptă ca femeia să aleagă unul dintre ei.

Penelopa inventează însă un truc demn de un concurent care știe perfect cum să amâne bonfire-ul final. Le promite pretendenților că va lua o decizie după ce termină de țesut un giulgiu pentru Laertes, tatăl lui Ulise. Numai că ziua țese, iar noaptea desface în secret ceea ce a lucrat. Strategia funcționează timp de aproximativ 3 ani, până când este trădată de una dintre slujitoare.

Dacă Radu Vâlcan ar fi întrebat-o la final dacă pleacă singură sau alături de unul dintre cei 108 pretendenți, Penelopa ar fi avut un răspuns destul de clar: îl așteaptă pe Ulise. Nu pentru că n-ar fi avut alternative, ci pentru că refuză să accepte că soțul ei este mort.

Bonfire-ul final: Ulise se întoarce acasă, dar nu scapă de testul Penelopei

Finalul poveștii ar depăși orice scenariu obișnuit de reality-show. Ulise revine în Itaca deghizat în cerșetor, își observă adversarii și, ajutat de fiul său Telemah și de 2 slujitori credincioși, îi ucide pe pretendenții care îi ocupaseră palatul. În epopee, intervenția zeiței Atena are și ea un rol decisiv.

Dar nici după această confruntare Penelopa nu se grăbește să-l îmbrățișeze. Îl supune unui ultim test, legat de secretul patului lor matrimonial, construit de Ulise în jurul trunchiului unui măslin. Când eroul dovedește că știe secretul, femeia acceptă că bărbatul din fața ei este într-adevăr soțul pe care l-a așteptat.

Într-o versiune modernă, acesta ar fi momentul în care Radu Vâlcan ar putea anunța încheierea celui mai lung test al fidelității din istorie. Numai că Ulise ar pleca de la bonfire cu o poveste greu de rezumat: un an cu Circe, 7 ani captiv la Calipso, monștri, naufragii și o soție care a rezistat presiunii a 108 pretendenți.

Morala? La „Insula Iubirii”, câteva săptămâni sunt suficiente pentru a pune o relație la încercare. În „Odiseea”, Homer a avut nevoie de 20 de ani, 2 personaje feminine supranaturale și 108 pretendenți pentru a-i aduce pe Ulise și Penelopa din nou împreună. Iar dacă ar fi existat camere de filmat în Grecia antică, bonfire-ul final ar fi fost, fără îndoială, unul de legendă.