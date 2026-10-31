Fritz ironizează AUR: Îmi aduce aminte de adolescenţii de la colţul blocului. Îşi umflă muşchii, ameninţă de la distanţă şi când chiar trece Grindeanu pe stradă, devin cei mai cuminţi din cartier – „Săru’mâna, domnu’ Sorin!”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, ironizează stilul politic al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), pe care îl compară cu comportamentul adolescenţii „de la colţul blocului”. „Îşi umflă muşchii, strigă tare, ameninţă de la distanţă: „Lasă, că vă prindem noi pe toţi ăştia de la PSD!” Şi apoi, când chiar trece Grindeanu pe stradă, dintr-odată sunt cei mai cuminţi copii din cartier – «Săru’mâna, domnu’ Sorin!» – şi îi cară sacoşele până la etaj”, spune Fritz.

Fritz critică AUR la Congresul USR

Liderul USR susține că AUR este „partenerul neasumat” al social-democraților în această guvernare, afirmând că toate acțiunile PSD în Executiv vor beneficia de „sprijinul pe furiş al AUR”.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Mie AUR îmi aduce aminte de adolescenţii de la colţul blocului. Îşi umflă muşchii, strigă tare, ameninţă de la distanţă: «Lasă, că vă prindem noi pe toţi ăştia de la PSD!» Şi apoi, când chiar trece Grindeanu pe stradă, dintr-odată sunt cei mai cuminţi copii din cartier – «Săru’mâna, domnu’ Sorin!» – şi îi cară sacoşele până la etaj. Aşa a fost la moţiunea care a dărâmat guvernul reformelor. Aşa a fost când împreună i-au atacat pe Radu, pe Diana, pe Irineu şi pe Oana. Aşa a fost când PSD a vrut să rescrie legea integrităţii. Aşa a fost când şi-au pus oamenii la TVR şi la Radio. Muşchi pe Facebook, sacoşe în plen”, a declarat, sâmbătă, președintele partidului, Dominic Fritz, la Congresul formațiunii în cadrul căruia de alege noul Birou Național.

Fritz subliniază că votanţii AUR nu sunt duşmanul USR, că înţelege furia acestora, pe care o consideră justificată. Mai mult, el îi îndeamnă pe cei nemulţumiţi de clasa politică să nu lase pe nimeni să „le fure furia”.

„Vreau să fie foarte clar, trebuie să fim corecţi cu oamenii care votează AUR, nu ei sunt duşmanul nostru. Aceşti oameni nu sunt proşti, sunt oameni cu aşteptări, speranţe şi dezamăgiri, multe ca ale noastre, oameni cu probleme reale. (…) Problemele lor sunt reale. Furia lor e reală şi exact din furia asta îşi face AUR capital. Pentru că ce le oferă AUR? (…) Doar un vinovat. Întotdeauna altcineva. Asta e cinismul AUR. AUR nu vrea să-ţi rezolve problema. Pentru că în ziua în care problema ta e rezolvată, AUR rămâne fără clienţi. E ca un doctor care nu vrea să te vindece, pentru că trăieşte din boala ta. Reţeta AUR este să ţină România captivă într-o atitudine pasivă de victimă. Asta este reţeta lor şi de aceea este atât de cinic ceea ce fac. Soluţia USR este să credem în forţa românilor, să ne suflecăm mânecile, să nu mai căutăm scuze şi să spunem: «Ba da, se poate!». Iar oamenilor le spunem: nu vă cerem să nu fiţi furioşi. Vă cerem să nu lăsaţi pe nimeni să vă fure furia. Furia voastră poate schimba ţara, dar numai dacă o întoarceţi împotriva celor care v-au furat”, mai spune liderul USR.

Sursa foto: USR