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🚨 Criză majoră în Polonia. Președintele acuză o „preluare cu forța” a Curții Constituționale, poliția intervine, iar doi ambasadori demisionează. Ședința de urgență a lui Nawrocki cu partidele a început

Criză majoră în Polonia. Președintele acuză o „preluare cu forța” a Curții Constituționale, poliția intervine, iar doi ambasadori demisionează. Ședința de urgență a lui Nawrocki cu partidele a început
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Polonia traversează una dintre cele mai grave crize constituționale din ultimii ani, după ce conducerea Tribunalului Constituțional, instituția echivalentă Curții Constituționale a României (CCR), a fost suspendată printr-o decizie contestată. Protestele au degenerat în confruntări cu poliția, președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt o deplasare externă și a revenit de urgență la Varșovia, iar doi ambasadori polonezi, inclusiv cel acreditat la București, și-au anunțat demisia.

Criză majoră în Polonia. Președintele acuză o „preluare cu forța” a Curții Constituționale din Polonia, poliția intervine, iar doi ambasadori demisionează. Ședința de urgență a lui Nawrocki cu partidele a început

UPDATE – 31 octombrie 2026, ora 14:50

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a început negocierile cu partidele din țară. 

„Întrevederea dintre președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, viceprim-ministrul și ministrul Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz, și vicepreședintele Sejmului, Piotr Zgorzelski, este în desfășurare. Președintele este însoțit de șeful Cancelariei Președintelui Republicii Polone, ministrul Zbigniew Bogucki, și de șeful Cabinetului Președintelui Republicii Polone, ministrul Paweł Szefernaker”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui, Rafał Leśkiewicz.

Chiar dacă premierul Poloniei, Donald Tusk, nu ia în calcul negocierile cu președintele, vicepremierul Kosiniak-Kamysz a ajuns deja la Palatul Prezidențial. El este și reprezentantul partidului PSL care face parte din coaliția de guvernare a lui Tusk. Din coaliția premierului mai merg la negocieri și reprezentanții Polska 2050, un partid de centru care se poziționează ca mediator între cele două tabere care se luptă pentru Tribunalul Constituțional. PiS, partidul cu care este aliat președintele Nawrocki, și partidul de stânga Razem participă și ele la negocieri.

Partidul premierului Donald Tusk, Coaliția Civică, pe care președintele îl acuza de „lovitură de stat”, a anunțat că nu merge la consultările cu Nawrocki. La fel face și grupul parlamentar de stânga Lewica, al cărui lider, Anna Maria Żukowska, a declarat că nimeni din aripa stângă nu va merge la aceste negocieri.

UPDATE – 31 octombrie 2026, ora 13:50

Polonia traversează una dintre cele mai grave crize constituționale din ultimii ani, după ce conducerea Tribunalului Constituțional, instituția echivalentă Curții Constituționale a României (CCR), a fost suspendată printr-o decizie contestată. Protestele au degenerat în confruntări cu poliția, președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt o deplasare externă și a revenit de urgență la Varșovia, iar doi ambasadori polonezi, inclusiv cel acreditat la București, și-au anunțat demisia.

Tensiunile au escaladat vineri, 30 octombrie, când judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a anunțat suspendarea temporară, pentru o lună, a președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și a vicepreședintelui Bartłomiej Sochański.

Decizia, a cărei legalitate este contestată, a provocat reacția imediată a opoziției conservatoare și a susținătorilor conducerii suspendate. Sute de manifestanți s-au adunat în fața instituției din Varșovia, iar forțele de ordine au intervenit pentru menținerea securității.

Potrivit poliției, trei persoane au fost reținute după ce au trecut de gardul Tribunalului. În timpul incidentelor, asupra agenților au fost aruncate obiecte considerate periculoase.

UPDATE: Președintele Poloniei convoacă discuții de urgență

Sâmbătă, 31 octombrie, președintele Karol Nawrocki a anunțat convocarea unor consultări urgente cu reprezentanții partidelor parlamentare, invocând riscuri la adresa securității interne și a ordinii constituționale.

Conform informațiilor publicate la ora 12:00 de presa poloneză, întâlnirile au fost programate să înceapă la ora 13:00, ora Varșoviei, respectiv 14:00, ora României.

Reprezentanții formațiunilor Razem și Polska 2050 sunt așteptați la discuții, în timp ce Coaliția Civică, principala formațiune din guvern, nu intenționează să trimită reprezentanți, potrivit informațiilor difuzate de radioul public polonez.

Într-o declarație oficială, președintele Nawrocki a susținut că instituția constituțională a fost preluată prin forță și a cerut retragerea forțelor de ordine mobilizate la Tribunal.

Guvernul respinge acuzațiile. Ministrul Justiției susține că situația s-a stabilizat

Premierul Donald Tusk și reprezentanții guvernului consideră că măsurile sunt necesare pentru restabilirea statului de drept, după ani de dispute privind independența justiției și numirea judecătorilor constituționali.

Ministrul Justiției, Waldemar Żurek, a declarat că poliția și procurorii au reușit să prevină escaladarea incidentelor și că situația din jurul clădirii s-a stabilizat.

La rândul său, ministrul de Externe, Radosław Sikorski, a apărat măsurile luate, argumentând că acestea urmăresc împiedicarea unei transformări neconstituționale a Poloniei într-o republică prezidențială.

Conflictul instituțional rămâne însă nerezolvat.

Poliția neagă că ar fi pătruns în clădirea Tribunalului

În spațiul public au circulat informații potrivit cărora forțele de ordine ar fi ocupat sediul Tribunalului Constituțional.

Poliția din Varșovia a transmis însă un comunicat oficial în care precizează că agenții săi au acționat exclusiv în exteriorul clădirii și pe spațiile adiacente, fiind mobilizați în urma solicitărilor privind protecția judecătorilor și a angajaților.

Instituția a negat și că polițiștii ar fi intervenit împotriva personalului de pază al Tribunalului.

Prin urmare, existența unei intervenții polițienești și a unor incidente violente este confirmată, dar afirmațiile privind ocuparea forțată a clădirii de către poliție nu sunt susținute de comunicatul oficial.

Criza se extinde și în România: ambasadorul Poloniei la București demisionează

Efectele confruntării politice de la Varșovia au depășit granițele Poloniei.

Paweł Soloch, ambasadorul Poloniei în România, și-a anunțat demisia în semn de protest față de ceea ce a descris drept o tentativă ilegală de preluare a Tribunalului Constituțional.

O decizie similară a fost anunțată de Jakub Kumoch, ambasadorul polonez în China.

Cei doi diplomați și-au justificat retragerea prin gravitatea conflictului instituțional din țară, potrivit informațiilor relatate de agențiile Agerpres și dpa.

Cronologia ultimelor evenimente

  • 30 octombrie, în jurul orei 18:00: este anunțată suspendarea temporară a conducerii Tribunalului Constituțional. În exteriorul instituției au loc proteste și intervenții ale poliției.
  • 30 octombrie, seara: președintele Karol Nawrocki își întrerupe zborul spre Senegal și revine în Polonia.
  • 31 octombrie, după miezul nopții: șeful statului ajunge la Tribunalul Constituțional, unde au loc confruntări verbale și îmbrânceli între reprezentanții taberelor rivale.
  • 31 octombrie, dimineața: președinția denunță încălcarea ordinii constituționale, iar ministrul Justiției declară că situația de securitate din jurul Tribunalului s-a stabilizat.
  • 31 octombrie, ora 12:00, ora Poloniei: presa publică anunță programul consultărilor politice de urgență, stabilite pentru ora 13:00, ora locală.

Ce urmează pentru Polonia?

În centrul disputei se află controlul asupra Tribunalului Constituțional și legitimitatea numirilor în funcțiile de judecător, într-un conflict început în urmă cu aproximativ un deceniu.

Guvernul Tusk susține că încearcă să repare instituțiile afectate de politizare în perioada în care Polonia era guvernată de partidul Lege și Justiție (PiS). De cealaltă parte, președintele Nawrocki și opoziția consideră că actualele măsuri reprezintă o încălcare gravă a ordinii constituționale.

O Adunare Generală a judecătorilor Tribunalului este anunțată pentru 3 noiembrie, însă rămâne neclar dacă aceasta va putea soluționa disputa privind conducerea instituției.

La momentul acestei actualizări, conflictul juridic și politic nu este soluționat. Deși autoritățile guvernamentale afirmă că tensiunile din jurul clădirii au fost ținute sub control, consultările convocate de președinte și contestarea suspendărilor ar putea determina următoarea etapă a crizei.

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