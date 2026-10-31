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Transalpina se închide din cauza ninsorilor abundente. Care este sectorul vizat de autorități

Elena Ailuţoaei
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Circulaţia rutieră se închide sâmbătă, începând cu ora 14:00, pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului al DN 67C Transalpina, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. În zonă ninge abundent la această oră. După închiderea circulaţiei, nu vor mai fi efectuate revizii şi nu va mai fi permis accesul autovehiculelor pe acest sector de drum, avertizează autoritățile.

Circulația rutieră se închide pe un segment al Transalpinei. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri – Craiova a anunțat că începând de sâmbătă, de la ora 14, circulația rutieră va fi închisă pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, cunoscut ca Transalpina.

Se închide sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului

Este vorba de sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorilor și a vremii severe din zona montană.  Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, înainte de închidere, un utilaj de deszăpezire al SDN Târgu Jiu va efectua o ultimă revizie a sectorului de drum. Acesta va verifica dacă mai există autovehicule pe traseul care urmează să fie închis,

Pârtie RâncaPotrivit imaginilor distribuite de DRDP Craiova, este zăpadă pe carosabil, ninge iar șoferii au fost nevoiți să își pună lanțuri pentru a putea să-și continue drumul.

Ce transmite DRDP Craiova

ATENȚIE! DN 67C – TRANSALPINA SE ÎNCHIDE CIRCULAȚIEI!

Începând de astăzi, de la ora 14:00, circulația rutieră se închide pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Înainte de instituirea măsurii de închidere, un utilaj de deszăpezire al SDN Târgu Jiu va efectua o ultimă revizie a sectorului de drum, pentru a verifica dacă mai există autovehicule pe traseul care urmează să fie închis.

„ATENȚIE! După închiderea circulației, nu vor mai fi efectuate revizii și nu va mai fi permis accesul autovehiculelor pe acest sector de drum.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte măsurile instituite și să nu încerce să pătrundă pe sectorul închis”, spun reprezentanții DRDP Craiova.

Avertisment pentru șoferi

Drumarii le recomandă conducătorilor auto să respecte măsurile instituite şi să nu încerce să pătrundă pe sectorul închis. În zona submontană şi montană a judeţelor Gorj şi Mehedinţi sunt prognozate precipitaţii importante cantitativ, cu acumulări de 50–70 l/mp.

Totodată, pe fondul scăderii temperaturilor, în special în zona montană înaltă şi în zona de creastă, sunt posibile precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, precum şi apariţia unor condiţii care pot afecta siguranţa circulaţiei.
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