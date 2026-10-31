Criză politică la Varșovia. Fostul președinte Lech Walesa îl susține pe premierul Tusk și spune că „patria este în pericol”

Lech Walesa – fost președinte al Poloniei și laureat al Premiului Nobel pentru Pace – a anunțat sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că îl sprijină pe premierul Donald Tusk. Anunțul survine în contextul escaladării crizei politice privind Tribunalul Constituțional al țării.
Sute de manifestanți – în principal susținători ai partidului conservator Lege și Justiție (PiS) – s-au adunat, vineri, în fața sediului instituției din Varșovia.
Opoziția conservatoare acuză guvernul condus de Donald Tusk de o tentativă de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional. Pe de altă parte, premierul susține că măsurile sunt necesare pentru restabilirea statului de drept.
Fostul președinte Lech Walesa a transmis că va fi alături de Tusk în „prima linie” și că „patria este în pericol”.
„Domnule prim-ministru Tusk, nu avem de ales. Patria este în pericol! Voi fi alături de dumneavoastră în prima linie, indiferent de circumstanțe”, a scris Lech Walesa pe Facebook.
În luna august a anului 1980, Walesa a condus o grevă la Șantierul Naval din Gdansk. Regimul comunist a fost obligat să facă mai multe concesii. În acest context a fost înființat sindicatul Solidaritatea, primul sindicat independent din blocul comunist.
Walesa – electrician de profesie – a devenit unul dintre simbolurile luptei pentru libertate din Polonia.
Lech Walesa a fost președintele Poloniei între 1990 și 1995. În 1983, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuția sa la lupta pentru drepturile muncitorilor și libertățile sindicale, în calitate de lider al mișcării Solidaritatea.
Conflictul a izbucnit după ce un grup de judecători desemnați de actuala majoritate parlamentară a decis suspendarea pentru o lună a lui Bogdan Święczkowski și Bartłomiej Sochański, în contextul disputelor privind legitimitatea componenței Tribunalului Constituțional.
Anna Korwin-Piotrowska – una dintre judecătoarele alese de Parlament în 2026, dar căreia președintele Nawrocki a refuzat să îi primească jurământul – a anunțat că preia temporar conducerea instanței, invocând vechimea sa în magistratură.
Disputa privind componența Tribunalului Constituțional datează din 2015. Atunci, guvernul aflat la final de mandat și noua putere conservatoare au adoptat, succesiv, măsuri controversate privind numirea judecătorilor.
În anii următori, instanța a pronunțat mai multe hotărâri prin care a acordat prioritate legislației poloneze în raport cu dreptul Uniunii Europene. Instituțiile europene au criticat apropierea Tribunalului de puterea politică din perioada guvernării PiS, care s-a încheiat în 2023. (mai multe detalii AICI)