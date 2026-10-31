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Criză politică la Varșovia. Fostul președinte Lech Walesa îl susține pe premierul Tusk și spune că „patria este în pericol”

Cristian Lisandru
Criză politică la Varșovia. Fostul președinte Lech Walesa îl susține pe premierul Tusk și spune că „patria este în pericol”
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Lech Walesa – fost președinte al Poloniei și laureat al Premiului Nobel pentru Pace –  a anunțat sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că îl sprijină pe premierul Donald Tusk. Anunțul survine în contextul escaladării crizei politice privind Tribunalul Constituțional al țării.

Sute de manifestanți – în principal susținători ai partidului conservator Lege și Justiție (PiS) – s-au adunat, vineri, în fața sediului instituției din Varșovia.

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  • Unii dintre protestatari au încercat să forțeze intrarea în clădire. Au fost înregistrate confruntări cu poliția.
  • Tensiunile au izbucnit după suspendarea pentru o lună a atribuțiilor președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și ale adjunctului său.
  • Karol Nawrocki – președintele Poloniei – și-a întrerupt deplasarea oficială în Senegal.
  • S-a întors vineri seară la Varșovia, pe fondul escaladării crizei și a început o ședință de urgență cu partidele.

Opoziția conservatoare acuză guvernul condus de Donald Tusk de o tentativă de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional. Pe de altă parte, premierul susține că măsurile sunt necesare pentru restabilirea statului de drept.

Donald Tusk, premierul Poloniei / Foto – Mediafax

Lech Walesa: „Voi fi alături de dumneavoastră în prima linie”

Fostul președinte Lech Walesa a transmis că va fi alături de Tusk în „prima linie” și că „patria este în pericol”.

„Domnule prim-ministru Tusk, nu avem de ales. Patria este în pericol! Voi fi alături de dumneavoastră în prima linie, indiferent de circumstanțe”, a scris Lech Walesa pe Facebook.

În luna august a anului 1980, Walesa a condus o grevă la Șantierul Naval din Gdansk. Regimul comunist a fost obligat să facă mai multe concesii. În acest context a fost înființat sindicatul Solidaritatea, primul sindicat independent din blocul comunist.

Walesa – electrician de profesie – a devenit unul dintre simbolurile luptei pentru libertate din Polonia.

Lech Walesa / Foto – Mediafax

Lech Walesa a fost președintele Poloniei între 1990 și 1995. În 1983, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuția sa la lupta pentru drepturile muncitorilor și libertățile sindicale, în calitate de lider al mișcării Solidaritatea.

O dispută declanșată în 2015

Conflictul a izbucnit după ce un grup de judecători desemnați de actuala majoritate parlamentară a decis suspendarea pentru o lună a lui Bogdan Święczkowski și Bartłomiej Sochański, în contextul disputelor privind legitimitatea componenței Tribunalului Constituțional.

Anna Korwin-Piotrowska – una dintre judecătoarele alese de Parlament în 2026, dar căreia președintele Nawrocki a refuzat să îi primească jurământul – a anunțat că preia temporar conducerea instanței, invocând vechimea sa în magistratură.

  • Măsura a fost contestată de partidul conservator de opoziție Lege și Justiție (PiS).
  • Liderul formațiunii, Jarosław Kaczyński, a condamnat ceea ce a numit un „atac” asupra Tribunalului, în timp ce alți reprezentanți ai opoziției au acuzat guvernul că ar fi organizat o „lovitură de stat” în sistemul judiciar.

Jarosław Kaczyński / Foto – Wikipedia

Disputa privind componența Tribunalului Constituțional datează din 2015. Atunci, guvernul aflat la final de mandat și noua putere conservatoare au adoptat, succesiv, măsuri controversate privind numirea judecătorilor.

În anii următori, instanța a pronunțat mai multe hotărâri prin care a acordat prioritate legislației poloneze în raport cu dreptul Uniunii Europene. Instituțiile europene au criticat apropierea Tribunalului de puterea politică din perioada guvernării PiS, care s-a încheiat în 2023. (mai multe detalii AICI)

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