Criză politică la Varșovia. Fostul președinte Lech Walesa îl susține pe premierul Tusk și spune că „patria este în pericol”

Lech Walesa – fost președinte al Poloniei și laureat al Premiului Nobel pentru Pace – a anunțat sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că îl sprijină pe premierul Donald Tusk. Anunțul survine în contextul escaladării crizei politice privind Tribunalul Constituțional al țării.

Sute de manifestanți – în principal susținători ai partidului conservator Lege și Justiție (PiS) – s-au adunat, vineri, în fața sediului instituției din Varșovia.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Unii dintre protestatari au încercat să forțeze intrarea în clădire. Au fost înregistrate confruntări cu poliția.

Tensiunile au izbucnit după suspendarea pentru o lună a atribuțiilor președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și ale adjunctului său.

Karol Nawrocki – președintele Poloniei

S-a întors vineri seară la Varșovia, pe fondul escaladării crizei și a început o ședință de urgență cu partidele.

Opoziția conservatoare acuză guvernul condus de Donald Tusk de o tentativă de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional. Pe de altă parte, premierul susține că măsurile sunt necesare pentru restabilirea statului de drept.

Lech Walesa: „Voi fi alături de dumneavoastră în prima linie”

Fostul președinte Lech Walesa a transmis că va fi alături de Tusk în „prima linie” și că „patria este în pericol”.

„Domnule prim-ministru Tusk, nu avem de ales. Patria este în pericol! Voi fi alături de dumneavoastră în prima linie, indiferent de circumstanțe”, a scris Lech Walesa pe Facebook.

În luna august a anului 1980, Walesa a condus o grevă la Șantierul Naval din Gdansk. Regimul comunist a fost obligat să facă mai multe concesii. În acest context a fost înființat sindicatul Solidaritatea, primul sindicat independent din blocul comunist.

Walesa – electrician de profesie – a devenit unul dintre simbolurile luptei pentru libertate din Polonia.

Lech Walesa a fost președintele Poloniei între 1990 și 1995. În 1983, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuția sa la lupta pentru drepturile muncitorilor și libertățile sindicale, în calitate de lider al mișcării Solidaritatea.

O dispută declanșată în 2015

Conflictul a izbucnit după ce un grup de judecători desemnați de actuala majoritate parlamentară a decis suspendarea pentru o lună a lui Bogdan Święczkowski și Bartłomiej Sochański, în contextul disputelor privind legitimitatea componenței Tribunalului Constituțional.