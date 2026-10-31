Polonia, mai bogată decât Japonia la capitolul PIB pe cap de locuitor ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPC). Ce arată noile date ale FMI

În urmă cu treizeci și șase de ani, Lech Wałęsa, președinte al unei Polonii devastate, care tocmai ce scăpase de sub jugul sovietic, a transmis un mesaj care, probabil, la vremea aceea, a generat neîncredere: „Vom construi o nouă Japonie”, zicea el.

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Japonia era considerată cel mai mare miracol economic din istoria recentă, transformându-se, în doar câteva decenii, dintr-o stare de sărăcie aproape totală într-una dintre cele mai bogate, avansate și sofisticate națiuni din punct de vedere tehnologic din lume.

Dar, pe atunci, Polonia era una dintre cele mai sărace țări din Europa, la mare distanță de Japonia. Iată că astăzi, pe baza celor mai recente date furnizate de Fondul Monetar Internațional (FMI), este oficial: Polonia a depășit Japonia în ceea ce privește venitul pe cap de locuitor ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPC). Visul lui Lech Wałęsa a devenit realitate.

Polonia a realizat unul dintre cele mai semnificative salturi economice din ultimele decenii. Potrivit El Economista , această națiune din Europa Centrală, care, în 1990, avea un venit pe cap de locuitor de abia o treime din cel al Japoniei, urmează să depășească economia japoneză în acest an, în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPC), conform celor mai recente prognoze ale Fondului Monetar Internațional (FMI). Se estimează că, până în 2026, Polonia va ajunge la 60.051 de dolari pe locuitor, comparativ cu 59.712 dolari în cazul Japoniei.

Această depășire este rezultatul unei transformări economice care va rămâne consemnată în manualele de macroeconomie sau de istorie economică. După căderea comunismului în 1989, Polonia a renunțat la planificarea centralizată, și-a liberalizat economia, și-a deschis piețele pentru capitalul străin și a dezvoltat un sector de export solid, cu legături puternice cu Germania și cu lanțurile de producție europene. Aderarea la Uniunea Europeană, în 2004, a accelerat acest proces, fiind susținută de un aflux de investiții, fonduri europene, infrastructură nouă și o integrare comercială mai profundă. În timp ce Japonia s-a confruntat cu decenii de creștere economică slabă și o populație îmbătrânită, Polonia și-a sporit rapid productivitatea și a recuperat, cu o viteză remarcabilă, decalajul față de cele mai bogate economii din Europa.

Însă „miracolul polonez” nu se oprește la Japonia. Până în 2027, organizația internațională estimează că Polonia va ajunge la 63.638 de dolari pe cap de locuitor.

Pornind de la visul lui Wałęsa, Marieke Blom, economist-șef în cadrul ING, analizează traiectoria economică de succes a Poloniei, descriind această economie din Europa de Est drept „elevul silitor și discret” al „familiei” continentale.

Blom susține că ascensiunea Poloniei din ultimele decenii oferă lecții valoroase.

„Dintre toate punctele forte economice ale Europei, acesta ar trebui să fie cel mai ușor de evidențiat. Creșterea PIB-ului a fost, în medie, de peste 3,5% în ultimii 25 de ani. Cu 38 de milioane de locuitori, este a cincea cea mai populată țară din UE. Mai mult, Polonia a evitat recesiunea pe tot parcursul acestui secol. Prin urmare, ar trebui să fie o prioritate pentru europeni să recunoască acest fapt, Polonia fiind unul dintre cele mai impresionante exemple de creștere economică din acest secol”, a notat strategul și cercetătorul băncii olandeze.

Următorul pas a fost urcarea în trenul european aflat în mișcare. Obiectivul aderării la UE a servit drept un stimulent puternic pentru instituirea unei economii de piață bazate pe reguli clare. În 2004, Polonia a aderat la Uniune, aducându-și „spiritul antreprenorial” pe o piață mult mai vastă, așa cum subliniază Blom. Progresul a fost gradual. Întreprinderile mici și mijlocii au început să prospere, dar rata șomajului a rămas foarte ridicată, determinând mulți polonezi să caute de lucru în străinătate și să trimită bani acasă.

Fondurile UE au contribuit la finanțarea unei dezvoltări intense a infrastructurii. După cum notează Jeremie Peloso, strateg-șef la BCA Research, într-un raport recent privind perspectivele economice ale țării, Polonia a fost cel mai mare beneficiar de fonduri europene, primind aproximativ 160 de miliarde de euro sub formă de transferuri nete de la momentul aderării. Aceste fonduri au finanțat infrastructura, au consolidat investițiile publice și au accelerat convergența economică.

Polonia a devenit o bază de producție atractivă și rentabilă pentru piața europeană. Producători europeni precum ABB, Siemens și Bosch și-au stabilit rapid unități de producție în Polonia. Sectorul auto a devenit important pentru țară, deși într-o măsură mai mică decât în ​​Republica Cehă sau Ungaria. Baza industrială a Poloniei este mai diversificată, iar țara a devenit un centru major pentru producția de baterii, camioane și autobuze electrice. De asemenea, Polonia și-a consolidat un rol semnificativ în serviciile de transport, companiile sale din acest domeniu reușind să obțină o cotă substanțială din piața europeană.

Exporturile au jucat un rol esențial în avântul economic al Poloniei, reprezentând puțin peste 50% din PIB-ul țării. acestea au o importanță majoră pentru un stat de o asemenea anvergură. Polonia a devenit una dintre economiile cele mai orientate către export din Europa. Exporturile au crescut de la 33% din PIB în 2004 până la un nivel maxim de 63% în 2023, contribuind la o îmbunătățire semnificativă a soldului contului curent al țării.

Companii precum Google, Microsoft, Intel, Samsung și IBM și-au stabilit centre de cercetare și dezvoltare (R&D) în această țară. Capacitatea centrelor de date se extinde, de asemenea, rapid, investițiile unor firme precum Microsoft, Google și Amazon consolidând și mai mult poziția Poloniei în domeniul serviciilor de tip cloud. De fapt, Polonia a devenit un concurent redutabil pentru Germania, o adevărată forță economică.

Un alt impuls recent provine din sfera geopolitică. Industria de apărare a Poloniei se dezvoltă rapid, țara alocând aproximativ 4,8% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat procent din cadrul NATO. Totodată, Polonia a trecut de la statutul de țară a emigranților la cel de destinație importantă pentru migranți. Aproape două milioane de ucraineni locuiesc în prezent în Polonia, iar aproximativ trei sferturi dintre aceștia sunt încadrați în muncă.

A șasea cea mai mare economie din UE

Această idee este susținută de Jérémie Peloso, un cunoscut analist macroeconomic și strateg financiar, strateg-șef pentru Europa la BCA Research.

„De la aderarea la UE, PIB-ul real s-a mai mult decât dublat, iar țara a cunoscut o convergență progresivă către standardele de viață din Europa de Vest. Cu toate acestea, mulți investitori continuă să considere Polonia o economie emergentă care concurează de la egal la egal cu vecinii săi, Republica Cehă și Ungaria. Această percepție este tot mai îndepărtată de realitate, raportat la paritatea puterii de cumpărare, Polonia este, în prezent, a șasea cea mai mare economie din Europa”, a afirmat analistul, subliniind perspectiva unor câștiguri rapide de productivitate, stimulate de integrarea exporturilor și de investiții susținute, care se întrevăd la orizont.

Diferența dintre PPC și PIB-ul nominal pe cap de locuitor

PIB-ul pe cap de locuitor ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPC) nu este același lucru cu PIB-ul nominal pe cap de locuitor, cu toate cî ambii indicatori măsoară producția economică raportată la numărul de cetățeni.

Diferențele principale

PIB-ul nominal pe cap de locuitor arată valoarea bunurilor și serviciilor produse într-o țară împărțită la numărul de locuitori, convertită în valută internațională (de exemplu, dolari sau euro) folosind cursul de schimb oficial de pe piața valutară. El nu ține cont de faptul că prețurile diferă de la o țară la alta (viața poate fi mult mai ieftină într-o țară și mult mai scumpă în alta).

PIB-ul pe cap de locuitor la PPC (Paritatea Puterii de Cumpărare):

Ajustează aceste valori eliminând diferențele de preț dintre țări.

Folosește un curs de schimb fictiv care reflectă ce poate cumpăra efectiv o sumă de bani în moneda locală.

Este considerat cel mai bun indicator pentru a compara nivelul de trai și puterea reală de cumpărare a cetățenilor între state diferite

Așadar, indicatorul PPC (Pariatea Puterii de Cumpărare) măsoară ce poți cumpăra efectiv cu acei bani în interiorul țării, eliminând diferențele de prețuri (costul vieții este mult mai mic în Polonia decât în Japonia). Dar, în termeni absoluți (PIB nominal), un cetățean japonez mediu câștigă în continuare mai mult decât unul polonez.

Polonia a urcat pe locul 6 în Uniunea Europeană după mărimea totală a PIB-ului nominal

Oficial, Polonia a urcat pe locul 6 în Uniunea Europeană după mărimea totală a PIB-ului nominal, surclasând economii tradiționale precum Belgia și Suedia.

Ierarhia actuală a celor mai mari economii din UE (ca valoare brută a PIB) plasează Polonia pe o poziție istorică:

1. Germania

2. Franța

3. Italia

4. Spania

5. Țările de Jos (Olanda)

6. Polonia