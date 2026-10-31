USR inventează „guvernarea din opoziție”. PSD, inamicul numărul 1 din Rezoluția votată la Congres

Delegații prezenți sâmbătă la Congresul USR, desfășurat la Timișoara, au votat în unanimitate, prin ridicare de mâini, rezoluția intitulată „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt”. Practic, prin acest document, USR își stabilește prioritățile pentru viitor. Rezoluția conține și critici la adresa PSD și AUR, formațiuni pe care USR le acuză că au blocat reformele începute de fostul Guvern.
USR își propune să revină la guvernare fără PSD și AUR, dar cu sprijinul PNL și al altor forțe politice care susțin reformele. Acesta este principalul obiectiv anunțat în rezoluția politică adoptată la Congres.
„O guvernare fără PSD și fără AUR, care să ducă mai departe ce am început pentru oameni. Construim o mișcare reformistă cu toți cetățenii, primarii și forțele politice care vor aceeași direcție. PNL, la nivel național și peste tot unde arată deschidere, ne este un partener egal pentru un obiectiv comun. USR și PNL rămân însă partide distincte”, este unul dintre obiective.
Rezoluția mai prevede și principiile pe care membri USR trebuie să le respecte cât timp sunt în opoziție: