Americanii se poziționează în spatele președintelui Nawrocki în criza care a cuprins Polonia. Donald Trump l-a susținut personal pe actualul președinte polonez, în campania electorală. Ce mesaj a dat Ambasada SUA

Americanii se poziționează în spatele președintelui Nawrocki în criza care a cuprins Polonia. Mesajul Ambasadei SUA arată că Administrația Americană susține poziția președintelui polonez, în disputa privind conducerea „Curții Constituționale” a Poloniei. Formularea este importantă din perspectivă diplomatică. Ambasadorul Statelor Unite nu s-a limitat la un apel generic la calm, ci a menționat explicit folosirea puterii de stat de către guvern și independența instituției constituționale.

Polonia traversează una dintre cele mai grave crize constituționale din ultimii ani, după intervenția forțelor de ordine la sediul Tribunalului Constituțional din Varșovia și suspendarea conducerii instituției. Președintele Karol Nawrocki, susținut de Donald Trump în campania electorală din 2025, și-a întrerupt deplasarea oficială în Africa și s-a întors de urgență în țară. În acest context exploziv, ambasadorul Statelor Unite în Polonia, Tom Rose, a transmis un mesaj neobișnuit de ferm, avertizând asupra folosirii puterii de stat și asupra pericolului compromiterii independenței unei instituții constituționale. Deși Washingtonul nu și-a declarat explicit sprijinul pentru una dintre tabere, intervenția diplomatului american capătă o semnificație politică aparte, pe fondul relației apropiate dintre președinții Donald Trump și Karol Nawrocki.

Tribunalul Constituțional, în centrul unei confruntări fără precedent

Criza a izbucnit vineri, 30 octombrie, după ce judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a anunțat suspendarea din funcție a președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și a vicepreședintelui Bartłomiej Sochański, într-o dispută privind legitimitatea conducerii și funcționarea instanței.

Intervenția a declanșat o reacție imediată a opoziției conservatoare, care acuză guvernul condus de Donald Tusk că încearcă să preia controlul asupra instituției.

Forțe importante de poliție au fost mobilizate în jurul Tribunalului Constituțional, unde s-au adunat manifestanți și reprezentanți ai opoziției. Au avut loc îmbrânceli între protestatari și polițiști, iar trei persoane au fost reținute.

Pentru președintele Karol Nawrocki și pentru reprezentanții partidului Lege și Justiție (PiS), evenimentele reprezintă un atac asupra ordinii constituționale. Guvernul Tusk respinge această interpretare și susține că acțiunile sunt necesare pentru restabilirea statului de drept, după anii în care sistemul judiciar a fost reformat de fosta putere conservatoare.

Președintele Nawrocki și-a întors avionul și a revenit în Polonia

Gravitatea confruntării l-a determinat pe președintele Karol Nawrocki să își întrerupă deplasarea către Senegal și să ordone întoarcerea avionului prezidențial la Varșovia.

După revenirea în țară, șeful statului s-a deplasat la Tribunalul Constituțional, unde a trecut prin dispozitivul de securitate pentru a intra în clădire.

Într-o declarație oficială transmisă sâmbătă, 31 octombrie, Nawrocki a afirmat că ordinea constituțională a Poloniei a fost încălcată și că o instituție constituțională a statului a fost preluată prin forță.

Președintele a cerut retragerea forțelor de ordine și a convocat consultări urgente cu reprezentanții formațiunilor parlamentare, invocând amenințări la adresa securității interne.

De cealaltă parte, premierul Donald Tusk a insistat că restabilirea statului de drept reprezintă o obligație a guvernului, chiar dacă procesul presupune decizii dificile și măsuri ferme.

Ambasadorul SUA intervine: „O confruntare fără precedent privind folosirea puterii de stat

Pe fondul escaladării tensiunilor, ambasadorul american la Varșovia, Tom Rose, a publicat un mesaj amplu pe platforma X, în seara zilei de 30 octombrie.

Diplomatul a calificat evenimentele drept extrem de grave și a atras atenția asupra implicațiilor confruntării dintre autoritățile statului și conducerea disputată a Tribunalului Constituțional.

„Evenimentele care se desfășoară în această seară la Tribunalul Constituțional al Poloniei sunt într-adevăr foarte grave. Se pare că asistăm la o confruntare fără precedent privind utilizarea puterii de stat de către guvern și independența și autoritatea unei instituții constituționale”, a transmis Tom Rose.

Formularea este importantă din perspectivă diplomatică. Ambasadorul Statelor Unite nu s-a limitat la un apel generic la calm, ci a menționat explicit folosirea puterii de stat de către guvern și independența instituției constituționale.

În același timp, diplomatul american a subliniat că cele două tabere oferă versiuni profund diferite asupra evenimentelor și că faptele trebuie clarificate.

„Indiferent de ceea ce vor stabili în cele din urmă faptele, miile de oameni care se adună în fața Tribunalului fac ca o situație deja periculoasă să devină și mai explozivă. Ultimul lucru de care Polonia are nevoie este o confruntare care să degenereze în ceva mult mai grav”, a avertizat ambasadorul.

„America este de partea Poloniei”. Mesajul Washingtonului, în contextul relației Trump–Nawrocki

Unul dintre cele mai importante pasaje ale declarației privește poziționarea Statelor Unite în această criză.

„America este de partea Poloniei. Nu este rolul nostru să judecăm sau să intervenim în afacerile sale interne. Preocuparea noastră este stabilitatea, securitatea și viitorul democratic al unei țări pe care suntem mândri să o numim prieten și aliat”, a transmis ambasadorul.

Tom Rose a precizat că americanii și președintele Donald Trump sunt profund preocupați de Polonia, de democrația și viitorul acesteia.

Diplomatul a cerut oficialilor guvernamentali, forțelor de ordine și demonstranților să evite orice acțiune care ar putea provoca violențe sau o escaladare a conflictului.

Deși mesajul nu reprezintă o susținere explicită a poziției lui Nawrocki împotriva guvernului Tusk, referirea la independența instituțiilor și la folosirea puterii de stat poate fi interpretată ca un avertisment adresat inclusiv executivului polonez.

Această nuanță este cu atât mai relevantă cu cât actualul președinte al Poloniei are o relație politică privilegiată cu liderul de la Casa Albă.

Donald Trump l-a susținut personal pe Karol Nawrocki în campania electorală

Relația dintre Donald Trump și Karol Nawrocki nu este una construită după alegerile prezidențiale din Polonia, ci a fost consolidată încă din campania electorală din primăvara anului 2025.

La 1 mai 2025, cu puțin timp înaintea primului tur al alegerilor, Nawrocki a fost primit de Donald Trump în Biroul Oval al Casei Albe.

Întâlnirea a reprezentat un semnal politic important pentru candidatul susținut de conservatorii din PiS, care se confrunta cu Rafał Trzaskowski, candidatul taberei politice apropiate de premierul Donald Tusk.

După întrevedere, Nawrocki a relatat că Trump i-a spus: „Vei câștiga”.

Sprijinul venit din cercul politic al președintelui american a devenit și mai vizibil înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor, când Kristi Noem, secretarul american pentru securitate internă, a participat la conferința CPAC din Polonia și și-a exprimat public susținerea pentru Nawrocki.

Ulterior, la întâlnirea oficială din 3 septembrie 2025, Donald Trump a confirmat personal sprijinul electoral acordat liderului polonez.

„L-am susținut și sunt foarte mândru de asta. Nu susțin prea mulți oameni”, a declarat Trump, în timp ce Nawrocki i-a mulțumit pentru sprijinul primit în campania electorală.

Criza constituțională din Polonia, un test pentru relațiile dintre Varșovia și Washington

Confruntarea actuală scoate din nou la suprafață conflictul dintre două centre de putere de la Varșovia: președinția conservatoare, reprezentată de Karol Nawrocki, și guvernul proeuropean condus de Donald Tusk.

Miza depășește controlul administrativ asupra Tribunalului Constituțional. În centrul disputei se află autoritatea de a decide cine poate exercita legitim atribuțiile unei instituții fundamentale a statului polonez.

Pentru Nawrocki, intervenția la Tribunal reprezintă apărarea ordinii constituționale în fața unei presupuse preluări forțate. Pentru Tusk, schimbările sunt parte a procesului de reformare a unei justiții pe care o consideră afectată de intervențiile politice ale fostei guvernări PiS.

În acest context, poziția Statelor Unite este urmărită cu atenție.

Mesajul ambasadorului Tom Rose arată că administrația Trump privește criza cu seriozitate și că independența instituțiilor constituționale reprezintă o preocupare explicită a diplomației americane.

Cert este că președintele Nawrocki intră în această confruntare având un avantaj diplomatic important: relația directă cu Donald Trump, liderul american care l-a susținut în cursa pentru președinția Poloniei.

Pentru moment, mesajul transmis de ambasadorul SUA este unul de avertisment: Polonia nu trebuie să permită ca rivalitatea politică dintre guvern și președinție să pună în pericol stabilitatea, securitatea și funcționarea instituțiilor sale democratice.