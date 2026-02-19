(P) Vlad Popescu Piedone: „Sectorul 5 accelerează realizarea rampelor pentru persoanele cu dizabilităţi

Primăria Sectorului 5, prin Infrastructură S5 continuă lucrările pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, prin amenajarea de rampe în multiple zone ale sectorului.

Cererea tot mai ridicată confirmă faptul că aceste intervenții nu reprezintă doar o îmbunătățire urbană, ci o necesitate pentru sute de persoane care se confruntă zilnic cu limitări de mobilitate. Adaptarea accesului la scări, instituții publice și spații comune este esențială pentru incluziunea reală a tuturor locuitorilor Sectorului 5, spune primarul Vlad Popescu Piedone.

„În cadrul programului de modernizare urbană, Primăria Sectorului 5, prin societatea Infrastructură S5, continuă intervențiile menite să transforme sectorul într-un spațiu mai accesibil și mai prietenos pentru toți locuitorii, indiferent de nivelul lor de mobilitate. În această perioadă, se desfășoară o serie de lucrări dedicate realizării rampelor de acces în condominii, o infrastructură esențială pentru persoanele cu mobilitate redusă sau cu diverse tipuri de dizabilități”, mai spune primarul Sectorului5.

Zonele în care se execută lucrările sunt pe Aleea Vicina nr. 3, Calea Rahovei nr. 360 şi Zamfir Olaru nr. 2A.

Echipele societății Infrastructură S5 intervin etapizat, cu prioritate pentru blocurile unde domiciliază personae cu dizabilități, în funcție de configurația fiecărui imobil, condițiile din teren și necesitățile comunității.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Salubrizare 5: Intervenim non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile

(P) Infrastructură 5: Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni