O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale 

19 feb. 2026, 12:05, Știri externe
O prezentatoare de știri de sport din Australia și-a cerut scuze public după o transmisiune live de la Jocurile Olimpice de iarnă din Milano. În timpul transmisiunii abia și-a găsit cuvintele și cu greu a încheiat relatarea. Clipul cu ea a devenit viral pe rețelele sociale. Danika Mason, reporter Channel Nine, care a spus că a „apreciat greșit situația” după ce a consumat alcool înainte de apariția în direct și a dat vina pe altitudine, frig și faptul că nu luase cina. 

A băut alcool înainte de transmisiunea de la Jocurile Olimpice 

Incidentul s-a petrecut miercuri, în timpul unei intervenții în drept în emisiunea matinală Today, atunci Mason s-a confruntat cu dificultăți în a își duce la capăt relatarea și a ajuns să vorbească despre iguane și despre prețul cafelei, relatează Antena 3 CNN.

„Serios vorbind, prețul cafelei aici chiar e ok. Problema e mai degrabă prețul cafelei în SUA, cu care va trebui să ne obișnuim. Nu sunt sigură cu iguanele… unde mergem cu asta?”, a spus ea, aparent ca reacție la comentariile prezentatorilor din platou. 

Cu privirea pierdută, femeia a continuat relatarea amestecând unele cuvinte și confundând, la un moment dat, Marea Britanie cu Statele Unite, în timp ce pe fundal se auzeau râsetele prezentatorului Karl Stefanovic. La final, acesta a intervenit, aparent fără să fie întrebat: „Uite, frigul chiar e o problemă, nu? Nu-ți mai poți mișca buzele.” 

Jurnalista și-a asumat greșeala 

După viralizarea imaginilor, reacțiile internauților au fost împărțite. Unii au privit momentul cu îngăduință: „Bravo ei, nu e nimic greșit. Se vede că se distrează de minune acolo”, a scris o persoană pe X. Alții au criticat dur situația: „Dacă nu e o problemă de sănătate, ar trebui concediată pe loc, foarte neprofesionist”, a comentat altcineva. 

Joi dimineață, Mason și-a cerut scuze în direct la Today. „Vreau să-mi asum toată responsabilitatea, nu e standardul pe care mi-l impun”, a declarat ea, adăugând că este „jenată”. „Am apreciat complet greșit situația. N-ar fi trebuit să beau un pahar, mai ales în condițiile astea. E frig, suntem la altitudine, iar faptul că nu am mâncat cina probabil n-a ajutat. Dar îmi asum toată responsabilitatea… Îmi cer sincer scuze”, a spus Mason, mulțumind și pentru mesajele de îngrijorare primite. 

