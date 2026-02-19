Prima pagină » Sport » S-a decis câștigătoarea Cupei României la baschet masculin! 5000 de persoane la Oradea Arena

S-a decis câștigătoarea Cupei României la baschet masculin! 5000 de persoane la Oradea Arena

19 feb. 2026, 12:58, Sport
S-a decis câștigătoarea Cupei României la baschet masculin! 5000 de persoane la Oradea Arena

U-BT Cluj-Napoca a câștigat dramatic Cupa României la baschet masculin, miercuri seara, după ce a învins-o pe CSM CSU Raiffeisen Oradea cu scorul de 85-84 (21-25, 25-18, 23-25, 16-16), în finala găzduită de Oradea Arena.

Gruparea de pe Someș a obținut trofeul pentru a șaptea oară, după edițiile din 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 și 2024. De remarcat că Mihai Silvășan a fost antrenorul clujenilor la toate aceste trofee, la primul ca secund, iar la restul ca principal.

S-a decis câștigătoarea Cupei României! 5000 de persoane la Oradea Arena

Meciul a avut un final dramatic: elevii lui Mihai Silvăşan au avut atacul pe final şi Russell a fost faultat. Tot el a înscris prima din cele două lovituri libere, ratând-o pe a doua, şi U-BT s-a impus cu 85-84, cucerind Cupa României.

Partida s-a disputat într-o atmosferă spectaculoasă în fața a peste 5000 de persoane în Oradea Arena.

Titlul de MVP BCR al finalei i-a revenit lui Dusan Miletic, care a încheiat partida cu 18 puncte, 9 recuperări și un index al eficienței de 24, având un impact decisiv în economia jocului, mai ales în lupta la panou.

CSM CSU Oradea, cu Cristi Achim la conducerea echipei, a cedat în toate cele 9 finale jucate în Cupa României.

Pe lângă duelurile pierdute în fața clujenilor (2016, 2018, 2020, 2023, 2026), orădenii s-au mai înclinat în fața formațiilor Energia Rovinari (2015), BC CSU Sibiu (2019) și CSO Voluntari (2021, 2025).

Ce s-a întâmplat în semifinale

În semifinale, U BT Cluj-Napoca a trecut de CS Dinamo Bucureşti, scor 85-67, iar în celălalt meci CSM CSU Oradea a învins CSM Târgu Mureș, scor 93-89.

În ultimii ani, Cupa României la baschet masculin a oferit finale spectaculoase și partide de neuitat. În sezonul precedent, trofeul a fost câștigat de CSO Voluntari, după un ultim act în care a învins CSM CSU Oradea.

În sezonul 2023–2024, U-BT Cluj-Napoca s-a impus în ultimul act în fața celor de la CS Rapid București, în timp ce în 2022–2023, trofeul a revenit tot formației clujene, U-BT Banca Transilvania. Cu un sezon înainte, CSO Voluntari își trecea în palmares un nou trofeu, după o finală disputată cu SCMU Craiova.

Recomandarea video

Mediafax
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Două mari mituri despre Brâncuși, făcute praf chiar de ziua Maestrului
Click
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Actrița din Baywatch, diagnosticată cu cancer de sân. Declarațiile sfâșietoare: Nu am cum să mă vindec...
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Michael Schumacher și cele 5 citate care i-au definit cariera de 7 titluri în Formula 1
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Sindromul Stendhal: De ce poate frumusețea extremă să devină un pericol pentru sănătate?
METEO Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara 
14:06
Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara 
INCIDENT Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme
14:05
Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme
ULTIMA ORĂ Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale
13:59
Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale
ULTIMA ORĂ România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice
13:40
România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice
TURISM Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație
13:39
Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație
ULTIMA ORĂ Ministerul Mediului spune că România a deblocat 30% dintre proiectele SIT NATURA 2000, după 9 ani de blocaj
13:28
Ministerul Mediului spune că România a deblocat 30% dintre proiectele SIT NATURA 2000, după 9 ani de blocaj

Cele mai noi

Trimite acest link pe