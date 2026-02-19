U-BT Cluj-Napoca a câștigat dramatic Cupa României la baschet masculin, miercuri seara, după ce a învins-o pe CSM CSU Raiffeisen Oradea cu scorul de 85-84 (21-25, 25-18, 23-25, 16-16), în finala găzduită de Oradea Arena.

Gruparea de pe Someș a obținut trofeul pentru a șaptea oară, după edițiile din 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 și 2024. De remarcat că Mihai Silvășan a fost antrenorul clujenilor la toate aceste trofee, la primul ca secund, iar la restul ca principal.

S-a decis câștigătoarea Cupei României! 5000 de persoane la Oradea Arena

Meciul a avut un final dramatic: elevii lui Mihai Silvăşan au avut atacul pe final şi Russell a fost faultat. Tot el a înscris prima din cele două lovituri libere, ratând-o pe a doua, şi U-BT s-a impus cu 85-84, cucerind Cupa României.

Partida s-a disputat într-o atmosferă spectaculoasă în fața a peste 5000 de persoane în Oradea Arena.

Titlul de MVP BCR al finalei i-a revenit lui Dusan Miletic, care a încheiat partida cu 18 puncte, 9 recuperări și un index al eficienței de 24, având un impact decisiv în economia jocului, mai ales în lupta la panou.

CSM CSU Oradea, cu Cristi Achim la conducerea echipei, a cedat în toate cele 9 finale jucate în Cupa României.

Pe lângă duelurile pierdute în fața clujenilor (2016, 2018, 2020, 2023, 2026), orădenii s-au mai înclinat în fața formațiilor Energia Rovinari (2015), BC CSU Sibiu (2019) și CSO Voluntari (2021, 2025).

Ce s-a întâmplat în semifinale

În semifinale, U BT Cluj-Napoca a trecut de CS Dinamo Bucureşti, scor 85-67, iar în celălalt meci CSM CSU Oradea a învins CSM Târgu Mureș, scor 93-89.

În ultimii ani, Cupa României la baschet masculin a oferit finale spectaculoase și partide de neuitat. În sezonul precedent, trofeul a fost câștigat de CSO Voluntari, după un ultim act în care a învins CSM CSU Oradea.

În sezonul 2023–2024, U-BT Cluj-Napoca s-a impus în ultimul act în fața celor de la CS Rapid București, în timp ce în 2022–2023, trofeul a revenit tot formației clujene, U-BT Banca Transilvania. Cu un sezon înainte, CSO Voluntari își trecea în palmares un nou trofeu, după o finală disputată cu SCMU Craiova.