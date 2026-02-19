Prima pagină » Actualitate » Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein

Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein

19 feb. 2026, 12:16, Actualitate
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles, a fost arestat sub suspiciunea că ar fi divulgat informații confidențiale infractorului sexual Jeffrey Epstein, în perioada în care deținea o funcție publică, relatează BBC. 

Fratele regelui Charles, arestat chiar de ziua lui

Poliția Thames Valley l-a arestat pe Andrew Mountbatten-Windsor , care împlinește astăzi 66 de ani, în această dimineață. Bărbatul este suspectat că i-a dezvăluit în 2010 documente confidențiale lui Jeffrey Epstein, miliardarul american pedofil, mort în închisoare în 2019. Scurgerea de informaţii oficiale a avut loc în timp ce fratele mai mic al regelui Charles avea calitatea de emisar special al guvernului de la Londra.

Astfel, polițiștii au investigat acuzații de conduită neadecvată în funcții publice și acuzații că o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie de Jeffrey Epstein pentru o întâlnire sexuală cu Andrew Mountbatten-Windsor. Anterior, el a negat cu tărie orice abatere în oricare dintre aceste chestiuni legate de Epstein.

Poliția Thames Valley a declarat că Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat după o „evaluare amănunțită”, relatează sursa citată.

AUTORUL RECOMANDĂ

Cazul Epstein zguduie România. Personaje din țara noastră apar în documentele desecretizate de americani

Cu două zile înainte de a muri, Jeffrey Epstein și-a ales moștenitorii averii sale de sute de milioane de dolari. Cine a fost principalul beneficiar?

Recomandarea video

Citește și

REȚETE Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple
11:50
Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România a primit mesajul de la Bruxelles că nu are voie să adere la Consiliul Păcii”
11:04
Dan Dungaciu: „România a primit mesajul de la Bruxelles că nu are voie să adere la Consiliul Păcii”
TEHNOLOGIE Ai dispozitiv Android? Un virus invizibil poate să spioneze telefonul fără să-ți dai seama. 13.000 de dispozitive au fost infectate
10:36
Ai dispozitiv Android? Un virus invizibil poate să spioneze telefonul fără să-ți dai seama. 13.000 de dispozitive au fost infectate
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil”
10:33
Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil”
CULTURĂ Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu 
10:17
Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu 
ULTIMA ORĂ Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv”
10:04
Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv”
Mediafax
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Două mari mituri despre Brâncuși, făcute praf chiar de ziua Maestrului
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Un ucrainean a crezut că a descoperit blindate ascunse de ruși în spatele liniei frontului. Ce era, de fapt, în depozi
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Michael Schumacher și cele 5 citate care i-au definit cariera de 7 titluri în Formula 1
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Cum te-ar putea ajuta săruturile să te îndrăgostești? Iată ce propune un microbiolog!
CONTROVERSĂ O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale 
12:05
O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale 
DRAMĂ Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „Masca”, găsit împușcat, elucidată. La ce concluzie au ajuns medicii legiști
11:49
Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „Masca”, găsit împușcat, elucidată. La ce concluzie au ajuns medicii legiști
FLASH NEWS Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României
11:47
Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României
CONTROVERSĂ Miliardar din Taiwan „răpit” de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, căreia voia sa îi lase averea 
11:27
Miliardar din Taiwan „răpit” de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, căreia voia sa îi lase averea 
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
11:25
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
FLASH NEWS Clipe de groază – avalanșa care a deraiat un tren în Elveția, surprinsă chiar de călătorii din tren în momentul impactului. Imagini terifiante
11:18
Clipe de groază – avalanșa care a deraiat un tren în Elveția, surprinsă chiar de călătorii din tren în momentul impactului. Imagini terifiante

Cele mai noi

Trimite acest link pe