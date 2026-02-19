Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles, a fost arestat sub suspiciunea că ar fi divulgat informații confidențiale infractorului sexual Jeffrey Epstein, în perioada în care deținea o funcție publică, relatează BBC.

Fratele regelui Charles, arestat chiar de ziua lui

Poliția Thames Valley l-a arestat pe Andrew Mountbatten-Windsor , care împlinește astăzi 66 de ani, în această dimineață. Bărbatul este suspectat că i-a dezvăluit în 2010 documente confidențiale lui Jeffrey Epstein, miliardarul american pedofil, mort în închisoare în 2019. Scurgerea de informaţii oficiale a avut loc în timp ce fratele mai mic al regelui Charles avea calitatea de emisar special al guvernului de la Londra.

Astfel, polițiștii au investigat acuzații de conduită neadecvată în funcții publice și acuzații că o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie de Jeffrey Epstein pentru o întâlnire sexuală cu Andrew Mountbatten-Windsor. Anterior, el a negat cu tărie orice abatere în oricare dintre aceste chestiuni legate de Epstein.

Poliția Thames Valley a declarat că Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat după o „evaluare amănunțită”, relatează sursa citată.