Orice român își dorea această mașină în fața blocului. Atingea 100 km/h în 20,2 secunde și cântărea 890 de kilograme 

După lansarea din 1969, mașina dorită de orice român cântărea doar 890 de kilograme și atingea 100 de kilometri pe oră în doar 20,2 secunde. Modelul a fost produs în perioada comunistă, dar și după Revoluție, până în anul 2004.

În anii 60, autoritățile din România au decis să reducă dependența de bunuri importate prin fabricarea unui automobil economic, pentru familii. După ce au analizat mai multe oferte, ei au ales Renault R12, care era încă în faza de prototip. Până la producția efectivă a modelului, francezii au oferit ca soluție alternativă modelul R8, care a fost produs în România sub denumirea de Dacia 1100. În 1969, Dacia 1300 a fost lansată și a devenit rapid un succes, relatează Libertatea.

De la Renault R12 la Dacia 1300

Construită ca o berlină cu patru portiere, Dacia 1300 era considerată modernă pentru standardele țărilor din blocul comunist. Comodă, sigură și fiabilă, mașina a devenit un simbol al mobilității accesibile. Popularitatea ei a fost comparată cu cea a altor modele emblematice, precum Volkswagen Beetle în Anglia sau Seat 600 în Spania.

Această mașină a fost „mașina poporului” în România, oferind familiilor posibilitatea de a călători mai departe și mai ușor. De-a lungul celor 35 de ani de producție, Dacia 1300 a trecut prin șase remodelări. Cea mai semnificativă a fost în 1978, după ce licența Renault a expirat, iar modelul a fost redenumit Dacia 1310. Schimbările au adus faruri duble, o siglă centrală neagră și minore îmbunătățiri. Totuși, designul clasic al caroseriei, cunoscut sub numele de „linia săgeată”, a rămas neschimbat.

Prin ce schimbări a trecut de-a lungul timpului

Inițial ea a fost construită ca o simplă berlină, însă ulterior a trecut prin mai multe schimbări de caroserie: beak, pick-up, coupe și furgonetă cu tracțiune integrală. Motorizarea a fost menținută la un nivel accesibil, cu motoare de capacitate cilindrică mică. Modelul original avea un motor de 1.185 cmc, cu 48 CP, atingând o viteză maximă de 135 km/h. În ultimele versiuni, motorul de 1.557 cmc dezvolta 72 CP, permițând o viteză maximă de 150 km/h și o accelerație 0-100 km/h în 15,6 secunde.



