(P) Infrastructură 5: Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni 

Echipele Infrastructură Sector 5 au desfășurat lucrări de reparații locale punctuale pe suprafețe reduse ale carosabilului în mai multe zone ale sectorului, pentru a îmbunătăți condițiile de trafic și siguranța rutieră.

„Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni. Echipele noastre au desfășurat lucrări de reparații locale punctuale pe suprafețe reduse ale carosabilului în mai multe zone ale sectorului, pentru a îmbunătăți condițiile de trafic și siguranța rutieră”, transmite Infrastructură 5 pe Facebook.

Străzile pe care s-a intervenit:

Aleea Platanului;

Strada Cărlibaba;

Strada Brăniștari;

⁠Strada Scoarței nr. 22.

„Continuăm să monitorizăm constant starea infrastructurii rutiere și intervenim prompt acolo unde se impune”, mai precizează administrația locală.

