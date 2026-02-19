„Olimpiada bucureșteană”. Un bărbat a fost surprins pe schiuri, pe străzile din București, în ziua în care traficul a paralizat în urma ninsorii

Zăpadă consistentă și trafic aproape paralizat? Nicio problemă. Un cetățean s-a aventurat pe străzile din București pe schiuri, iar imaginile s-au viralizat în spațiul public. Acestea pot fi urmărite mai sus.

Transportul public din București a fost serios afectat de ninsorile puternice care au avut loc pe 18 februarie 2026. După primul mesaj Ro-Alert emis puțin după ora 04:00, mulți cetățeni s-au trezit într-un adevărat „câmp” alb, odată ce au privit pe ferestre sau au plecat direct de acasă către muncă, cursuri sau îndeplinirea altor activități uzuale. Alți cetățeni au apelat la un altfel de transport, în asemenea condiții meteorologice.

Într-un grup de Facebook destinat traficului din București și Ilfov, un utilizator a încărcat un videoclip în care apare un cetățean în timp ce se deplasează pe schiuri, pe una dintre străzi. Echipat corespunzător pentru această „olimpidă bucureșteană”, schiorul urban s-a aventurat, cu un ghiozdănel pe umeri, către destinația dimineții.

Acesta a fost surprins în timp ce se împinge de zor în bețele pentru schi, pe partea carosabilă, în vreme ce alți șoferi încearcă să se strecoare printre alte autoturisme și mormanele de zăpadă. Mai mulți utilizatori au aplaudat inițiativa persoanei în cauză, unul dintre ei spunând: „Tot respectul pentru el, când viața îți dă lămâi, faci limonadă”.

În anumite zone ale Bucureștiului, stratul de zăpadă a ajuns și la 50 de centimetri.

Cu trotineta printre troiene

Desigur, ziua de 18 februarie 2026 a adus uimire și printre alți localnici care au surprins o persoană în timp ce încerca să se deplaseze cu o trotinetă electrică pe carosabilul acoperit de zăpadă. Și-a încercat norocul printre nămeți cu acest timp de vehicul, însă, așa cum a prezentat GÂNDUL imaginile AICI, nu ar fi părut să dea prea mult randament această opțiune. Încercarea de a merge cu trotineta a durat zeci de secunde.

