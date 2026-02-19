Prima pagină » Actualitate » „Olimpiada bucureșteană”. Un bărbat a fost surprins pe schiuri, pe străzile din București, în ziua în care traficul a paralizat în urma ninsorii

„Olimpiada bucureșteană”. Un bărbat a fost surprins pe schiuri, pe străzile din București, în ziua în care traficul a paralizat în urma ninsorii

19 feb. 2026, 12:33, Actualitate

Zăpadă consistentă și trafic aproape paralizat? Nicio problemă. Un cetățean s-a aventurat pe străzile din București pe schiuri, iar imaginile s-au viralizat în spațiul public. Acestea pot fi urmărite mai sus.

Vezi galeria foto
8 poze

Transportul public din București a fost serios afectat de ninsorile puternice care au avut loc pe 18 februarie 2026. După primul mesaj Ro-Alert emis puțin după ora 04:00, mulți cetățeni s-au trezit într-un adevărat „câmp” alb, odată ce au privit pe ferestre sau au plecat direct de acasă către muncă, cursuri sau îndeplinirea altor activități uzuale. Alți cetățeni au apelat la un altfel de transport, în asemenea condiții meteorologice.

Un bărbat a fost surprins pe schiuri, pe străzile Capitalei

Un bărbat a fost surprins pe schiuri, pe străzile Capitalei

Într-un grup de Facebook destinat traficului din București și Ilfov, un utilizator a încărcat un videoclip în care apare un cetățean în timp ce se deplasează pe schiuri, pe una dintre străzi. Echipat corespunzător pentru această „olimpidă bucureșteană”, schiorul urban s-a aventurat, cu un ghiozdănel pe umeri, către destinația dimineții.

Acesta a fost surprins în timp ce se împinge de zor în bețele pentru schi, pe partea carosabilă, în vreme ce alți șoferi încearcă să se strecoare printre alte autoturisme și mormanele de zăpadă. Mai mulți utilizatori au aplaudat inițiativa persoanei în cauză, unul dintre ei spunând: „Tot respectul pentru el, când viața îți dă lămâi, faci limonadă”.

Un bărbat a fost surprins pe schiuri, pe străzile Capitalei

Un bărbat a fost surprins pe schiuri, pe străzile Capitalei

În anumite zone ale Bucureștiului, stratul de zăpadă a ajuns și la 50 de centimetri.

Cu trotineta printre troiene

Desigur, ziua de 18 februarie 2026 a adus uimire și printre alți localnici care au surprins o persoană în timp ce încerca să se deplaseze cu o trotinetă electrică pe carosabilul acoperit de zăpadă. Și-a încercat norocul printre nămeți cu acest timp de vehicul, însă, așa cum a prezentat GÂNDUL imaginile AICI, nu ar fi părut să dea prea mult randament această opțiune. Încercarea de a merge cu trotineta a durat zeci de secunde.

Autorul recomandă:

Sursă foto&video: Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme
14:05
Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme
ULTIMA ORĂ Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale
13:59
Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale
ULTIMA ORĂ România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice
13:40
România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice
ULTIMA ORĂ Ministerul Mediului spune că România a deblocat 30% dintre proiectele SIT NATURA 2000, după 9 ani de blocaj
13:28
Ministerul Mediului spune că România a deblocat 30% dintre proiectele SIT NATURA 2000, după 9 ani de blocaj
FLASH NEWS Record de amânări la o cursă Wizz Air care trebuia să plece din Valencia spre Otopeni. Zborul a fost reprogramat de peste 10 ori
13:20
Record de amânări la o cursă Wizz Air care trebuia să plece din Valencia spre Otopeni. Zborul a fost reprogramat de peste 10 ori
ULTIMA ORĂ Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui. Ce acuzații i se aduc și ce legătura are arestarea cu cazul Epstein
12:16
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui. Ce acuzații i se aduc și ce legătura are arestarea cu cazul Epstein
Mediafax
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Două mari mituri despre Brâncuși, făcute praf chiar de ziua Maestrului
Click
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Actrița din Baywatch, diagnosticată cu cancer de sân. Declarațiile sfâșietoare: Nu am cum să mă vindec...
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Michael Schumacher și cele 5 citate care i-au definit cariera de 7 titluri în Formula 1
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Sindromul Stendhal: De ce poate frumusețea extremă să devină un pericol pentru sănătate?
METEO Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara 
14:06
Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara 
TURISM Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație
13:39
Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație
DESTINAȚII Orașul lăudat de un român. Și-a petrecut vacanța pe coasta Oceanului Atlantic: „Toată lumea îl ignoră” 
13:15
Orașul lăudat de un român. Și-a petrecut vacanța pe coasta Oceanului Atlantic: „Toată lumea îl ignoră” 
SPORT S-a decis câștigătoarea Cupei României la baschet masculin! 5000 de persoane la Oradea Arena
12:58
S-a decis câștigătoarea Cupei României la baschet masculin! 5000 de persoane la Oradea Arena
EXCLUSIV Șeful spionilor sare în apărarea ambasadorilor schimbați de Nicușor Dan: Diplomatul român nu e protejat de lege/Am avut diplomați chemați la DNA/Trebuie clarificată baza de promovare economică
12:42
Șeful spionilor sare în apărarea ambasadorilor schimbați de Nicușor Dan: Diplomatul român nu e protejat de lege/Am avut diplomați chemați la DNA/Trebuie clarificată baza de promovare economică
REACȚIE Adrian Câciu explică efectele deciziei CCR: „Au scăzut dobânzile de au urcat la loc”
12:42
Adrian Câciu explică efectele deciziei CCR: „Au scăzut dobânzile de au urcat la loc”

Cele mai noi

Trimite acest link pe