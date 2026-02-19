Meteorologii au emis cod galben de inundații pentru cinci județe, până vineri după-amiază

Joi, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii, ce vizează cursuri de apă de pe raza a cinci judeţe, până vineri după-amiaza.

Cod galben de inundații. Ce județe sunt vizate

În intervalul 19 februarie, ora 11:00 – 20 februarie, ora 14:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Văleni (judeţele: Olt, Teleorman şi Argeş) şi Neajlov (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman şi Giurgiu), relatează Agerpres.

” În intervalul 19.02.2026 ora 11:00 – 20.02.2026 ora 14:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Văleni (judeţele: Olt, Teleorman şi Argeş), Neajlov (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman și Giurgiu). Se ridică începând cu data de 19.02.2026 ora 11:00 Atenţionarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior”, se menționează în comunicatul oficial emis.

Având în vedere situația actuală, populaţia din judeţele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub atenţionare, să nu traverseze zonele inundate şi să ia măsuri preventive pentru protejarea bunurilor.

De altfel, este recomandată respectarea indicaţiilor autorităţilor locale şi ale structurilor pentru situaţii de urgenţă, în vederea limitării efectelor posibile ale fenomenelor hidrologice prognozate.

