PARADOXUL turistic din Poiana Brașov: Hoteluri aproape pline pentru sărbătorile de iarnă, deși prețurile sunt printre cele mai ridicate din țară

Poiana Brașov este una dintre cele mai apreciate stațiuni montane din România, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, deși tarifele la cazare sunt printre cele mai ridicate din țară. Pentru un sejur de Revelion, turiștii trebuie să plătească câteva mii de euro, iar unele hoteluri sunt deja aproape pline.

Hotelierii justifică prețurile mari prin calitatea serviciilor oferite, dar și prin programul artistic de excepție, care include nume sonore din showbiz.

De exemplu, informează Știrile Kanal D, pachetele pentru Revelion, valabile pentru două persoane și trei nopți, pornesc de la aproximativ 1.890 de euro și includ cazare cu mic dejun, cină festivă cu muzică live, program artistic și tombolă cu premii.

Mai mult, în prima zi a anului nou, turiștii beneficiază de brunch și cină cu entertainment, potrivit sursei citate.

De altfel, luxul este prezent din plin în resorturile de patru stele din Poiana Brașov. Pe lângă priveliștea spre munți, care adaugă un plus de farmec sejurului, camerele sunt elegante și dotate cu jacuzzi personal.

Un alt punct de atracție îl reprezintă piscina exterioară infinită, cu apă încălzită la 35 de grade Celsius, care poate fi folosită pe tot parcursul anului, oferind o experiență unică de relaxare.

În prezent, gradul de ocupare al hotelurilor este în jur de 80%, iar rezervările se fac rapid, pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă.

Meniurile din perioada sărbătorilor de iarnă sunt concepute astfel încât să transforme fiecare masă într-o experiență gastronomică, cu preparate speciale și aperitive surprinzătoare.

Așadar, deși prețurile sunt considerate piperate de către unii turiști, Poiana Brașov continuă să atragă turiști, în special din zona Capitalei, care caută confort și condiții de lux, cu servicii pe măsură.

De asemenea, turiștii speră să și ningă, pentru a se bucura cum se cuvine de cei 24 de kilometri de pârtii din masivul Postăvarul, o atracție importantă a stațiunii.