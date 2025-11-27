Prima pagină » Diverse » PARADOXUL turistic din Poiana Brașov: Hoteluri aproape pline pentru sărbătorile de iarnă, deși prețurile sunt printre cele mai ridicate din țară

PARADOXUL turistic din Poiana Brașov: Hoteluri aproape pline pentru sărbătorile de iarnă, deși prețurile sunt printre cele mai ridicate din țară

27 nov. 2025, 20:31, Diverse
PARADOXUL turistic din Poiana Brașov: Hoteluri aproape pline pentru sărbătorile de iarnă, deși prețurile sunt printre cele mai ridicate din țară
Sursa foto: colaj Shutterstock

Poiana Brașov este una dintre cele mai apreciate stațiuni montane din România, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, deși tarifele la cazare sunt printre cele mai ridicate din țară. Pentru un sejur de Revelion, turiștii trebuie să plătească câteva mii de euro, iar unele hoteluri sunt deja aproape pline.

Hotelierii justifică prețurile mari prin calitatea serviciilor oferite, dar și prin programul artistic de excepție, care include nume sonore din showbiz.

De exemplu, informează Știrile Kanal D, pachetele pentru Revelion, valabile pentru două persoane și trei nopți, pornesc de la aproximativ 1.890 de euro și includ cazare cu mic dejun, cină festivă cu muzică live, program artistic și tombolă cu premii.

Mai mult, în prima zi a anului nou, turiștii beneficiază de brunch și cină cu entertainment, potrivit sursei citate.

De altfel, luxul este prezent din plin în resorturile de patru stele din Poiana Brașov. Pe lângă priveliștea spre munți, care adaugă un plus de farmec sejurului, camerele sunt elegante și dotate cu jacuzzi personal.

Un alt punct de atracție îl reprezintă piscina exterioară infinită, cu apă încălzită la 35 de grade Celsius, care poate fi folosită pe tot parcursul anului, oferind o experiență unică de relaxare.

În prezent, gradul de ocupare al hotelurilor este în jur de 80%, iar rezervările se fac rapid, pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă.

Meniurile din perioada sărbătorilor de iarnă sunt concepute astfel încât să transforme fiecare masă într-o experiență gastronomică, cu preparate speciale și aperitive surprinzătoare.

Așadar, deși prețurile sunt considerate piperate de către unii turiști, Poiana Brașov continuă să atragă turiști, în special din zona Capitalei, care caută confort și condiții  de lux, cu servicii pe măsură.

De asemenea, turiștii speră să și ningă, pentru a se bucura cum se cuvine de cei 24 de kilometri de pârtii din masivul Postăvarul, o atracție importantă a stațiunii.

Foto – Caracter ilustrativ / MEDIAFAX FOTO

Recomandarea video

Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Picăturile nazale ar putea combate un tip de cancer cerebral comun, dar mortal
POLITICĂ Ilie Bolojan comentează avizul negativ al CSM pe pensiile magistraților: „Pensiile magistraților sunt o problemă de formă”
21:14
Ilie Bolojan comentează avizul negativ al CSM pe pensiile magistraților: „Pensiile magistraților sunt o problemă de formă”
ECONOMIE Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri
20:19
Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri
ECONOMIE Asocierea turco-bulgară rămâne câștigătoare pentru M4 Gara de Nord – Progresul. Contractul ar putea fi semnat săptămâna viitoare
20:00
Asocierea turco-bulgară rămâne câștigătoare pentru M4 Gara de Nord – Progresul. Contractul ar putea fi semnat săptămâna viitoare
EXCLUSIV Tucă despre incidentul cu jurnaliștii. „Toți oamenii de la Palatul Victoria s-au făcut după chipul și asemănarea lui Bolojan/Totul li se cuvine”
19:17
Tucă despre incidentul cu jurnaliștii. „Toți oamenii de la Palatul Victoria s-au făcut după chipul și asemănarea lui Bolojan/Totul li se cuvine”
POLITICĂ Daniel Băluță propune un referendum pentru taxă auto la intrarea în București: „Este o decizie pe care bucureștenii trebuie să o ia”
19:12
Daniel Băluță propune un referendum pentru taxă auto la intrarea în București: „Este o decizie pe care bucureștenii trebuie să o ia”