Perlele elevilor la Evaluarea Națională 2025: „Să tai frunză la câini înseamnă să hrănești câinii. Și ei au nevoie să mănânce legume”

Examenul de Evaluare Națională 2025 s-a încheiat și, în afară de perlele elevilor, au existat și tentative de fraudă, dar și 7.000 de absenți.

Unii elevi de clasa a VIII-a au demonstrat că au probleme în ceea ce privește ortografia. Candidații au făcut greșeli elementare la proba de Limba și literatura română.

-„Să fi în excursie cu părinții e greu” / „ Să fi elev e foarte greu.” (corect: „Să fii”)

-„De o dată cerul s-a înorat” (corect: deodată)

-„Ieremia avea ochi lipiți” (corect: „ochii”)

lipsa unei virgule esențiale care schimbă complet sensul propoziției.: „Hai să mâncăm bunica!” în loc de „Hai să mâncăm, bunica!

Una dintre cerințe a presupus ca elevii să explice sensul expresiei „a tăia frunze la câini”. Unul dintre candidați a scris că „Să tai frunză la câini înseamnă să hrănești câinii. Și ei au nevoie să mănânce legume”.

Aproape 7.000 de elevi de clasa a VIII-a au absentat de la proba de Limba și literatura română. Șase candidați au fost prinși în timp ce încercau să copieze.

La o școală din Dâmbovița, un elev a încălcat regulamentul când a intrat în sală cu telefonul mobil. În mod absurd, examinatori și-au dat seama, din cauza unui mesaj RO-ALERT. Elevul a fost a fost eliminat din examen.

Candidații care au susținut proba de Matematică au spus care au fost subiectele care le-au dat bătăi de cap.

„Trebuia să demonstrăm că două drepte sunt perpendiculare. Era de lucru acolo cu niște teoreme”, a spus un elev.

„La matematică a fost foarte mult de calcul. Am ajuns la rezultat, dar am avut blocaje, probabil și de la stres. Am avut foarte multe emoții, îmi venea să leșin. M-am rugat în fiecare seară: Doamne, te rog, fii cu mine”, a mărturisit Carolina, elevă de clasa a opta.