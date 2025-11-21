Prima pagină » Diverse » Pesta porcină lovește de Crăciun. Cinci focare la granița de Vest, trei încă active

Pesta porcină lovește de Crăciun. Cinci focare la granița de Vest, trei încă active

Rene Pârșan
21 nov. 2025, 15:39, Diverse

Doar în ultimele luni în județul Arad au apărut cinci focare de pestă porcină, iar trei sunt încă active. Virusul pestei porcine poate supraviețui și doi ani în carnea congelată care provine de la un animal bolnav, este avertismentul DSV Arad. Unul dintre focare se află în ferma celui mai mare crescător din zona de vest. În localitățile în care a apărut boala, niciun porc nu se poate vinde pe o rază de zece kilometri. Imediat după identificarea primelor focare DSV Arad a luat măsuri pentru a opri răspândirea bolii.

Acest lucru poate ruina speranțele autorităților și producătorilor care promiteau cu o zi în urmă: „Avem în momentul de față în fermele din România, pentru luna noiembrie și decembrie, un grad de autosuficiență de 100% pentru populația României. Asta înseamnă că putem consuma în noiembrie și decembrie numai porc românesc”.

Veterinarii merg din poartă în poartă ca să îi convingă pe localnicii care cresc porci în gospodării să nu îi vândă. Animalele deja diagnosticate sunt imediat sacrificate și arse în gropi, pe câmp.

În jurul fiecărui focar diagnosticat se instituie o zonă de protecție de pe 3 km și o zonă de supraveghere care se extinde încă 7 km. Este interzisă scoaterea animalelor receptive din exploatații, fie că e vorba de gospodăria populație, fie că e vorba de ferme comerciale.

Virusul rezistă la congelare doi ani de zile. Oamenii scot carne din congelator, consumă, distribuie, dau resturile animalelor și bineînțeles, așa se perpetuează boala, explică cunoscători

Potrivit datelor transmise de Comisia Europeană, în prima parte a lunii octombrie, în România s-au înregistrat 25 de focare de pestă porcină africană, aproape jumătate din numărul focarelor înregistrate în aceeași perioadă în toată Uniunea.

Recomandarea autorului: Porcul românesc, vedetă pe raft de Crăciun. Comercianții și oficialii din agricultură au ajuns la un acord

Românii sunt loviți din plin de scumpiri. Cât costă carnea de porc, jumările și șoriciul

POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România"
12:46
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF"
12:00
