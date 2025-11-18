Prima pagină » Actualitate » Românii sunt loviți din plin de scumpiri. Cât costă carnea de porc, jumările și șoriciul

Românii sunt loviți din plin de scumpiri. Cât costă carnea de porc, jumările și șoriciul

18 nov. 2025, 09:14, Actualitate
Românii au fost loviți din plin de scumpiri înainte de sărbători. Mulți încep deja pregătirile pentru masa de Crăciun și aleg din timp de unde să cumpere carnea de porc, fie rezervă direct la producător, fie optează pentru varianta din supermarket.

Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, tot mai mulți români își pregătesc din timp proviziile pentru masa tradițională, iar costurile pentru carne de porc, șorici și jumări sunt diverse. Unii români vânează și oferte la carnea de porc. „În viu” este vândută de micii crescători la prețuri cuprinse între 15 și 18 lei pe kilogram, potrivit fermierilor din România.

Scumpiri la carnea de porc înainte de sărbători

În supermarketuri, prețurile variază mult în funcție de tipul de produs. De exemplu, în supermarketuri, cotletul fără os costă în jur de 17,90 lei/kg, iar spata porcină este la 15,90 lei/kg, carnea tocată este la 19,35 lei/kg, iar pulpa fără os la 23,89 lei/kg. Pentru cei care preferă gustul autentic, de la țară, prețurile pot fi semnificativ mai mari la produsele locale. Cotletul fără os oferit de producători este cotat la aproximativ 40 lei/kg, iar carnea măcinată se vinde la 25-30 lei/kg, în funcție de zonă și calitatea porcului. Pe partea de mezeluri tradiționale, cârnații afumați de casă pot ajunge între 45 și 65 lei/kg, iar toba sau caltaboșul variază între 40 și 55 lei/kg, în funcție de rețetă.

Când vorbim despre produsele grase de porc, slănina de pus la sare este vândută de unii producători la 35 lei/lg, iar slănina de topit la 27 lei/kg. De asemenea, untura poate fi o opțiune pentru cei care pregătesc jumări de acasă: un produs comercial de 500 g este vândut la 17,27 lei, un echivalent de peste 34 lei/kg. Sunt deja români care rezervă porci cu câteva luni înainte de Crăciun, plătind avansuri, tocmai pentru a evita scumpirile dinainte de sărbători.

Avertisment pentru românii care cumpără porc de Crăciun

România se confruntă în prezent cu mai multe boli transmisibile, printre care pesta porcină africană, rabia, variola ovină și boala limbii albastre, precizează romaniatv.net. Românii sunt avertizați să fie atenți de unde își cumpără carnea de porc pentru Crăciun deoarece există numeroase riscuri.

ANSVSA solicită respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare și transmite următoarele recomandări:

  • Nu cumpăraţi sau vindeţi animale fără documente legale.
  • Nu transportaţi animale cu mijloace neautorizate sau nedezinfectate.
  • Notificaţi medicul veterinar la orice suspiciune de boală.
  • Respectaţi restricţiile de mişcare în zonele cu focare.

